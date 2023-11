Früherer Putin-Propagandist an die Front geschickt - und offenbar in „Strafgrube“ geworfen

Von: Michelle Brey

Ein russischer Soldat im Einsatz in der Ukraine (Symbolbild). © IMAGO / SNA

Ein russischer Journalist arbeitete einst für den Staatssender Channel One. 2023 fand er sich im Ukraine-Krieg wieder.

München - Der Ukraine-Krieg setzt sich fort und fordert zahlreiche Todesopfer. Russland erleidet offenbar hohe Verluste. Die offenbare Folge: Kreml-Chef Wladimir Putin rekrutiert vermehrt Schwerverbrecher. Aber auch ein ehemaliger TV-Journalist soll übereinstimmenden Berichten zufolge an die Front geschickt worden sein.

Russischer Reporter von Putin-treuem TV-Sender im Ukraine-Krieg an der Front

Wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek und unter Bezug auf den Telegramaccount Astra berichtete, handelt es sich um einen ehemaligen Reporter des russischen Staatssenders Channel One. Für diesen TV-Sender hatte auch Marina Ovsyannikova gearbeitet. Im März 2022, kurz nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, hatte sie eine Live-Nachrichtensendung unterbrochen und ein Schild mit der Botschaft hochgehalten: „Stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen.“ Dem Bericht zufolge kündigte besagter Reporter seine Stelle bei Channel One, um der Propagandaverbreitung zu entkommen.

Aus finanziellen Nöten - er habe keinen Job mehr gefunden - soll der Putin-Propagandist der russischen Armee beigetreten sein. Dabei sei er offenbar in dem Glauben gelassen worden, in Russland stationiert zu werden. Dem Bericht zufolge wurde er jedoch direkt an die Front in der Ukraine geschickt.

Ukraine-Krieg: Russischer Reporter in „Strafgrube“ geschickt

Wie die Frau des Reporters gegenüber Astra sagte, so Newsweek, befinde er sich unter jenen Truppen, die in sogenannte „Strafgruben“ geschickt worden sein sollen. Erst kürzlich war ein bizarres Video von eben jenen Gruben aufgetaucht. Ein russischer Kommandeur warf seine Soldaten ohne Kleidung hinein, sie müssten 400.000 Rubel (etwa 4.000 Euro), um wieder freizukommen. Unabhängig bestätigt werden können diese, wie auch die Informationen rund um den russischen Reporter, nicht.

Diese Strafgruben sollen sich offenbar in Sajzewe im Osten der Ukraine befinden, wie auch Newsinfrance berichtet. Es sei ein Ort, an dem russische Verweigerer festgehalten werden würden, heißt es in dem Bericht laut dem US-amerikanischen Magazin Newsweek. Dass in der Vergangenheit russische Soldaten offenbar immer wieder den Gehorsam verweigerten, ist nichts Neues. Auch Berichte über den Unmut der Russen über unzureichende Ausrüstung machten schon häufiger die Runde.

2022 sollen knapp 300 Soldaten zu den Strafgruben gebracht worden seien. Sie hätten kein Essen bekommen, seien bedroht worden, durften wohl nicht auf die Toilette gehen und sollen als „Schweine“ bezeichnet worden sein, so Newsweek unter Berufung auf Astra. Diese Einzelheiten wären jedenfalls ein weiterer Hinweis dafür, wie grausam der Umgang der russischen Befehlshaber unter Wladimir Putin mit ihren eigenen Soldaten wohl ist. (mbr)