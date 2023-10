Ukraine erhält neue Kamikazedrohnen: Mehr Reichweite für Kiews Truppen

Von: Stefan Krieger

Teilen

Aufrüstung für das ukrainische Militär: Mit der Kamikazedrohne „Switchblade 600“ können Ziele weit hinter den Frontlinien ins Visier genommen werden.

Kiew – Die Ukraine wird weitere Lieferungen der Kamikazedrohne „Switchblade 600“ erhalten. Damit könnte Kiew seine Fähigkeit verbessern, russische Einrichtungen weit hinter den stark befestigten Frontlinien auszuschalten.



Derzeit verfügt das ukrainische Militär hauptsächlich über das kleinere Modell der Kamikazedrohne, die „Switchblade 300“. Aber „das wird sich bald ändern“, so Charlie Dean, Vizepräsident für globale Geschäftsentwicklung und Marketing beim Technologie-Unternehmen AeroVironment mit Sitz in Monrovia (USA), das die Drohnen herstellt.

„Die Switchblade 600 ist für die Verteidigung der Ukraine von enormer Bedeutung“, sagte Dean gegenüber dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek.

Drohnen für die Ukraine: USA wollen weitere Typen zur Verfügung stellen

Die USA haben der Ukraine im Rahmen von diversen Militärhilfepaketen mehrere Drohnentypen zur Verfügung gestellt, darunter die Switchblade- und die Phoenix-Ghost-Drohnen. Die Switchblades – die auch von den US-Streitkräften im Irak und in Afghanistan eingesetzt werden – sind wiederholt in Aufnahmen von Kämpfen aus der Ukraine aufgetaucht. Allerdings hat das Pentagon bislang nicht bekannt gegeben, wie viele davon geliefert wurden.

Ein US-Soldat startet eine „Switchblade 300“-Drohne bei einer Übung. (Archivbild) © IMAGO/Gregory T. Summers

Das US-Verteidigungsministerium „wird die Ukraine weiterhin mit den Mitteln unterstützen, die sie braucht, um sich kurzfristig zu verteidigen und von weiteren Aggressionen abzuschrecken“, sagte Pentagon-Sprecher Jeff Jurgensen unlängst in einer Erklärung.

Die USA haben die Ukraine mit einer „sehr großen Anzahl“ von Switchblade 300 ausgestattet, gab Dean bekannt und fügte hinzu, dass „sie auf dem Schlachtfeld schnell für die vorgesehenen Zwecke eingesetzt wurden. Auch die 600er werden in der Ukraine eingesetzt, und das summiert sich schnell“, so Dean weiter. „Derzeit sind die 300er noch in der Überzahl gegenüber den 600ern, aber das wird sich bald ändern.“

Kamikazedrohnen mit immer höherer Reichweite

Die Switchblades werden seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt. Das ursprüngliche 300er-Modell wird auch heute noch optimiert und aktualisiert, und die neueste Version des 300er hat nach den Angaben von AeroVironment eine Reichweite von mehr als 20 Kilometern und kann mehr als 20 Minuten fliegen.



Das 300er-Modell, das für die unmittelbare Luftunterstützung einer Einheit konzipiert wurde, hat im Laufe der Jahre „eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen erfahren“, so Dean. Die größere Switchblade 600 wurde entwickelt, um feindliche Panzer und gepanzerte Fahrzeuge auszuschalten. Die neuesten Modelle können mehr als 40 Minuten lang fliegen und erreichen dabei eine Geschwindigkeit von ca. 110 Kilometer pro Stunde.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

„Da die russischen Streitkräfte über große Panzereinheiten verfügen, ist der Einsatz einer Waffe wie der Switchblade 600 von entscheidender Bedeutung, um diese gegnerischen Waffensysteme anzugreifen“, so Dean. Mit der Switchblade 600 haben die ukrainischen Streitkräfte eine Reichweite von rund 90 Kilometern, was bedeutet, dass sie „sehr wichtige russische Einrichtungen weit hinter den russischen Frontlinien zerstören können, was mit keiner anderen Waffe in diesem Umfang möglich ist“, führte Dean aus.

Video: Eine Switchblade 300 im Einsatz

Im Internet wurden bereits Videos veröffentlicht, die zeigen, wie ukrainische Truppen Switchblade-Kamikazedrohnen einsetzen, um russische Truppen anzugreifen.

Die Ukraine plant seit langem, ihr Kontinent an Drohnen aufzustocken. Unter anderem auch mit unbemannten Flugkörpern, deren Reichweite bis nach Moskau geht.

Auch Russland rüstet bei den Drohnen nach

„Die Ukrainer haben nicht die Artillerie-Feuerkraft der Russen, sie verfügen nicht über so viele Soldaten wie Moskau“, führte Dean weiter aus. „Die unbemannten Systeme, einschließlich der unbemannten Munition, spielen eine große Rolle, um das Gleichgewicht der Waffen herzustellen.“

Der Ukraine-Krieg hat die Herstellung von Kampfdrohnen weltweit in rasantem Tempo anwachsen lassen. Russland wird hauptsächlich aus dem Iran mit Shaded-Drohnen beliefert. Moskau plant darüber hinaus, eigene Produktionsstätten zur Herstellung solcher Drohnen auf russischem Gebiet aufzubauen. (skr)