Ukraine bringt Panzer am Dnipro in Stellung: Truppen stoßen bei Cherson vor

Von: Christian Stör

Ukrainische Streitkräfte verlegen gepanzerte Fahrzeuge an das Ostufer des Dnipro. Ukraine wehrt Angriffe ab. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Nächste Angriffswelle : Ukraine wehrt Angriffe aus Russland ab

: Ukraine wehrt Angriffe aus Russland ab Einsatz von Himars : Sechs Tote in Donezk durch Beschuss aus der Ukraine

von : Sechs Tote in Donezk durch Beschuss aus der Ukraine Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 8. November, 12.20 Uhr: In der von Russland annektierten ostukranischen Region Luhansk ist nach Angaben der Besatzungsmacht ein von Russland unterstützter Abgeordneter bei einem Anschlag getötet worden. Michail Filiponenko sei in der gleichnamigen Stadt ums Leben gekommen, als ein in einem Auto platzierter Sprengsatz detoniert sei, meldet eine örtliche Nachrichtenagentur laut Reuters unter Berufung auf seinen Sohn. Filiponenko war seit 2014 in der prorussischen Separatistenbewegung in Luhansk aktiv und einer der Oberbefehlshaber der Armee der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk.

Kiews Truppen bringen gepanzerte Technik über den Dnipro

Update vom 8. November, 10.45 Uhr: Das Institute for the Study of War (ISW) berichtet auf Grundlage analysierter russischer Informationen, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte eine begrenzte Anzahl gepanzerter Fahrzeuge am östlichen Dnipro-Ufer des Gebiets Cherson stationiert haben. Derzeit führen sie, heißt es im aktuellen ISW-Lagebericht weiter, größere Bodenoperationen durch, an denen eine leichte Infanteriegruppe in der Größe eines Bataillons beteiligt ist. Zudem sollen inzwischen mehr als 300 ukrainische Soldaten auf das vorher russisch kontrollierte Ufer beim Dorf Krynky übergesetzt haben.

Ukrainische Marinesoldaten gehen durch Gelände an der Frontlinie in der Nähe des Flusses Dnipro. (Archivbild) © Alex Babenko/dpa

Zuvor hatte das ISW unter Berufung auf russische Militärblogger von erfolgreichen Einsätzen der ukrainischen Armee in Cherson berichtet. Kleine Angriffsgruppen hätten den Fluss Dnipro überquert und seien auf der anderen Seite in der Lage, beträchtliche russische Kampfressourcen und Aufmerksamkeit von anderen Orten entlang der Front abzulenken.

Ukraine wehrt Angriffe aus Russland ab

Erstmeldung vom 8. November: Kiew – Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge mehrere russische Angriffe in weit voneinander entfernten Kriegsabschnitten abgewehrt. Der Generalstab erklärte, die Streitkräfte hätten 15 Angriffe in der Nähe von Kupiansk im Nordosten und 18 Attacken nahe Marjinka weiter südlich abgewehrt. Auch im stark umkämpfen Awdijiwka sei es gelungen, die Angreifer zurückzuschlagen. Die russischen Streitkräfte konzentrieren ihre Angriffe seit Mitte Oktober immer wieder auf Awdijiwka, das als Tor nach Donezk gilt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die russische Armee führte im Laufe des vergangenen Tages 26 Angriffe auf Grenzgebiete und Siedlungen im Gebiet Sumy durch und warf dabei 21 Bomben und VOG-Granaten ab, schreibt die hiesige Militärverwaltung auf Telegram. Insgesamt wurden 108 Explosionen registriert. Die Hromadas von Bilopillia, Krasnopillia, Yunakivka, Velyka Pysarivka und Seredyna-Buda gerieten unter russischen Beschuss. Eine Hromada ist eine Verwaltungseinheit, die ein Dorf, mehrere Dörfer oder eine Stadt und deren angrenzende Gebiete bezeichnet.

Sechs Tote in Donezk durch Beschuss aus der Ukraine

Im Osten der Ukraine sind nach russischen Angaben durch ukrainischen Beschuss des Zentrums der besetzten Stadt Donezk sechs Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Die ukrainische Seite habe unter Einsatz des Mehrfachraketenwerfers vom Typ Himars vier Objekte der Stadt getroffen, teilte der Besatzungschef der Region, Denis Puschilin, am Dienstagabend mit. Seine Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. (red mit Agenturen)