Dutzende Flugzeuge „verloren“ – Russland „unerwartet überrascht“

Von: Helmi Krappitz

Drucken Teilen

Ganze 76 Passagierflugzeuge soll Russland durch Sanktionen verloren haben – besonders wegen fehlender Ersatzteile aus dem Westen.

Moskau – Der anhaltende Ukraine-Krieg geht nicht spurlos an der russischen Wirtschaft vorbei. Neben hohen Kosten für das Militär wird der Kreml immer wieder von den Folgen der Sanktionen überrascht. Unter anderem soll Russland eine Vielzahl von Passagierflugzeugen verloren haben.

„Unerwartet überrascht“: Russland hat 76 Flugzeuge durch Sanktionen verloren

Auf den russischen Angriffskrieg reagierten die USA und EU mit Sanktionen – mit Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie. Von Russland betriebene Flugzeuge wurden von der US-Regierung sanktioniert, und Flugzeughersteller haben die Lieferung von Ersatzteilen und neuen Flugzeugen in das Land eingestellt, berichtete Newsweek.

Das hat Russland anscheinend nicht kommen sehen: „Wir wurden unerwartet überrascht“, sagte der russische Verkehrsminister Vitaly Saweljewam Samstag bei der Eröffnung einer Ausstellung mit dem Titel „Russland in Bewegung.“ Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti. „Insgesamt haben wir 76 Passagierflugzeuge verloren.“

Wegen Sanktionen fehlen Russland Ersatzteile in der Luftfahrtbranche – das führt z zu mehr Notlandungen. © IMAGO/Ural Airlines Telegram Channel

Sanktionen für Russland: Viele Flugzeuge fliegen ohne Updates und Wartungsprüfungen weiter

In einem Bericht für das Carnegie Endowment for International Peace erklärte Luftfahrtexpertin Anastasia Dagaeva, dass Moskau „innerhalb nur weniger Tage internationale Flugziele, Leasingverträge und technische Unterstützung für seine ausländischen Flüge verloren habe.“ Der Kreml habe versucht, die Rückgabe von geleasten Flugzeugen zu umgehen. Die Regierung versuchte, Fluggesellschaften zu überzeugen, die Maschinen in Russland neu zu registrieren, berichtete Bloomberg News bereits im März. So seien viele Flugzeuge weiterhin geflogen – aber ohne wichtige Software-Upgrades und vorgeschriebene Wartungsprüfungen.

„Über Wasser bleiben“: Russland will Flugfahrtindustrie mehr ins Inland verlegen

Das Ziel des Kreml sei es aktuell Alternativen für im Westen hergestellt Ersatzteile und Maschinen zu finden, um die Branche aufrecht zu halten. Das russische Verkehrsministerium geht davon aus, dass Russland die Anzahl der ausländischen Flugzeuge im Einsatz reduzieren wird. Der Plan sei Teil eines Programmes zur Entwicklung des Luftverkehrssektors des Landes bis 2030, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Interfax. „Das Hauptziel der russischen Zivilluftfahrt besteht derzeit darin, bis 2030 über Wasser zu bleiben“, sagte Dagaeva und fügte hinzu, dass sie nicht so schnell verschwinden, sondern eigenständiger werde.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Fehlende Ersatzteile: Flugzeuge müssen wegen technischer Probleme notlanden

Wegen mangelhafter Instandhaltung der Flugzeuge, käme es immer wieder zu Notlandungen russischer Maschinen, berichtete Newsweek. Demnach habe im September ein Airbus 320 der Ural Airlines auf einem freien Feld landen. Die technischen Probleme des Insassenflugzeuges seien auf den Mangel an Ersatzteilen zurückzuführen. Das besagte Flugzeug wurde immer noch nicht geborgen und ist derzeit umzäunt. Laut CEO Sergey Skuratov würde eine Bergung rund einen Monat dauern. (hk)