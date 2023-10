„Die ATACMS haben sich bewährt“ – Selenskyj dankt USA für schwere Waffen

Von: Stefan Krieger

Kiew kann offenbar mit ATACMS-Raketen aus den USA Erfolge erzielen. Selenskyj sieht Fortschritte an der Front. Der News-Ticker.

Ukraine setzt schwere Waffen ein: Selenskyj bestätigt Einsatz von ATACMS-Raketen

setzt ein: Selenskyj bestätigt Einsatz von ATACMS-Raketen Russlands Verluste in den Gefechten : Moskau soll 800 Soldaten an einem Tag verloren haben

in den : Moskau soll 800 Soldaten an einem Tag verloren haben Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 18. Oktober, 6.10 Uhr: Die Ukraine flog russischen Angaben zufolge in der Nacht Luftangriffe auf die Region Saporischschja. Unter anderem sei ein Wohngebiet in Saporischschja getroffen worden, sagte der von Moskau eingesetzte Beamte Wladimir Rogow. Die Stadt wird von Kiew gehalten, die Region Saporischschja steht teilweise unter russischer Kontrolle. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

Ukraine-Krieg: Selenskyi bestätigt Einsatz von ATACMS-Raketen

Erstmeldung: Kiew – Die Ukraine ist mit neuen schweren Waffen aus den USA versorgt worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Erhalt und ersten Einsatz von amerikanischen ATACMS-Raketen. Zugleich berichtete der Sender Voice of America, dass Kiew inzwischen die zugesagten 31 schweren Abrams-Kampfpanzer aus US-amerikanischen Beständen erhalten habe.

Selenskyj dankte US-Präsident Joe Biden für die Unterstützung und bestätigte, dass die getroffenen Vereinbarungen „sehr genau“ umgesetzt würden. „Die ATACMS haben sich bewährt“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Nach Berichten ukrainischer und amerikanischer Medien wurden die ATACMS am Morgen erstmals bei Angriffen auf zwei von den russischen Besatzern betriebene Flughäfen im Osten der Ukraine eingesetzt.

Kiew hatte das Waffensystem (englisch: Army Tactical Missile System) schon vor längerem angefordert. Bei den Angriffen gegen Flugplätze in der Nähe der Städte Luhansk und Berdjansk wurden am Dienstag nach ukrainischen Angaben neun Hubschrauber zerstört. Darüber hinaus seien Spezialtechnik, eine Abschussrampe der Flugabwehr und Waffenarsenale zerstört worden, teilten die Spezialkräfte der Armee in Kiew über Telegram mit. Start- und Landebahnen seien ebenfalls beschädigt worden. Der ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj veröffentlichte auf Telegram ein kurzes Video, auf dem nach seinen Angaben der Start der ATACMS-Raketen zum Angriff auf die russischen Flugbasen zu sehen war.

Abschuss einer Artillerie-Kurzstreckenraketen ATACMS. (Archivbild) © dpa

Die ATACMS-Raketen, die vom Boden aus gegen Ziele am Boden abgefeuert werden, haben nach Angaben des Rüstungskonzerns Lockheed Martin eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und treffen sehr präzise. Wie die New York Times und die Washington Post unter Berufung auf US-Regierungsbeamte berichteten, handelt es sich bei den nun an Kiew gelieferten Raketen aber um gedrosselte Modelle.

Schwere russische Verluste: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach wurden in den Gefechten binnen eines Tages 800 russische Soldaten entweder getötet oder verletzt. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht. Hier die Übersicht (in Klammern die Verluste vom Vortag):

Soldaten: 289.430 (+800 zum Vortag)

289.430 (+800 zum Vortag) Panzer: 4979 (+14)

4979 (+14) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 9405 (+20)

9405 (+20) Artilleriesysteme: 6936 (+26)

6936 (+26) Mehrfachraketenwerfer: 814

814 Luftabwehrsysteme: 547

547 Flugzeuge : 318

: 318 Hubschrauber : 317

: 317 Drohnen : 5291 (+11)

: 5291 (+11) Langstrecken-Raketen: 1533 (+2)

1533 (+2) Schiffe und Boote : 20

: 20 U-Boote : 1

: 1 Fahrzeuge und Tanklastzüge : 9,293 (+22)

: 9,293 (+22) Spezialfahrzeuge : 982 (+1)

: 982 (+1) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 17. Oktober 2023. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Selenskyj sieht Erfolge an der Front

Nach einer Sitzung des ukrainischen Generalstabs hob Selenskyj Erfolge seiner Truppen im Kampf gegen die russischen Besatzer hervor. „Es gibt Ergebnisse“, sagte er am Dienstag, ohne Details zu nennen. Kurz zuvor hatte die ukrainische Militärführung von neuen Geländegewinnen im zentralukrainischen Bezirk Saporischschja berichtet. Die russischen Linien seien dort um knapp einen Kilometer zurückgedrängt worden. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. (Mit Agenturmaterial)