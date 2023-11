Angriff auf russisches Drohnenzentrum: Ukraine erzielt strategischen Treffer

Von: Nail Akkoyun

Die von den USA gelieferten Himars-Artilleriesysteme sind seit geraumer Zeit in der Ukraine im Einsatz. (Archivfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

Mithilfe von Himars-Raketen attackiert die Ukraine offenbar ein wichtiges Drohnenzentrum der Russen. Es ist der zweite Schlag binnen weniger Tage.

Donezk – Der ukrainischen Armee ist offenbar ein weiterer Schlag gegen die russischen Truppen gelungen. Erwischte eine „Scalp“-Rakete am vergangenen Wochenende allem Anschein nach noch ein Kriegsschiff, hat die Ukraine jetzt ein Drohnenzentrum attackiert – und das mit Erfolg.

In den sozialen Medien kursieren derzeit mehrere Videos, die die Folgen des Angriffs auf das russische Drohnenzentrum zeigen sollen. Unter Berufung auf Videos eines russischen Militärbloggers berichtete der unabhängige russische Nachrichtendienst The Insider, dass das Dach und mehrere Zwischendecken des mutmaßlichen Drohnenzentrums eingestürzt seien. Optisch habe das Gebäude zumindest Ähnlichkeit mit dem „Wladimir Zhoga UAV Zentrum“, in dem nach Angaben russischer Behörden Soldaten an Drohnen ausgebildet werden.

Benannt ist das Trainingszentrum nach dem pro-russischen Separatisten Wladimir Zhoga, der den russischen Einmarsch im Februar 2022 tatkräftig unterstützte und wenige Tage später – am 5. März 2022 – bei der Schlacht von Wolnowacha getötet wurde. Der russische Präsident Wladimir Putin verlieh posthum den Titel „Held der Volksrepublik Donezk“.

Himars-Angriff der Ukraine: Angeblich mehrere Menschen getötet

Die Ukraine hat sich bisher nicht zu dem Angriff bekannt. Doch aus Donezk heraus wird bereits über die Attacke berichtet. Putins wichtigster Verbündeter vor Ort, Denis Puschilin, sprach auf seinem Telegram-Kanal davon, dass bei dem Angriff sechs Menschen getötet und acht weitere verletzt worden sein sollen. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben des Führers der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ bislang aber nicht.

Weiter behauptete Puschilin, die ukrainische Armee hätte den Angriff mit Himars-Raketen durchgeführt. Möglich ist das durchaus, immerhin wird das Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem seit geraumer Zeit von den USA geliefert. Bei dem System handelt es sich – ebenso wie bei französischen „Scalp“- und britischen „Storm-Shadow“-Raketen – um essenzielle Waffen für den ukrainischen Kampf gegen die russische Invasion.

Sorgen für die Ukraine werden größer: US-Hilfen stehen auf der Kippe

Doch der größte Unterstützer Kiews, die USA, könnte mit ihren Hilfsleistungen schon bald am Ende sein. Dies sagte John Kirby, Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, am Mittwoch (8. November) gegenüber der Presse. Ihm zufolge sind die für die Ukraine bereitgestellten Mittel beinahe restlos aufgebraucht. „Von den gesamten Mitteln, die der Ukraine seit Beginn des Krieges zur Verfügung gestellt wurden, das sind mehr als 60 Milliarden Dollar – und das ist nicht nur Sicherheitshilfe, sondern auch wirtschaftliche, finanzielle und humanitäre Hilfe – haben wir etwa 96 Prozent der verbleibenden Mittel verbraucht“, so Kirby auf der Pressekonferenz.

Für die Ukraine hätte das nicht nur militärisch, sondern auch humanitär verheerende Folgen. Hintergrund der Entwicklungen in den USA ist ein innenpolitischer Streit zwischen den Republikanern und den Demokraten. Während letztere, inklusive US-Präsident Joe Biden, die Unterstützung aufrechterhalten wollen, will man die Hilfen in konservativen Kreis lieber minimieren oder gar komplett streichen.

Die Ukraine fordert zudem seit Monaten auch westliche Kampfflugzeuge, um sich besser gegen Russland wehren zu können. Bisher gibt es Zusagen für F-16-Lieferungen von Dänemark und den Niederlanden. Die ersten Maschinen sollen in den nächsten Wochen im an die Ukraine angrenzenden Rumänien zum Pilotentraining eintreffen. (nak)