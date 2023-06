Ukraine von Explosionen erschüttert - Gegenoffensive kommt nur mühsam in Gang

News zum Ukraine-Krieg

Von Christian Stör schließen

Die ukrainische Gegenoffensive macht nur wenig Fortschritte. Selenskyj wirft Moskau geplanten Atomterror vor. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Gegenoffensive läuft schleppend: Ukraine nimmt keine Ortschaften ein

läuft schleppend: Ukraine nimmt keine Ortschaften ein Atomkraftwerk Saporischschja : Wolodymyr Selenskyj fordert internationalen Druck in der Atomfrage

: Wolodymyr Selenskyj fordert internationalen Druck in der Atomfrage Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 23. Juni, 07.00 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht offenbar neun Gemeinden im Gebiet Sumy beschossen. Die dortige Militärverwaltung meldete etwa 150 Explosionen. Zudem wurde gegen drei Uhr in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Die Luftwaffe warnte vor der Gefahr von Raketenangriffen. Laut Militärverwaltung des Gebiets Chmelnyzkyj waren in der Gegend Explosionen zu hören.

News zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive läuft nur schleppend

Erstmeldung vom 23. Juni: Kiew - Das ukrainische Militär hat bei ihrer Gegenoffensive im Ukraine-Krieg weitere Erfolge gemeldet. Eigenen Angaben nach haben die Streitkräfte im Süden des Landes Geländegewinne erzielt. „Im Süden gehen die Angriffe unserer Streitkräfte weiter, wir kommen schrittweise voran, haben teilweise Erfolg, drängen den Gegner zurück und begradigen die Front“, schrieb die Vizeverteidigungsministerin in Kiew, Hanna Maljar, auf ihrem Telegram-Kanal. Demnach laufen die Angriffe in Richtung Melitopol und Berdjansk.

Die von Maljar genannten Großstädte sind allerdings noch weit von der Front entfernt im russisch besetzten Hinterland der Südukraine. Trotz der proklamierten Fortschritte hat das ukrainische Militär offenbar keine weiteren Ortschaften eingenommen. In Maljars Bericht gibt es jedenfalls keine entsprechenden Angaben. Dabei hatte die Beamtin stets als eine der ersten die jeweilige Einnahme der bisher acht zurückeroberten Siedlungen gemeldet.

+ Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg läuft: Einheiten der Ukraine rücken in der Region um Donezk vor. © ANATOLII STEPANOV/AFP

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert internationalen Druck in der Atomfrage

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Terrorvorwürfe gegen Moskau erneuert und den Abzug russischer Truppen aus dem Atomkraftwerk Saporischschja gefordert. „Die vollständige Räumung des Kernkraftwerks Saporischschja ist erforderlich“, sagte er in seiner allabendlichen Videobotschaft.

Die Welt müsse den Druck auf Moskau erhöhen, um eine atomare Katastrophe zu verhindern. Radioaktivität kenne keine Neutralität, sagte er in Richtung jener Länder, die im Konflikt bisher keine Position bezogen. Selenskyj wiederholte den Vorwurf, dass Moskau im Atomkraftwerk Saporischschja einen Anschlag plane, den es dann zynisch „unter dieser oder jener Katastrophe zu verbergen hofft“. Er habe Vertreter der großen westlichen Industrienationen (G7) und der Industrie- und Schwellenländer (G20) sowie internationaler Organisationen über die Gefahr unterrichtet.

Konkrete Beweise für seine Anschuldigungen gegen Moskau nannte Selenskyj nicht. Stattdessen verwies er auf die Zerstörung des Kachowka-Damms. Nach dessen Beschädigung ist der Kachowka-Stausee ausgelaufen, große Teile des südukrainischen Gebiets Cherson sind überflutet. Kiew und der Westen machen Moskau dafür verantwortlich. Russland streitet ab, den Damm gesprengt zu haben. (mit Agenturen)

Rubriklistenbild: © ANATOLII STEPANOV/AFP