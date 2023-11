Putins Soldaten fürchten den „sicheren Tod“ auf den Inseln des Dnipro

Von: Sandra Kathe

Schnee, überflutete Schlafstellen und verlorene Ausrüstung bringen russische Soldaten auf den Fluss-Inseln des Dnipro in Schwierigkeiten.

Kiew/Cherson – Zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffs Ende Februar 2022 bereiten sich beide Kriegsparteien im Ukraine-Krieg auf einen harten Winter vor. Bereits im vergangenen Jahr brachten die kalten Monate viele Offensivaktionen zum Erliegen, stattdessen konzentrierten sich die Anstrengungen Russlands etwa darauf, der ukrainischen Bevölkerung mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur das Leben schwerzumachen, um den ukrainischen Widerstand zu beugen – größtenteils ohne Erfolg.

Dafür suggerieren nun immer häufiger Berichte und Videos von der Front eine Entwicklung, die je nach Härte des Winters an der Kriegsfront im Osten der Ukraine noch deutlich zunehmen könnte: schwindende Moral bei den russischen Streitkräften. Und die hängt nicht selten mit Kritik an Russlands Militärführung zusammen.

Auch im Winter gehen die Gefechte im Ukraine-Krieg weiter. Während ukrainische Soldaten ihr Land verteidigen, verlieren Russlands Truppen jedoch teilweise ihr Vertrauen in die Militärführung. (Archivfoto) © Madeleine Kelly/imago-images.de

Russische Soldaten im Ukraine-Krieg: Video zeigt Zustände in überflutetem Gebiet

Ein erstes Beispiel, wie der Winter sich auf Russlands Soldaten und ihre Sicht auf den Ukraine-Krieg auswirken könnte, zeigt ein am Dienstag (28. November) veröffentlichtes Video, das von russischen Soldaten stammen soll und einem Bericht der US-Zeitung Newsweek zufolge zunächst auf dem Nachrichtendienst Telegram gepostet worden ist. Inzwischen wurde es von dem unabhängigen Medienprojekt War Translated übersetzt und auf dessen X-Kanal veröffentlicht. Die Echtheit des Videos ließ sich nicht unabhängig bestätigen.

Auf dem Video zu hören ist der Mann hinter der Kamera, der gemeinsam mit einem Kameraden an einer bewaldeten Stelle unweit eines Gewässers einen Unterstand aus Balken und Planen aufgebaut hat und erklärt, dass das Lager in den vergangenen Tagen geflutet worden und kaum noch etwas davon übrig sei. Nach Informationen, aus dem Telegram-Post handelt es sich dabei um eine Insel im Überflutungsgebiet des Flusses Dnipro in der ukrainischen Region Cherson. Zu sehen ist, wie das Wasser immer wieder gefährlich nah an den Unterstand heran schwappt. Auch ringsum ist der Boden bereits nass und schlammig.

Kritik an Militärführung im Ukraine-Krieg: Russische Soldaten mit schweren Vorwürfen

Scheinbar an die Militärführung gewandt, bemerkt der Mann hinter der Kamera, dass die Soldaten so womöglich in den sicheren Tod geschickt würden und auch von Ausrüstung und Waffen nur noch ein kleiner Teil übrig wäre. Vor dem Hintergrund ihrer Situation betont der Soldat auf dem Video außerdem, dass ihm die ukrainischen Drohnen inzwischen „egal“ wären. In dem Telegram-Kommentar zu dem Video heißt es, dass die Soldaten bereits länger „unter schwierigsten Bedingungen“ im Einsatz wären und es darüber hinaus Probleme mit Booten gäbe.

Laut dem Newsweek-Bericht könnte das Video vom Dienstag womöglich mit einem weiteren Clip aus der vergangenen Woche zusammenhängen, das War Translated ebenfalls auf seinem X-Kanal veröffentlicht hatte. Darin warfen russische Soldaten ihrem Kommandanten vor, sie auf die Inseln des Dnipro verlegen zu lassen und sie damit womöglich in den Tod zu schicken. Als Hintergrund der Verlegung vermuteten die Soldaten, der Kommandant wolle vergangene Fehler verschleiern, die den Tod weiterer russischer Truppen zur Folge gehabt hätten. (saka)