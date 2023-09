Chaos an der Front: Putins Militär tötet mit nur einem Schlag Dutzende eigene Leute

Von: Stefan Krieger

Ein tragischer Irrtum führt zu einem verheerenden Artillerieangriff auf russische Soldaten. Der Befehl kam wohl aus den eigenen Reihen.

Kiew – Mehr als 60 russische Soldaten wurden diversen Berichten zufolge kürzlich durch einen Artillerieangriff des eigenen Militärs getötet oder verwundet.

Jurij Mysiagin, ein Mitglied des Parlaments der Ukraine, schrieb über den Vorfall in einem Telegram-Post vom 10. September. Wie die Kyiv Post am Donnerstag (14. September) schrieb, haben russische Militärblogger und andere ukrainische Quellen Mysiagins Bericht inzwischen bestätigt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben allerdings nicht, die Militärführung im Kreml äußert sich normalerweise nicht zu solchen Vorfällen.

Fataler Irrtum an der Front: Artilleriebeschuss auf eigene Streitkräfte

Der tödliche Vorfall soll sich in Optyne ereignet haben, einem Dorf im Osten der ukrainischen Region Donezk. Donezk ist nach wie vor Schauplatz heftiger Kämpfe im Rahmen der Anfang Juni vom ukrainischen Militär eingeleiteten Gegenoffensive im Ukraine-Konflikt. Die Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schrieb am Mittwoch (13. September), dass die Kiewer Streitkräfte in letzter Zeit zumindest Teilerfolge in einer Reihe von Siedlungen in Donezk erzielt haben. Darunter auch in der Nähe der seit langem umkämpften Stadt Bachmut.

Mysiagin schrieb laut einer Übersetzung der Kyiv Post, dass sich russische Soldaten in Optyne „chaotisch und fast panisch auf neue Stellungen zurückzogen“, als andere russische Truppen sie für ukrainische Soldaten hielten. Daraufhin soll ein Befehlshaber einen Artilleriebeschuss auf die fliehenden Russen angeordnet haben.

„Das Ergebnis waren 27 Tote und 34 Verwundete. Ungefähr der Hälfte der Verwundeten wurden Arme oder Beine weggesprengt, und jede Menge militärisches Material ging verloren“, so Mysiagin.

„Panischer Zustand“ der russischen Truppen in Optyne

Der Kyiv Post zufolge haben mehrere russische Militärblogger weitere Einzelheiten über den Vorfall veröffentlicht. Die Blogger schrieben, dass Selenskyjs Truppen die in Optyne errichteten russischen Verteidigungsanlagen überrannt hätten. Daraufhin hätten sich rund 200 russische Soldaten zurückgezogen, um neue Kampfpositionen einzunehmen.

Der Rückzug wurde als überstürzt beschrieben, was die Militärblogger darauf zurückführten, dass der Artillerieangriff durch Moskaus eigenes Personal befohlen worden war.

Konstantin Mashovets, ein bekannter ukrainischer Militärjournalist, schrieb ebenfalls von einem „panischen Zustand“ der russischen Truppen in Optyne schon vor dem angeblichen Vorfall. „Aus einem unbekannten Grund begann die feindliche Artillerie zu feuern, nicht in der Nähe der Frontlinie oder hinter ukrainischen Stellungen, sondern auf die von dieser Einheit besetzten Stellungen“, teilte Mashovets in einem Facebook-Post vom 10. September mit.

Ukraine nutzt Chaos zum Vorschmarsch

Mashovets spekulierte weiter, dass sich die russischen Truppen entgegen den Aussagen anderer Berichterstatter nicht zurückzogen, als ihre eigenen Streitkräfte das Feuer auf sie eröffneten. Stattdessen ist er der Auffassung, dass sie erst lange nachdem Artilleriegranaten auf die Einheit niedergegangen waren, zu fliehen begannen.

Wie die Kyiv Post weiter schreibt, hat das ukrainische Militär in Optyne den Vorfall zu seinem Vorteil ausnutzen können. Die Truppen seien weiter in ein Nachbardorf vorgerückt und konnten einen nicht unerheblichen Geländegewinn erzielen – ganz ohne eigenes Zutun. (skr)