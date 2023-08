Offensive ins Stocken geraten - Ukraine gehen die Optionen aus

© Photo for The Washington Post by Sasha Maslov

Eine selbstzerstörende Drohne des SBU-Sondereinsatzzentrums „Alpha“ in der Region Saporischschja am 19. Juni.

© Photo for The Washington Post by Sasha Maslov

Washington Post

Viel Hilfe, wenig Fortschritte: Der Ukraine scheinen die Optionen für eine Gegenoffensive auszugehen. Die Zeit drängt. Denn in den USA könnte der Wind sich drehen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 20. August 2023 The Washington Post.

Mehr als zwei Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges gibt es Anzeichen für ein Stocken der Gegenoffensive. Kiews Vorstöße beschränken sich nach wie vor auf eine Handvoll Dörfer, russische Truppen rücken im Norden weiter vor, und ein Plan, ukrainische Piloten auf US-amerikanischen F-16-Flugzeugen auszubilden, verzögert sich.

Ukraine-Krieg: US-Geheimbericht zweifelt an Erfolg der Gegenoffensive

Die Unfähigkeit der Ukraine, entscheidende Erfolge auf dem Schlachtfeld zu erzielen, schürt die Befürchtung, dass sich der Konflikt zu einer Pattsituation entwickelt und die internationale Unterstützung schwinden könnte. Ein neuer, als geheim eingestufter Bericht des US-Geheimdienstes sagt voraus, dass die Gegenoffensive in diesem Jahr die wichtige südöstliche Stadt Melitupol nicht erreichen wird.

In der Zwischenzeit ist die kriegsmüde ukrainische Öffentlichkeit begierig darauf, dass die Führung in Kiew einen Sieg erringt, und in Washington wird erwartet, dass im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 die Forderungen nach einer Kürzung der Hilfe für die Ukraine lauter werden.

Registrieren Sie sich Lesen Sie jetzt die washingtonpost.com vier Wochen gratis.

Analysten zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die Ukraine in der Lage sein wird, einen Durchbruch in der Gegenoffensive zu erzielen, wenn sie nicht über fortschrittlichere Waffen verfügt, um die Frontlinie zu verstärken, oder wenn die noch in Reserve gehaltenen Kräfte nicht voll einsatzfähig sind.

US-Experte zur Ukraine-Offensive: „Frage ist, wer zuerst erschöpft ist“

„Die Frage ist, welche der beiden Seiten früher erschöpft sein wird“, sagte Franz-Stefan Gady, Senior Fellow des International Institute for Strategic Studies und des Center for New American Security, der die Ukraine im Juli besuchte. „Wir sollten nicht erwarten, dass wichtige militärische Ziele über Nacht erreicht werden“.

Gady zufolge befinden sich Russland und die Ukraine derzeit in einer „Zermürbungsphase“, in der sie eher versuchen, die Ressourcen des jeweils anderen auszuschöpfen, als bedeutende territoriale Fortschritte zu erzielen. Da die ukrainischen Bodentruppen weitgehend in die Sackgasse geraten sind, hat die Ukraine eine Reihe neuer Drohnenangriffe auf russisches Territorium, darunter auch auf Ziele in Moskau, durchgeführt, die jedoch nur minimale Schäden verursacht haben.

Auf die Frage nach den Fortschritten der Gegenoffensive rufen westliche und ukrainische Beamte zur Geduld auf. Sie beschreiben den Kampf als langsamer als erwartet, betonen aber, dass er stetig Fortschritte macht.

Das Zeitfenster, in dem die Ukraine offensive Operationen durchführen kann, ist jedoch begrenzt. Im vergangenen Jahr machten die ukrainischen Streitkräfte nach der Rückeroberung der südlichen Stadt Cherson Anfang November kaum Fortschritte, da das Wetter unwirtlich wurde.

Kaum Fortschritte bei Offensive: Drohnen-Angriffe werden im Ukraine-Krieg wichtiger

Da die ukrainischen Bodentruppen nur langsam vorankommen, setzt die Ukraine Drohnenangriffe ein, um die Reichweite ihres Militärs zu vergrößern, während sie auf fortschrittlichere Munition und Ausbildung - einschließlich größerer Luftstreitkräfte - wartet, sagte Jurij Sak, ein Berater des ukrainischen Verteidigungsministers.

„Wir haben noch keine F-16, also müssen wir einen Weg finden, ihr Fehlen zu kompensieren, und Drohnen werden in gewisser Weise eingesetzt, um den Mangel an Flugzeugen zu kompensieren“, sagte er.

Der wichtigste ukrainische Geheimdienst steckte hinter den Drohnenangriffen auf einen großen russischen Hafen und einen russischen Öltanker in der Nähe der besetzten Krim, so ein ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter, der aus Gründen der Anonymität über eine sensible Angelegenheit sprach.

Die Erklärungen Kiews zu den Angriffen in Moskau sind undurchsichtiger. Die Regierung distanziert sich öffentlich von den Angriffen, während einige Beamte eine Beteiligung einräumen.

Analysten warnen jedoch davor, dass die Drohnenangriffe zwar die Aufmerksamkeit von der langsam voranschreitenden ukrainischen Gegenoffensive am Boden ablenken können, es aber unwahrscheinlich ist, dass sie das Gleichgewicht des Krieges zu Gunsten Kiews verändern werden.

„Ukraine hat nicht genügend Kapazitäten“

„Die Ukrainer haben einfach nicht genug Kapazitäten, um genügend Drohnen zu bauen und tief im russischen Territorium genügend Ziele anzugreifen, um Russlands Kampfeswillen zu untergraben“, so Bob Hamilton, Oberst der US-Armee im Ruhestand und Forschungsleiter des Eurasia Program des Foreign Policy Research Institute.

+ Ein Ehepaar steht am 22. Mai in Charkiw, Ukraine, vor einem vom Krieg schwer beschädigten Wohnhaus. © Photo for The Washington Post by Heidi Levine

Russland verfügt auch über ausgefeilte Methoden zur Bekämpfung ukrainischer Drohnen mit Störsendern und Detektoren. Der Kreml behauptet, in der vergangenen Woche eine Welle ukrainischer Drohnenangriffe weitgehend vereitelt zu haben. Am Samstag erklärte das russische Verteidigungsministerium, es habe über Nacht 20 ukrainische Drohnen abgeschossen, die die Krim angriffen.

„Ich glaube nicht, dass ein einziges Waffensystem ein Allheilmittel sein kann“, sagte Hamilton.

Die Ukraine greift seit Monaten auch russische Logistikziele mit Munition mit größerer Reichweite weit weg von der Frontlinie an, aber bisher haben sich diese Angriffe nicht auf die russische Frontlinie ausgewirkt, sagte Gady, der kürzlich die Ukraine besuchte.

„Wir wissen, dass sich die russische Position verschlechtert hat, aber nicht in einem Maße, das einen baldigen Zusammenbruch erwarten ließe“, sagte er. Eine Kampagne mit Angriffen über größere Entfernungen, die auch als „tiefe Schlacht“ bezeichnet wird, kann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn die gegnerischen Streitkräfte nicht mehr auf Reservekräfte zurückgreifen oder grundlegende Unterstützungsfunktionen wie die Nachschubversorgung durchführen können.

Trotz Gegenoffensive: Russlands Streitkräfte brechen an der Front kaum zusammen

Die russischen Streitkräfte brechen jedoch nicht zusammen, sondern leisten erbitterten Widerstand und rücken sogar offensiv vor. Im Nordosten der Ukraine ordneten die Behörden in Kupjansk eine Massenevakuierung der Zivilbevölkerung an. Die Stadt gehörte zu einem großen Teil des besetzten Gebiets, das die Ukraine im September und Oktober letzten Jahres zurückerobert hatte.

An der südlichen Front setzen die ukrainischen Streitkräfte weiterhin auf ein behutsames, langsames Vorgehen, um ihre Vorstöße zu sichern, anstatt auf Schnelligkeit zu setzen, wie es westliche Verbündete wie die Vereinigten Staaten empfohlen haben.

Letzten Monat drangen die ukrainischen Streitkräfte in Staromaiorske ein, dem ersten Dorf, das seit Wochen zurückerobert wurde, und weckten damit die Hoffnung, dass dieser Vorstoß ein Durchbruch sein könnte, der das Tempo verändert und an dem westlich ausgebildete Reservetruppen beteiligt sind. Dies war nicht der Fall. Es dauerte weitere drei Wochen, bis die ukrainischen Truppen das benachbarte Dorf Urozhaine befreiten, wobei sie Berichten zufolge schwere Verluste erlitten.

Eines der öffentlich anerkannten Ziele der Gegenoffensive ist es, das Asowsche Meer zu erreichen und die russische Landbrücke zur Krim zu unterbrechen. Bei den Vorstößen der Staromaiorske wurden jedoch keine neuen Taktiken angewandt. Aufklärungseinheiten untersuchten die russische Verteidigung, um Schwachstellen zu finden und kleineren Einheiten - oft zu Fuß - die Möglichkeit zu geben, mit einem Entminungsteam vorzurücken, sagte Serhiy Kuzmin, der Militärsprecher für das Gebiet.

Sak, der Berater des Verteidigungsministers, sagte, die langsamen Fortschritte bei der Räumung der ausgedehnten Minenfelder entlang der Front hinderten Kiew daran, den Großteil seiner im Westen ausgebildeten Reservekräfte einzusetzen.

„Um unsere Reservekräfte einsetzen zu können, müssen wir sicher sein, dass die Wege frei sind“, sagte er. „Wir würden lieber langsamer vorgehen und sicherstellen, dass wir das Leben unserer Truppen schützen.“

Seit Beginn der Gegenoffensive im Juni haben die ukrainischen Streitkräfte rund 81 Quadratkilometer der besetzten Gebiete zurückerobert, wobei die größten Gewinne in der Nähe von Bakhmut im Osten und in der Region Saporischschja südlich von Orichiw erzielt wurden.

Um ein Gefühl der Dynamik zu vermitteln und die Kosten des Krieges für russische Bürger in die Höhe zu treiben, hat die Ukraine ihre Angriffe innerhalb Russlands verstärkt. Diese Bemühungen um eine Ausweitung des Kampfgebiets müssen sich jedoch auf ukrainische Drohnen und nicht auf vom Westen gelieferte Waffen stützen, da die Verwendung von NATO-Waffen für Angriffe auf russisches Territorium nicht erlaubt ist - und diese Strategie birgt laut Analysten auch Risiken.

Mehr Munition und Waffen für die Ukraine – doch versagen die USA bald ihre Militärhilfe?

Die Regierung Biden habe das Risiko eines direkten Konflikts mit Russland „sehr erfolgreich“ gemanagt, indem sie Kiew schrittweise mit fortschrittlicheren Waffensystemen und Munition mit größerer Reichweite ausgestattet habe, sagte Kelly Grieco, die als Senior Fellow am Stimson Center, einer in Washington ansässigen politischen Gruppe, über Luftstreitkräfte forscht.

„Von Beginn dieses Krieges an waren die Verbündeten der Ukraine unter anderem darüber besorgt, dass es zu einer ungewollten Eskalation kommen könnte“, so Grieco.

Kiew bittet die Vereinigten Staaten seit Monaten um Raketen mit größerer Reichweite, das so genannte ATACMS (Army Tactical Missile System), aber die Regierung Biden hat sich bisher geweigert, sie zu liefern, und beruft sich dabei auf begrenzte Vorräte und die Angst vor einer eskalierenden Konfrontation mit Russland.

Das Vereinigte Königreich und Frankreich haben Kiew Anfang des Jahres ähnliche Munition geschickt.

Beamte der Biden-Regierung haben wiederholt erklärt, dass die Vereinigten Staaten Angriffe innerhalb Russlands weder unterstützen noch ermöglichen.

Die Erweiterung des Spektrums der von den USA und anderen Ländern bereitgestellten Waffensysteme wurde von Kiew mit der Zusicherung verbunden, diese Ausrüstung nicht gegen russisches Territorium einzusetzen“, so Grieco.

Wenn die Ukraine den Einsatz von Drohnen ausweitet, während die Gegenoffensive langsam voranschreitet, so Grieco, „könnte das den Westen beunruhigen, ob die Ukraine weiterhin diese Art von Zurückhaltung üben wird“.

Zum Autor Susannah George ist die Leiterin des Afghanistan- und Pakistan-Büros der Washington Post. Zuvor leitete sie das Büro der Associated Press in Bagdad und berichtete über nationale Sicherheit und Geheimdienste im Washingtoner Büro der AP.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 20. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.