Scholz reist nach Norwegen und Schweden - es geht um den Ukraine-Krieg und Energie

Treffen mit Skandinaviern

Von Bedrettin Bölükbasi

Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Norwegen und Schweden für Gespräche mit Blick auf den Ukraine-Krieg und Energiethemen.

München - Die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin setzen ihre Angriffe auf die Ukraine fort. Für Europa zieht der Ukraine-Krieg weitreichende politische und wirtschaftliche Konsequenzen mit sich. Daher befinden sich die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges bei Treffen zwischen europäischen Ländern immer wieder ganz oben auf der Tagesordnung.

Scholz-Reise nach Norwegen und Schweden: Gespräche über Ukraine und Energie

So auch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Skandinavien. Scholz bricht am Montag (15. August) zu einer zweitägigen Reise nach Norwegen und Schweden auf. Thematisch soll es unter anderem um die Sicherheit Nordeuropas nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und um Energiefragen gehen.

In Norwegens Hauptstadt Oslo will der Kanzler am Montag am Treffen der Nordischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten teilnehmen und bilaterale Gespräche mit Regierungschef Jonas Gahr Störe führen. Zu den nordischen Staaten zählen neben Norwegen und Schweden, Finnland, Dänemark sowie Island. Um 17.15 Uhr und 19.00 Uhr soll es Pressekonferenzen geben.

Scholz-Reise nach Norwegen und Schweden: Nato-Beitritt wohl auch Thema

Norwegen ist einer der wichtigsten Lieferanten für Erdgas nach Deutschland. Die Bundesregierung will das Energiegeschäft ausbauen, um rascher von russischem Gas unabhängig zu werden. Nach seinem Besuch in Oslo reist Scholz in Schwedens Hauptstadt Stockholm weiter, wo er am Dienstag mit Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zusammenkommt.

Hier soll es unter anderem um Schwedens Wunsch nach einem Beitritt zur Nato gehen. Auch Finnland will der Nato beitreten. Widerstand gegen den Nato-Beitritt der beiden Länder kam von der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ankara hat den Widerstand inzwischen zwar formal aufgegeben, doch droht weiterhin damit, den Beitrittsprozess womöglich zu blockieren. (bb/dpa)