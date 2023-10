Größter Angriff seit Wochen: Russland attackiert Frontstadt im Donbass

Von: Stefan Krieger

Die russische Armee startet eine Offensive im Raum Donezk. Im Süden und Osten kommen Kampfdrohnen zum Einsatz. Der Ukraine-Krieg im News-Ticker.

Shahed- Drohnen : Im Kamikaze-Stil mit Sprengladungen auf das Ziel

: Im Kamikaze-Stil mit Sprengladungen auf das Ziel Schwere Verluste für Russland : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

für : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 12. Oktober, 5.30 Uhr: Trümmer einer von der Luftabwehr abgeschossenen Drohne über dem südrussischen Oblast Belgorod haben nach jüngsten Angaben des Gouverneurs der Region zwei Menschen getötet und mindestens zwei weitere verletzt. Ein Haus sei zerstört worden, zwei Leichen, ein Mann und eine Frau, seien unter den Trümmern gefunden worden, schreibt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow im Kurznachrichtendienst Telegram. Zwei weitere Menschen befänden sich in ernstem Zustand im Krankenhaus, ein Kind sei möglicherweise noch eingeklemmt. Weitere Häuser seien beschädigt worden. Die Ukraine erwähnte Gladkow nicht.

Das ukrainische Militär fliegt immer häufiger Drohnen- und Raketenangriffe auf Ziele in Südrussland und auf der von Russland annektierten Krim.

Ukraine-Krieg: Russland startet Offensive bei Donezk

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Die russische Armee versucht eine der wichtigsten Bastionen der Ukraine im Donbass einzukesseln: die Industriestadt Awdijiwka in unmittelbarer Nähe von Donezk. Zwar berichtete der ukrainische Generalstab, die Sturmangriffe seien abgewehrt worden - 13 Attacken bei Awidijiwka selbst, zehn Attacken nahe dem etwas nördlich gelegenen Dorf Stepowe.

Kampfeinsatz russischer Truppen mit einer 122-mm-Haubitze in der Region Donezk. © IMAGO/Alexander Reka

Doch die von Flugzeugen, Artillerie und Dutzenden Panzern unterstützte Offensive ist die größte der russischen Armee seit Wochen. In der Nacht auf Donnerstag griff Russland den Süden und Osten der Ukraine zudem wieder mit zahlreichen Kampfdrohnen an, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte.

Schwere Verluste für Russland: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

Bei der Invasion der Ukraine soll die Armee von Russlands Präsident Wladimir Putin weiter herbe Verluste erleiden. Laut Angaben der ukrainischen Streitkräfte sei es Kiew gelungen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden 820 russische Soldaten außer Gefecht zu setzen. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg aber nicht. Die Zahlen in Klammern sind die Veränderungen zum Vortag.

Soldaten: 283.900 (+820)

283.900 (+820) Panzer: 4863 (+34)

4863 (+34) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 9220 (+91)

9220 (+91) Artilleriesysteme: 6731 (+18)

6731 (+18) Mehrfachraketenwerfer: 809 (+1)

809 (+1) Luftabwehrsysteme: 545 (+1)

545 (+1) Flugzeuge : 316 (+1)

: 316 (+1) Hubschrauber : 315

: 315 Drohnen : 5226 (+19)

: 5226 (+19) Langstrecken-Raketen: 1530

1530 Schiffe und Boote : 20

: 20 U-Boote : 1

: 1 Fahrzeuge und Tanklastzüge : 9145 (+20)

: 9145 (+20) Spezialfahrzeuge : 965 (+4)

: 965 (+4) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 11. Oktober 2023. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Shahed-Drohnen im Kamikaze-Stil

Die Warnungen vor den russischen Shahed-Drohnen, die im Kamikaze-Stil mit Sprengladungen auf ihr Ziel herabstürzen, betrafen in der Nacht zu Donnerstag viele ukrainische Gebiete. Explosionen wurden nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe aus den Gebieten Charkiw im Osten sowie Odessa und Cherson im Süden gemeldet. Zu möglichen Schäden gab es noch keine Angaben.

Umgekehrt meldete die russische Seite zwei Todesopfer nach einem angeblichen ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod. Rettungskräfte hätten aus den Trümmern eines Hauses die Leichen einer Frau und eines Mannes geborgen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow. Ein Kind werde noch unter dem Schutthaufen vermutet. Auch diese Angaben waren zunächst nicht überprüfbar.

In der im November 2022 von ukrainischen Truppen zurückeroberten Gebietshauptstadt Cherson schlugen am Mittwochabend nach Behördenangaben fortwährend russische Artilleriegeschosse ein. Dabei seien mehrere Hochhäuser beschädigt worden. Cherson liegt direkt am Strom Dnipro, dessen Südufer von russischen Truppen besetzt ist.

Früher am Tag hatte russischer Beschuss die Stadt Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk getroffen. Aus den Trümmern einer Schule bargen Rettungsmannschaften bis zum Abend vier Tote, wie der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko mitteilte. (mit Agenturmaterial)