Für 1,3 Milliarden Euro: Deutschland sagt Ukraine weitere Militärhilfe zu

Von: Lukas Rogalla, Bona Hyun

Deutschland will der Ukraine neue Luftabwehrsysteme liefern. Das kündigte Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch in der Ukraine an.

Berlin – Deutschland hat Kiew für den Ukraine-Krieg ein weiteres Hilfspaket mit Militärhilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Das gab Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag (21. November) in Kiew bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Rustem Umjerow bekannt. In dem Paket enthalten sind unter anderem vier weitere Luftabwehrsysteme vom Typ Iris T-SLM sowie Artilleriemunition.

Deutschland sagt der Ukraine weitere Militärhilfe zu © Andreas Stein/dpa

Deutschland sagt Ukraine im Krieg gegen Russland weitere Militärhilfe zu

Es ist die dritte Tranche an Iris-T-Systemen, die Deutschland seit Beginn des Krieges an die Ukraine liefern will. Drei Systeme der ersten Tranche wurden bereits geliefert, ein viertes soll noch in diesem Winter folgen. Die zweite Tranche von vier Systemen soll 2024 geliefert werden, die nun versprochene dritte Tranche im Jahr 2025.

Pistorius besucht Kiew im Ukraine-Krieg – weitere Militärhilfe für Ukraine

Pistorius war am frühen Dienstagmorgen (21. November) zu seinem zweiten Besuch in Kiew seit seinem Amtsantritt im Januar eingetroffen. Die großen Themen der Reise sind die militärische Ausbildung und Militärhilfe für die Ukraine. Der Verteidigungsminister sagte der Ukraine die „Solidarität und tiefe Verbundenheit“ der Bundesrepublik zu.

Pistorius hatte im Februar erstmals Kiew besucht, knapp drei Wochen nach seiner Vereidigung als Verteidigungsminister. Damals hatte er der ukrainischen Führung die Lieferung von mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5 versprochen. Sie sollen in Etappen geliefert werden, bis spätestens zweites Quartal 2024.

Ukraine erhält offenbar auch weitere Militärhilfe aus den USA

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin traf zuvor in Kiew ein und versprach, die Ukraine „heute und in der Zukunft“ zu unterstützen. Dafür sehe er „parteiübergreifende Unterstützung in beiden Kammern des Kongresses“. Einige Kongressmitglieder hätten berechtigte Fragen, die die Regierung beantworten werde. „Das, was in der Ukraine passiert, ist nicht nur für die Ukraine wichtig, sondern für die ganze Welt“, betonte Austin. Die Fortsetzung der Hilfen ist im US-Kongress umstritten. (bohy/luro mit Agenturen)