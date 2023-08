Ukraine setzt Angriffe nahe der Krim fort: Russland erleidet hohe Verluste

Von: Christian Stör

Die Ukraine setzt in der Nähe der Krim weiter auf Offensive. Ein russischer Tanker wird Opfer einer Seedrohnenattacke. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Verluste für Russland: Ukraine nennt aktuelle Zahlen

Ukraine setzt Angriffe fort: Russischer Tanker in Nähe der Krim beschädigt

setzt fort: Russischer Tanker in Nähe der Krim beschädigt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 5. August, 11.45 Uhr: Der ukrainische Geheimdienstchef Wassyl Maljuk hat die jüngsten Drohnenattacken gegen russische Schiffe und die Brücke zu der von Moskau annektierten Halbinsel Krim als „rechtmäßig“ bezeichnet. Es handele sich um einen „absolut logischen und effektiven Schritt“ gegen den Feind, teilte Maljuk mit. Zuvor war eine ukrainische Seedrohne in einen russischen Tanker nahe der Krim eingeschlagen und hatte diesen schwer beschädigt (s. Erstmeldung).

Russland erleidet hohe Verluste im Ukraine-Krieg

Update vom 5. August, 11.00 Uhr: Russland muss im Ukraine-Krieg weiterhin hohe Verluste hinnehmen. Laut Angaben der Ukraine sind mittlerweile mehr als 249.000 russische Soldaten gefallen oder verwundet. Allein in den vergangenen 24 Stunden sollen sich die Verluste auf 620 Soldaten belaufen. Zudem will die Ukraine seit Beginn der Invasion mehr als 4.200 russische Panzer sowie knapp 4.900 russische Artilleriesysteme zerstört haben. Die Zahlen der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten : 249.110 (+620 zum Vortag)

: 249.110 (+620 zum Vortag) Panzer : 4232(+4)

: 4232(+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8251 (+2)

: 8251 (+2) Artilleriesysteme : 4943 (+32)

: 4943 (+32) Fahrzeuge und Tanklaster : 7422 (+30)

: 7422 (+30) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4116 (+12)

: 4116 (+12) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 5. August 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg ca. 47.000 russische Soldaten getötet worden. Laut Mediazona liegt die tatsächliche Zahl der Opfer mit 95-prozentigen Sicherheit zwischen 40.000 und 55.000 (Stand: Juli 2023) Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Ukrainische Soldaten feuern eine Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. (Archivfoto) © Libkos/dpa

Drohne beschädigt russischen Tanker: Kiew setzt im Ukraine-Krieg auf Angriff

Erstmeldung vom 5. August: Kiew – Die Ukraine setzt ihre Angriffe gegen Russland weiter fort – offenbar mit Erfolg. Bei einer ukrainischen Attacke mit einer Seedrohne wurde in der Nacht zum Samstag der russische Tanker „Sig“ schwer beschädigt. Russische Einsatzkräfte sind dabei, das Schiff in der Meeresenge von Kertsch abzusichern.

Derzeit werde das durch ein Loch eingedrungene Wasser abgepumpt, teilte die russische Seenotrettungsbehörde Morspassluschba mit. Der Tanker schwimme trotz der Schäden im Maschinenraum weiter frei auf dem Wasser zwischen der Schwarzmeer-Halbinsel Krim und Russland. Bei der Attacke durch die Drohne sei niemand verletzt worden. Zur Rettung des Tankers seien Boote der Seenotrettung an Ort und Stelle im Einsatz. Treibstoff drang demnach nicht aus.

Erfolg für Kiew im Ukraine-Krieg: Russischer Tanker in Kertsch-Meerenge beschädigt

Der Tanker war in der Straße von Kertsch, die das Schwarze mit dem Asowschen Meer verbindet, von einem mit Sprengstoff beladenen Drohnenboot getroffen worden. Das staatliche ukrainische Auslandsfernsehen Freedom veröffentlichte ein Video, das den Einschlag der Drohne in dem Schiff zeigen soll. Nach einem Bericht des Senders sollen die Attacken mit den ukrainischen Seedrohnen gegen russische Schiffe fortgesetzt werden.

News im Ukraine-Krieg: Es ist bereits der zweite Angriff auf russische Schiffe innerhalb kurzer Zeit

Bereits am Vortag war der Hafen der russischen Schwarzmeerflotte in Noworossisjk Ziel eines ukrainischen Drohnenangriffs geworden. Bilder zeigten das Landungsschiff „Olenegorski gornjak“ (Olenegorsker Bergmann) in geneigter Lage in Noworossijsk. Die ukrainische Seedrohne soll mit 450 Kilogramm Sprengstoff auf das Schiff geprallt sein. Die starke Beschädigung sei ein schwerer Schlag für die Schwarzmeerflotte, die den Großteil ihrer Einheiten nach Noworossijsk verlegt habe, hieß es im täglichen Update des britischen Verteidigungsministeriums dazu.

Das Verteidigungsministerium in Kiew hatte angekündigt, alle Schiffe, die russische und ukrainische Häfen im Schwarzen Meer anlaufen, als militärische Ziele zu betrachten. Die Ukraine, die selbst so gut wie keine Marine mehr hat, griff bereits mehrfach russische Schiffe an. Sie versenkte etwa vergangenes Jahr das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, den Kreuzer „Moskwa“, mit Anti-Schiffs-Raketen vom Typ Neptun. Inzwischen setzt das Land verstärkt unbemannte Sprengstoffboote gegen russische Ziele ein. (dpa/cs)