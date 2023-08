Ukraine setzt bei Gegenoffensive vermehrt auf Streubomben

Von: Stefan Krieger

Bei der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg kommen inzwischen nach Expertenansicht vermehrt auch Streubomben aus US-Produktion zum Einsatz.

Kiew – Ukrainische Marineinfanteristen sind zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen an der südöstlichen Front auf die wichtige Hafenstadt Mariupol vorgerückt. Dabei wurde die Rückeroberung des Dorfes Uroschajne offenbar teilweise durch den ukrainischen Einsatz von umstrittener Streumunition unterstützt. Uroschajne liegt in der Oblast Saporischschja, etwa 100 Kilometer südwestlich der russisch besetzten Großstadt Donezk. Die Befreiung des Dorfs hatte am Mittwochmorgen (16. August) Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar verkündet.

Von den heftigen Kämpfen im Ukraine-Krieg um das Dorf sind Drohnenaufnahmen aufgetaucht, auf denen Dutzende russischer Soldaten zu sehen sind, die in den Süden des Dorfes fliehen. Offenbar werden sie auf ihrer Flucht beschossen. Dabei kommt Munition zum Einsatz, die wie Streubomben aussieht, so zwei Waffenexperten, die die Videos der Vorfälle ausgewertet haben. Dies berichtete der US-amerikanische Nachrichtenkanal CNN am Donnerstag (17. August). Laut CNN wollten die Experten namentlich nicht genannt werden, da es sich um „ein sensibles Thema handelt“.

Ukrainische Soldaten in der Region Saporischschja. Im Südosten setzt die ukrainische Armee vermehrt Streumunition ein. © dpa/Ukrinform

Einsatz von Streumunition ethisch umstritten

Ein Sprecher eines ukrainischen Kommandanten sagte gegenüber CNN: „Sehr viele starben, vor allem als sie anfingen zu rennen.“ Die Videos zeigen Dutzende russischer Soldaten, die eine offene Straße entlang rennen und offenbar gezwungen sind, den Asphalt zu benutzen, da die angrenzenden Felder und Bäume vermint sind. Die Russen sammelten sich auch in großer Zahl in Häusern, die dann von Artillerie getroffen wurden. „Viele von ihnen starben dort“, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass Mörser und Panzer bei der Flucht eingesetzt wurden. Über den Einsatz von Streumunition wollte er sich nicht äußern.

Der Lieferung von Streumunition an das ukrainische Militär gingen ethische Debatten innerhalb der Administration von US-Präsident Joe Biden voraus. Die Waffen sind sehr effektiv gegen Infanterie auf offenem Gelände, streuen aber kleine Sprengstoffteile, die oft nicht sofort detonieren und für die Zivilbevölkerung noch jahrzehntelang eine Restgefahr darstellen können.

Mehr als 100 Länder haben den Einsatz von Streuwaffen per Vertrag verboten. Die Ukraine, Russland und die USA haben diese internationale Vereinbarung jedoch nicht unterzeichnet.

Streubomben aus US-Lieferung: Verbesserte „Blindgänger“-Rate

Das US-Militär gibt an, dass die Modelle, die es an die Ukraine liefert, eine verbesserte „Blindgänger“-Rate aufweisen, bei der nur 2,5 Prozent von ihnen beim Einsatz nicht detonieren – eine Angabe, die von Kritikern mit Skepsis betrachtet wird. Zum Vergleich: Russische Streuwaffen, die auch bei der Invasion in der Ukraine eingesetzt worden sein sollen, haben nach Angaben westlicher Beamter eine Blindgängerquote von rund 30 %.

Das ukrainische Militär hatte bereits in der Vergangenheit bestätigt, dass die US-Waffen an der Front im Einsatz sind, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu nennen. CNN konnte nicht verifizieren, ob es sich bei den von Experten in den Videos aus Uroschajne als wahrscheinliche Streumunition identifizierten Waffen um die aus US-Lieferungen handelt. Es wird vermutet, dass die Ukraine mehrere ähnliche Geräte im eigenen Land hergestellt hat, die an den Frontlinien eingesetzt werden könnten.

Militärische Angaben zu Veränderungen an der Front lassen sich generell oftmals nicht sofort bestätigen; Experten analysieren die Bewegungen aber mithilfe von Fotos oder Videos aus dem Kampfgebiet. Uroschajne im Gebiet Donezk ist einer der Punkte, an denen die ukrainische Armee am weitesten in die verminten russischen Verteidigungslinien vorgedrungen ist. Russische Militärblogger hatten nach der Rückeroberung beklagt, dass die Reserven zu schwach gewesen seien, um das Dorf zu halten. (skr)