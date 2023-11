Ukrainer melden Erfolge: Effektive Angriffe gegen russische Waffensysteme

Von: Maximilian Kurz

Jüngst veröffentlichte Videos zeigen erfolgreiche ukrainische Militär-Aktionen: Haubitzen, Panzer, Drohnen – und ihre Zerstörung.

Kiew – Mehrere, auf sozialen Netzwerken veröffentlichte, Videos zeigen Angriffe auf Kriegsgeräte aus Russland. Sogar die Bombardierung eines gefürchteten TOS-1A-Mehrfachraketenwerfers ist zu sehen. Die zerstörte Infrastruktur bringt einen großen Schaden für die russischen Invasoren mit sich. Darüber berichteten unter anderem T-Online und Defense Express.

Ukraine-Krieg: Russischer Raketenwerfer in Flammen

Ein Video, das auf der Plattform X vom Nutzer „Special Kherson Cat“ gepostet wurde, soll die Bombardierung des TOS-1A „Solntsepek“ (Deutsch: Flammende Sonne) – eines russischen Mehrfachraketenwerfers mit thermobarischen Sprengköpfen – südlich von Cherson zeigen. Auch russische Haubitzen seien bei den Angriffen getroffen worden.

Das etwa zwei Minuten lange Video, das vermutlich von einer Drohne aufgenommen wurde, zeigt mehrere Szenen, in denen russische Kriegsgeräte angegriffen werden. Besonders auffallend sind die schweren Explosionen, die möglicherweise durch die Detonation von TOS-1A-Munition verursacht wurden.

Erfolge der Truppen der Ukraine sind auch am Dnipro zu verzeichnen. Laut eigenen Angaben hat die Ukraine mehrere Brückenköpfe am von Russland kontrollierten Ostufer des Flusses erobert, wobei die russische Armee signifikante Verluste an Personal und Ausrüstung erleiden musste. Dies wurde in einer Erklärung auf Facebook mitgeteilt.

Ukraine-Krieg: Marine meldet weitere Erfolge

Bereits Mitte Oktober konnten Kiews Truppen die russisch besetzte Seite des Dnipro erreichen und die Stadt Cherson sowie das Westufer des Flusses von den russischen Streitkräften befreien. Bis dahin verlief die Frontlinie in Cherson entlang des Flusses, der ins Schwarze Meer mündet.

Einen großen Beitrag dazu leistete offenbar auch die ukrainische Marine. Diese berichtete am Freitag (17. November), insgesamt 15 im Schwarzen Meer stationierte Schiffe zerstört und 12 weitere beschädigt zu haben. Zudem soll ein russisches Landungsschiff und ein U-Boot zerstört worden sein, wie es von ukrainischer Seite heißt. Eine Bestätigung dieser Angriffe durch Russland steht zurzeit noch aus.

Ukrainischer Soldat schießt Drohne mit einem Schuss ab

Mykola Oleschtschuk, ein Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, veröffentlichte ein Video auf Telegram, das den außergewöhnlichen Mut eines ukrainischen Soldaten zeigen soll. Der Video-Clip, der im Messaging-Dienst vielfach geteilt wurde, demonstriert die militärischen Fertigkeiten von Mykola Salabuda, einem Mitglied der Flugabwehrraketenbrigade in Cherson.

Mit einem tragbaren Flugabwehr-Raketensystem gelang es Salabuda laut dem Video, eine sich nähernde Drohne präzise abzuschießen. Dieser Abschuss markierte seinen ersten erfolgreichen Raketentreffer auf ein Ziel. Das während einer nächtlichen Operation am 18. November in der südlichen Region aufgenommene Filmmaterial verdeutlicht offenbar die Entschlossenheit und Risikobereitschaft der ukrainischen Streitkräfte, ihr Land vor den russischen Drohnenangriffen zu verteidigen.