News zum Ukraine-Krieg: Russische Militärzentrale getroffen

Medwedew: „Der Dritte Weltkrieg rückt näher“

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg geht der Kampf besonders im Osten und Süden des Landes weiter. Im Gebiet Donezk bleibt Bachmut im Fokus. Der News-Ticker.

Explosionen in besetzten Gebieten: Ukraine attackiert russische Kommandozentrale

in besetzten Gebieten: Ukraine attackiert russische Kommandozentrale Angriffe auf Kiew : Drohnen aus Russland greifen ukrainische Hauptstadt an

auf : Drohnen aus Russland greifen ukrainische Hauptstadt an Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 12. Juli, 04.50 Uhr: Die jüngsten Nato-Hilfen für die Ukraine verschärfen nach den Worten des russischen Spitzenpolitikers Dmitri Medwedew den Konflikt und haben keinen Einfluss auf die Ziele Russlands. „Der völlig verrückte Westen konnte sich nichts anderes einfallen lassen … in der Tat, es ist eine Sackgasse. Der Dritte Weltkrieg rückt näher“, schreibt der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates auf Telegram. „Was bedeutet das alles für uns? Das ist alles offensichtlich. Die spezielle Militäroperation wird mit denselben Zielen fortgesetzt.“

Bekannt für seine markigen Worte: Dmitri Medwedew. © IMAGO/Ekaterina Shtukina

Ukraine-Krieg: Erneut nächtliche Angriffe auf Kiew

Update vom 12. Juli, 04.00 Uhr: Wenige Stunden vor dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit den Nato-Staats- und Regierungschefs setzt Russland die Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew die zweite Nacht in Folge fort. „Der 504. Tag des umfassenden Einmarsches der Russischen Föderation in die Ukraine. Der Feind hat einen weiteren Luftangriff auf die Hauptstadt gestartet“, schrieb der Militärverwaltungschef von Kiew, Serhij Popko, am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Zeugen berichteten von Explosionen, die dem Geräusch von Flugabwehrsystemen ähnelten, die Ziele treffen. Mehr als zwei Stunden lang herrschte in Kiew und der gesamten Ukraine Luftalarm. Nach vorläufigen Angaben des ukrainischen Militärs gab es keine unmittelbaren Berichte über Opfer oder kritische Schäden. Alle Drohnen seien abgefangen worden, bevor sie ihre Ziele trafen.

Nord-Stream-Ermittler: Sprengstoffspuren auf Boot gefunden

Update vom 12. Juli, 01.38 Uhr: Im Vorfeld einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Dienstag zu den Explosionen an den Nord Stream Pipelines gibt es neue Erkenntnisse. Spuren von Unterwassersprengstoff seien in Proben von einer Jacht gefunden worden, heißt es in Untersuchungsergebnissen aus Deutschland in einem gemeinsamen Bericht mit Schweden und Dänemark an den Sicherheitsrat. Es bestehe der Verdacht, dass das fragliche Boot für den Transport des Sprengstoffs verwendet wurde. Nach Einschätzung von Experten sei es möglich, dass ausgebildete Taucher den Sprengstoff an den Gaspipelines angebracht haben. Die Doppelröhren sind in einer Tiefe von rund 70 bis 80 Metern auf dem Meeresboden verlegt. Auch „das verdächtige Chartern einer Segeljacht“, werde untersucht, da bei Anmietung „die Identität des tatsächlichen Charterers verschleiert wurde“. Auch der genaue Kurs des Bootes sei Gegenstand der Ermittlungen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kiew meldet aktuelle Zahlen



Die Ukraine hat die Angaben zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Laut Kiew sind binnen 24 Stunden weitere 540 russische Soldaten gestorben oder verletzt worden. Damit erhöht sich die Anzahl seit Ausbruch des Krieges auf über 235.00. Diese Angaben (in Klammern die Veränderungen zum Vortag) stammen direkt vom ukrainischen Verteidigungsministerium und sind weder von Russland noch von einer unabhängigen Einrichtung bestätigt. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig prüfen.

Soldaten : 235.020 (+540)

: 235.020 (+540) Panzer : 4089 (+4)

: 4089 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 7983 (+17)

: 7983 (+17) Artilleriesysteme : 4385 (+14)

: 4385 (+14) Fahrzeuge und Tanklastzüge: 6966 (+29)

6966 (+29) Quelle: Auszug der Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 11. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Militärzentrale getroffen

Kiew/Moskau – In den besetzten Städten Skadowsk in der Region Cherson sowie in Tokmak in der Oblast Saporischschja ist es zu mehreren Explosionen gekommen. Dies berichtet die Ukrainska Pravda unter Berufung auf Wladimir Rogow, ein Mitglied der russischen Besatzungsverwaltung in Saporischschja sowie dem Sender Suspilne.

Angeblich hätten die ukrainische Armee das Mehrfachraketen-System Himars eingesetzt, um damit Tokmak anzugreifen. „Zumindest einige der Raketen wurden von der russischen Luftabwehr abgeschossen“, schrieb Rogow auf Telegram – der Rest sei jedoch in der Kleinstadt eingeschlagen. Weiter bestätigte er Berichte, denen zufolge es in weiteren Orten zu Explosionen gekommen ist. Auch ein Hotel, in dem sich das Militärkommando der russischen Armee einquartiert hatte, soll getroffen worden sein. Über mögliche Opfer ist bislang nichts bekannt.

Krieg in der Ukraine: Moskau droht mit Einsatz von Streubomben

Russland hat für den Fall von Streumunition-Lieferungen aus den USA an die Ukraine mit dem Einsatz solcher Waffen durch Moskau gedroht. Russland besitze ebenfalls Streumunition, die sogar effektiver sei, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag (11. Juli) in Moskau. Sein Land halte sich bisher zurück, wäre aber im Fall von US-Lieferungen gezwungen, „analoge Mittel“ einzusetzen. Die USA hatten zuvor mitgeteilt, die geächteten Waffen an die Ukraine zu liefern.

Schoigu wies darauf hin, dass sich weder die USA noch die Ukraine noch Russland dem internationalen Abkommen zur Ächtung von Streumunition angeschlossen hätten. Ihr Einsatz werde den Krieg verlängern, sagte der Minister. (Mit Agenturmaterial)