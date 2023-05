Paramilitärs bekennen sich zu Angriff in Russland – Gefechte mit der Armee

Von: Stefan Krieger

Tag 454 der Invasion Russlands. Die Kämpfe im Osten der Ukraine gehen weiter. Russische Partisanen starten Attacken in der Region Belgorod. Der News-Ticker.

Update vom 23. Mai, 5.15 Uhr: Nach dem Eindringen Bewaffneter in die russische Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine haben laut Angaben offizieller Stellen viele Bewohner ihre Häuser verlassen. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, sprach von mindestens acht Verletzten. Tote unter den Zivilisten habe es nicht gegeben. Zudem verhängte er am Montagabend Terroralarm. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kehrte indes nach den Gipfeltreffen in Saudi-Arabien und Japan in sein Heimatland zurück. In mehreren Gebieten der Ukraine wurde in der Nacht zum Dienstag erneut Luftalarm ausgelöst.

EU-Verteidigungsminister beraten über Waffenlieferungen

Update vom 23. Mai, 4.30 Uhr: Die Verteidigungsminister der Europäischen Union beraten am heutigen Dienstag (23. Mai) in Brüssel über weitere Unterstützung für die Ukraine (ab 11.00 Uhr). Dabei geht es um die Zusage der Europäer, der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Die Regierung in Kiew braucht die Munition dringend zur Verteidigung gegen Russland. Diplomaten zufolge sind die Lieferpläne allerdings ins Stocken geraten.

Videos zeigen angeblich Kämpfe in Belgorod

Update vom 22. Mai, 21.40 Uhr: Auf Twitter kursieren Videos, die heftige Gefechte zwischen Partisanen und der russischen Armee in der Region um Belgorod zeigen sollen. Es wird behauptet, die Paramilitärs hätten eine Polizeiwache eingenommen. Auf weiteren Videos sind schwer bewaffnete Truppen und Kampfhubschrauber zu sehen. Ort und Zeitpunkt der Videos, die unter dem Hashtag #Belgorod gesammelt werden, lassen sich nicht verifizieren.

Putin über Lage in Belgorod informiert

Update vom 22. Mai, 20.01 Uhr: Laut Angaben aus dem Kreml wurde mittlerweile auch Präsident Wladimir Putin über die Ereignisse in Belgorod informiert. „Das Verteidigungsministerium, der FSB und der Grenzdienst berichteten dem russischen Präsidenten“, sagte Sprecher Dimitri Peskow gegenüber mehreren russischen Nachrichtenagenturen. Auch in Moskau gehe man davon aus, dass es sich um einen Angriff paramilitärischer Einheiten gehandelt habe.

Update vom 22. Mai, 18.20 Uhr: Den ukrainischen Spezialstreitkräften ist offenbar erneut ein Schlag gegen russische Infrastruktur gelungen. Laut Angaben aus der Ukraine wurde mithilfe einer Drohne eine Überwachungsstaation des Typs „Ironia-M“ zerstört. Ein auf Youtube veröffentlichtes Video soll den Moment des Einschlags zeigen. Ort und Zeitpunkt der Aufnahmen wurden nicht bekannt gegeben. Die Echtheit des Videos lässt sich nicht verifizieren.

Attacken in russischer Region Belgorod: Stecken Anti-Putin-Einheiten dahinter?

Update vom 22. Mai, 17.20 Uhr: Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der Verletzten nach einem Angriff auf die russische Region Belgorod auf fünf gestiegen. Das meldete der russische Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, über den Kurznachrichtendienst Telegram. Zudem seien mehrere Wohngebäude, ein Regierungsgebäude sowie ein Kindergarten beschädigt worden, teilte der Politiker mit.

In der Zwischenzeit hat sich die paramilitärische Einheit „Legion Freiheit Russlands“ laut einem Bericht im britischen Guardian erneut zu Wort gemeldet und behauptet, den russischen Grenzort Kozinka überrannt und im Zuge dessen eingenommen zu haben. Bestätigen ließ sich diese Behauptung nicht. Aus der Erklärung der Gruppierung über ihre Social-Media-Kanäle zitiert der Guardian: „Wir sind Russen, genau wie ihr. Was uns unterscheidet ist, dass wir die Taten von Kriminellen an der Macht nicht länger rechtfertigen wollen und zur Verteidigung unserer Freiheit nun selbst zu den Waffen greifen. Heute ist der Tag gekommen, an dem alle Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen müssen. Es ist Zeit, die Kreml-Diktatur zu beenden.“

Nahe Grenzstadt Belgorod: Kreml-Gegner bekennen sich zu Angriff

Update vom 22. Mai, 16.05 Uhr: Durch Kämpfe und Explosionen sollen in der russischen Grenzregion Belgorod unweit der ukrainischen Region Charkiw zwei Menschen durch Beschuss verletzt worden sein. Während Russland von „ukrainischen Saboteuren“ spricht, denen die Angriffe zuzuschreiben seien, um den Verlust von Bachmut zu überspielen, haben sich über den Kurznachrichtendienst Telegram zwei paramilitärische Anti-Putin Gruppierungen aus Russland zu dem Angriff bekannt. Das berichtet unter anderem die dpa.

Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Bachmut ab, einer Stadt im Osten des Landes, in der heftige Kämpfe gegen russische Truppen stattfinden. © LIBKOS/dpa

Wie die ukrainische Nachrichtenseite Kyiv Independent berichtet, geht auch der ukrainische Geheimdienst davon aus, dass Anti-Kreml-Gruppierungen aus Russland hinter den Angriffen stecken. Wie Militärgeheimdienstsprecher Andrij Jussow im ukrainischen Fernsehen betonte, halte man die Behauptung, der Gruppierungen „Russisches Freiwilligenkorps“ und „Legion Freiheit Russlands“, die Angriffe initiiert zu haben, für glaubwürdig. Nach Angaben des Gouverneurs in der russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, seien die Angreifer „bekämpft“ worden.

Nach Beschuss im Ukraine-Krieg: Atomkraftwerk geht wieder ans Stromnetz

Update vom 22. Mai, 14.15 Uhr: Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenerho hat das von Russland besetzte südukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wieder ans Stromnetz angeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Montagmittag über die Nachrichtenplattform Telegram mit. Zuvor musste das Kraftwerk für einige Zeit vom Netz genommen werden, nachdem bei einem Beschuss am Morgen eine Hochspannungsleitung beschädigt worden war. In dieser Zeit hatten Dieselgeneratoren die Kühlungssysteme am Laufen gehalten.

Schon mehrfach, seitdem das größte Atomkraftwerk Europas im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine im März 2022 unter russische Kontrolle geraten ist, ist es in direkter Nähe zum Kraftwerkgelände zu gefährlichen Situationen gekommen. Bereits vergangenen Sommer hatten Artilleriekämpfe Angst vor einer Atomkatastrophe geschürt. Danach waren die sechs Blöcke mit einer Gesamtnettoleistung von 5700 Megawatt heruntergefahren worden und werden nur noch gekühlt.

Prigoschin verkündet schnellen Abzug der Wagner-Gruppe aus Bachmut

Update vom 22. Mai, 12.40 Uhr: Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat angekündigt, seine Kämpfer noch in diesem Monat aus der ostukrainischen Stadt Bachmut abzuziehen. „Wagner wird Artemowsk zwischen dem 25. Mai und dem 1. Juni verlassen“, sagte Prigoschin in einer Sprachnachricht im Onlinedienst Telegram und nannte dabei Bachmut bei einem früheren Namen, der sich auf einen sowjetischen Revolutionär bezieht.

Prigoschin sagte in seiner Sprachnachricht, die Söldner hätten vor der geplanten Übergabe der Stadt Bachmut an die russische Armee „Verteidigungslinien“ in den westlichen Außenbezirken der Stadt errichtet. „Wenn das Verteidigungsministerium nicht genügend Personal hat, haben wir Tausende von Generälen“, sagte Prigoschin.

Russland: Lieferung von Kampfjets an Ukraine „nutzlos“

Update vom 22. Mai, 10.50 Uhr: Russland hat die geplante Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine als nutzlos für den Kriegsverlauf bezeichnet. Die Pläne des Westens und auch die Ausbildung ukrainischer Piloten an den F-16 hülfen nicht dabei, gegen Russland die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, sagte der russische Vize-Außenminister Sergei Rjabkow am Montag der Moskauer Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

„All diese Anstrengungen sind völlig nutzlos. Unsere Fähigkeiten sind so, dass alle Ziele der militärischen Spezialoperation mit Sicherheit erreicht werden.“ Rjabkow betonte, die Versuche des „kollektiven Westens“ unter Führung der USA, Angriffe auf die Sicherheit Russlands zu verüben, hätten keinen Erfolg.

Saporischschja komplett von der externen Stromversorgung abgeschnitten

Update vom 22. Mai, 10.40 Uhr: Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist weiterhin komplett von der externen Stromversorgung abgeschnitten. Das teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Montag (22. Mai) mit. „Die nukleare Sicherheitslage im Kraftwerk ist extrem gefährdet“, schrieb Grossi auf Twitter.

Der ukrainische Atomkonzern Enerhoatom bestätigte den Zwischenfall. Am Montagmorgen sei die das Kraftwerk versorgende Hochspannungsleitung durch Beschuss beschädigt worden. Die Kühlung würden mittels der vorhandenen Dieselgeneratoren gewährleistet. Für diese sei für zehn Tage Treibstoff vorhanden. Insgesamt sei es bereits der siebente Ausfall der Stromversorgung seit dem Beginn der russischen Besetzung im März 2022.

Ukraine bekräftigt: „Schlacht um Bachmut geht weiter“

Update vom 22. Mai, 9.30 Uhr: Die ukrainische Armee hat ihren anhaltenden Kampf um die Stadt Bachmut bekräftigt und damit russische Angaben dementiert, die Stadt sei vollständig gefallen. Trotz der Versuche russischer Kräfte „die Kontrolle über die ganze Stadt zu erlangen“ verteidigten ukrainische Einheiten weiterhin „mehrere Gebäude und eine Reihe von Befestigungen im südwestlichen Teil Bachmuts“, sagte der Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Armee, Serhij Tscherewatyj, im ukrainischen Fernsehen.

Dem ukrainischen Generalstab zufolge sind Bachmut und die nahe Donezk gelegene Kleinstadt Marjinka weiterhin das „Epizentrum der Kämpfe“. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sprach sogar von einer Teil-Einkreisung russischer Kräfte durch die Ukraine. Die „Schlacht um Bachmut“ gehe weiter, hieß es in der Erklärung des Generalstabs. Heftige Kämpfe gab es demnach insbesondere in Marjinka und dem nahegelegenen Awdijiwka, Russland habe am Sonntag vier Raketenangriffe und 45 Luftangriffe ausgeführt.

Schwere russische Verluste: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Update vom 22. Mai, 9.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach soll Russland seit Beginn der Invasion mehr als 203.000 Soldaten verloren haben. In den Gefechten am 21. Mai seien etwa 720 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Tatsächliche Zahlen über Truppenstärken oder Verluste werden von beiden Konfliktparteien nicht veröffentlicht. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Daten im Überblick:

Soldaten : 203.880 (+720)

: 203.880 (+720) Panzer: 3785 (+2)

3785 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7407 (+9)

7407 (+9) Artilleriesysteme: 3278 (+20)

3278 (+20) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2830 (+8)

2830 (+8) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6129 (+14)

6129 (+14) Luftabwehrsysteme: 327

327 Quelle: Generalstab der Ukraine auf Facebook vom 22. Mai 2023

Kernkraftwerk Saporischschja ohne Strom

Update vom 22. Mai, 7.50 Uhr: Das Kernkraftwerk Saporischschja wurde auf Standby- und Notstromaggregate umgestellt. Dies teilte ein von Russland eingesetzter lokaler Beamter in dem von Moskau kontrollierten Teil der Region mit. Wladimir Rogow sagte, das Kraftwerk sei „vollständig“ von der externen Stromversorgung abgekoppelt worden, nachdem die Ukraine eine von ihr kontrollierte Stromleitung unterbrochen hatte, berichtet Reuters.

Aus der Ukraine kam keine unmittelbare Stellungnahme. Anatoliy Kurtev, der Sekretär des Stadtrates von Saporischschja in der Ukraine, teilte allerdings mit, dass seit Montag (22. Mai) an der Wiederherstellung der Stromversorgung der Stadt gearbeitet werde. „Der Strom ist in Saporischschja aufgrund einer Notsituation in einer der Energieanlagen teilweise ausgefallen“, so Kurtev über die Nachrichten-App Telegram.

News im Ukraine-Krieg: Landesweiter Luftalarm in der Ukraine

Update vom 22. Mai, 7.30 Uhr: Wie der Kyiv Independent berichtet, waren in der Nacht Explosionen in der Stadt Dnipro sowie in Saporischschja und Charkiw zu hören. Um 3.48 Uhr wurde landesweit Luftangriffsalarm ausgelöst. Auch die Stadt Odesa wurde Berichten zufolge am späten Sonntag von russischen Kampfdrohnen getroffen.

Der Gouverneur von Dnipro, Serhiy Lysak, erklärte auf Telegram: „Dank der Verteidigungskräfte haben wir den Angriff überstanden“. Später wurde gemeldet, dass 15 Drohnen und vier Marschflugkörper über der Region abgeschossen worden seien.

Ukraine-News: USA machen Weg zur Lieferung von Kampfjets frei

Update vom 22. Mai, 5.30 Uhr: Bei der Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg rechnet die Ukraine nach dem Einlenken der US-Regierung in der Kampfjet-Debatte nun mit Dutzenden Maschinen aus dem Westen. „Die Flugzeuge werden nicht stückweise übergeben, sondern in Einheiten. Eine Lufteinheit ist mindestens ein Geschwader, in unserem Fall sind es derzeit mehr als 12 Flugzeuge, bei unseren westlichen Partnern bis zu 18 Flugzeugen“, sagte der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ihnat am Sonntag (21. Mai) im ukrainischen Fernsehen. Auf diese Weise könnten der Ukraine „anfangs mehrere Dutzend Kampfjets zur Lösung anstehender Aufgaben“ übergeben werden.

Ukraine-News: Kiew meldet Vorstoß bei Bachmut

Update vom 22. Mai, 4.30 Uhr: Das ukrainische Militär ist nach eigenen Angaben nahe der Stadt Bachmut im Osten des Landes weiter vorgerückt. „Speziell in den letzten 24 Stunden sind wir an einigen Teilstücken etwa 200 Meter vorgestoßen“, sagte der Sprecher der Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, am Sonntagabend im ukrainischen Fernsehen. Bereits die ganze Woche sei das ukrainische Militär in der Umgebung der Stadt auf dem Vormarsch.

Ukraine-News: Wagner-Truppe will sich aus Bachmut zurückziehen

Update vom 21. Mai, 22.22 Uhr: Nach der angeblichen Eroberung Bachmuts kündigt der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin seinen Abzug für die nächsten Tage an. Die Wagner-Gruppe werde ihre Positionen an das russische Verteidigungsministerium übergeben, sagt Prigoschin in einer Audiobotschaft auf Telegram. Am 25. Mai wolle die Gruppe die Konfliktzone verlassen. Ab 1. Juni werde kein Wagner-Kämpfer mehr an vorderster Front stehen - bis die Söldner-Truppen eine „Reorganisierung“, Neuausrüstung und Training durchlaufen hätten.

Nach monatelangen erbitterten Kämpfen um Bachmut hatte Prigoschin am Samstag die finale Eroberung verkündet. Die Ukraine hingegen wies Prigoschins Angaben als unwahr zurück. Der Wagner-Boss bekräftigte am Sonntag aber seine Darstellung. „Es gibt keinen einzigen ukrainischen Soldaten in Bachmut mehr“, erklärte Prigoschin laut CNN in seiner Telegram-Nachricht. Aus genau diesem Grund habe man bereits zuvor aufgehört, Kriegsgefangene zu machen.

Prigoschin: Kein lebender ukrainischer Soldat mehr in Bachmut

Am Sonntag tauchten in russischen Medien die ersten Bilder von Ordensverleihungen auf. Einige Auszeichnungen seien direkt in Bachmut vergeben worden, hieß es. Nach Kiews Dementi über die Einnahme behauptete Prigoschin, es gebe keinen einzigen lebenden ukrainischen Soldaten mehr in der Stadt. „Der letzte ist vor eineinhalb Stunden in Frauenkleidern über die Straße gerannt – und wir haben ihn erschossen.“ Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert bald 15 Monate. Die Schlacht um Bachmut gehört zu den schlimmsten Kämpfen.

Ukraine-News: Situation in Bachmut weiter unklar

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Das Schicksal der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist zwischen den beiden Kriegsparteien weiter umstritten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj widersprach am Sonntag (21. Mai) Behauptungen aus Moskau, wonach die weitgehend zerstörte Stadt jetzt vollständig unter russischer Kontrolle sei. Nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima sagte Selenskyj: „Bachmut ist heute nicht von Russland besetzt worden.“ Zuvor hatte er selbst mit Aussagen zur militärischen Lage für Verwirrung gesorgt.

Ein Reporter hatte Selenskyj beim Gipfel der führenden demokratischen Industrienationen (G7) in Japan gefragt, ob Bachmut noch in ukrainischer Hand sei. Die Russen hätten gesagt, dass sie die Stadt eingenommen hätten. Der ukrainische Präsident antwortete mit dem Satz: „Ich denke nicht.“ Die Ergänzung, Bachmut existiere „nur noch in unseren Herzen“, werteten viele als Eingeständnis, dass die Stadt tatsächlich gefallen sei. In Bachmut lebten früher mehr als 70.000 Menschen. Heute harren dort nur noch wenige Zivilisten aus. Von unabhängiger Seite ließen sich die Angaben nicht überprüfen.

Interpretationshilfe gab später der Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj: „Der Präsident hat es richtig gesagt: Die Stadt ist praktisch dem Boden gleichgemacht.“ Allerdings hielten die Verteidiger weiterhin „Befestigungsanlagen und einige Räumlichkeiten im Südwesten der Stadt“. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar zufolge gelangen den Ukrainern an den Flanken Bachmuts sogar weitere Vorstöße. Das Militär habe mehrere Höhenzüge eingenommen, was es den Russen schwer mache, in der Stadt zu bleiben.

Ukraine-News: Moskau kritisiert G7-Beschlüsse als russland- und chinafeindlich

Russland hat die Beschlüsse des G7-Gipfels der führenden demokratischen Industrienationen am Wochenende in Hiroshima kritisiert. Dessen wichtigstes Ergebnis sei eine „Ansammlung von Erklärungen, die mit Passagen antirussischen und antichinesischen Charakters angefüllt sind“, hieß es am Sonntag in Moskau in einer Mitteilung des Außenministeriums. Die Entscheidungen der Siebener-Gruppe (USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien, Japan und Deutschland) zielten auf die Vertiefung der Trennlinien in der internationalen Politik.

Moskau, das vor 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, warf den G7 zum wiederholten Male auch vor, eine „umfassende Konfrontation“ mit Russland zu suchen. Die westlichen Sanktionen seien ebenso Teil eines „hybriden Kriegs“ wie Waffenlieferungen an die Ukraine. Die russische Regierung machte die G7 auch für den jüngsten Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise verantwortlich. (mit Agneturmaterial)