Heftiger russischer Drohnenangriff erschüttert Kiew

Drucken Teilen

Durch einen Drohnenangriff zerstörtes Gebäude in Kiew, Ukraine (Symbolbild). © Roman Petushkov/Imago

Russland attackiert nach längerer Pause wieder die ukrainische Hauptstadt Kiew. Viele Ukrainer befürchten, dass Russland den ganzen Winter über zivile Infrastrukturen angreifen wird.

Kiew – Russland hat am frühen Samstag (25. November) eine Vielzahl Drohnen auf Kiew und andere Ziele abgefeuert und damit die wochenlange Ruhe in der ukrainischen Hauptstadt unterbrochen und die Stimmung weiter verdüstert.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs zerstörte die Luftabwehr 74 von 75 iranischen Shahed-Drohnen während eines sechsstündigen Angriffs, bei dem auch Dutzende anderer Waffen auf Kiew gerichtet waren.

Alle unbemannten Fluggeräte, die direkt auf Kiew zusteuerten, wurden abgefangen und zerstört. Allerdings trafen herabfallende Trümmer einen Kindergarten, einige Brände brachen aus und fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein 11-jähriges Kind, so der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in einem Beitrag auf Telegram.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Die heftigsten Angriffe seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten im Ukraine-Krieg, wecken Befürchtungen. Viele Ukrainer gehen davon aus, dass Russland den ganzen Winter über zivile Infrastrukturen angreifen wird. Inn Kiew hatte sich diese Angst in den letzten Wochen in eine unheimliche Ruhe verwandelt.

„Um ehrlich zu sein, spüren wir in Kiew den Krieg nicht mehr so sehr“, sagte Mykola Yarmoluk, 68, ein pensioniertes Mitglied des diplomatischen Dienstes der Ukraine, nur wenige Tage vor dem Drohnenangriff am Samstag in der Morgendämmerung.

Yarmoluk sagte, die vielen verbrannten und verrosteten Wracks russischer Panzer, die in der Stadt ausgestellt waren, seien in den Hintergrund getreten, ebenso wie die Erinnerungen an nächtliche Luftschutzsirenen und russische Luftangriffe.

Ukraine-Krieg: Besucher reisen über Polen ein

In der Nähe wichtiger Regierungsgebäude sind immer noch Sandsäcke zur Verteidigung aufgestapelt, und die beiden Kiewer Flughäfen sind nach wie vor nicht voll funktionsfähig. Hochrangige Besucher, darunter US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der am vergangenen Wochenende in der Stadt war, müssen immer noch auf dem Landweg aus Polen anreisen.

Doch seit Wochen herrschte in der Hauptstadt eine allgemeine, wenn auch gespannte Ruhe, selbst als die heftigen Kämpfe an den Ost- und Südfronten weitergingen.

Bei den nächtlichen Angriffen schickte Russland nach Angaben ukrainischer Medien Wellen von Drohnen aus verschiedenen Richtungen und auf unterschiedlichen Flugbahnen los, um die ukrainische Luftabwehr zu verwirren.

Die ukrainische Luftwaffe teilte auf ihrem Telegramm-Kanal mit, dass 15 von 20 Drohnen im Luftraum der Regionen Kiew, Poltawa und Tscherkassy abgeschossen worden seien. Am 11. November wurde eine russische Rakete auf Kiew abgefeuert, die jedoch abgefangen wurde, womit der erste Angriff dieser Art nach einer 52-tägigen Pause vereitelt wurde.

Ukrainer wollen optimistisch bleiben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vermutete, dass der Drohnenangriff am Samstag zeitlich mit dem Tag zusammenfallen sollte, an dem die Ukrainer dem Holodomor gedenken, der von dem sowjetischen Führer Joseph Stalin in den frühen 1930er Jahren verursachten Hungersnot, der Millionen von Ukrainern zum Opfer fielen.

„Wir haben nur eine Möglichkeit: weiterleben und zurückschlagen“, sagte der pensionierte Diplomat Jarmoluk. Er sagte, dass er und viele andere Ukrainer hartnäckig optimistisch bleiben.

Welche Waffen die Ukraine im Krieg gegen Russland einsetzen will Fotostrecke ansehen

Ukraine Gegenoffensive stockt

Trotz der relativen Ruhe hatte sich die Stimmung in Kiew seit Wochen verdüstert, als hochrangige Militärs einräumten, dass die lang erwartete Gegenoffensive der Ukraine weitgehend ins Stocken geraten war und sich die internationale Aufmerksamkeit auf den Krieg im Gazastreifen verlagerte.

Beamte in Kiew haben auch mit Sorge beobachtet, wie einige Republikaner im Kongress die von Präsident Joe Biden vorgeschlagene zusätzliche Hilfe für die Ukraine blockierten und wie der russische Präsident Wladimir Putin um Unterstützung für seine Kriegsanstrengungen aus dem Iran und Nordkorea warb.

In der Heimat ist der Geist der Entschlossenheit und Einigkeit, der das Land gegen einen überlegenen Feind zusammenhielt, der Erkenntnis gewichen, dass der Krieg in einer Sackgasse steckt.

Ukraine-Krieg: Die Stimmung kippt

Die Stimmung hat sich geändert, sagt Liudmyla Radchenko, 61, ein Kindermädchen, das während eines Kälteeinbruchs einen Säugling im Kinderwagen durch einen Stadtpark schiebt. „Wir waren so patriotisch, so sehr davon überzeugt, dass wir bald gewinnen werden“, sagte sie. „Aber im Moment ist uns allen klar, dass der Feind sehr stark ist“.

Sie sagte, sie hoffe, dass die Ungewissheit über die Zukunft der US-Unterstützung die Bemühungen der Ukraine um den Aufbau eines eigenen Waffenarsenals beschleunigen werde.

Während die Ukrainer den Verlust von Zehntausenden von Menschenleben betrauern, wächst der Unmut über eine unbekannte Zahl von Wehrdienstverweigerern und das Gefühl, dass ein großer Teil des Landes unter den täglichen Schrecken des russischen Angriffs leidet, während andere ganz normal ihren Geschäften nachgehen.

„Wir brauchen mehr Soldaten“, sagte Iryna Vovchuk, 62, die auf dem Zhitnii Rynok, einem offenen Markt aus der Sowjetzeit in Kiew, Obst und Gemüse verkauft. Sie äußerte aber auch den allgemeinen Eindruck, dass die besten und engagiertesten jungen Männer der Ukraine bereits in den Kampf gezogen sind.

Tatiana Shapolova, 69, eine Bankangestellte im Ruhestand, die bei einem ihrer Lieblingsverkäufer Fleisch kaufte, um es ihrem Sohn, der auf der Flucht ist, und seiner Familie in Frankreich zu schicken, sagte, sie habe im Freundeskreis von der schwindenden Moral und der wachsenden Zahl von Wehrdienstverweigerern gehört und in den Nachrichten gesehen, aber der Prozentsatz derer, die sich ihrer Pflicht entziehen, sei gering. Die meisten Menschen - darunter auch ein Neffe, der 18 Jahre alt geworden ist und sich freiwillig melden möchte - wissen, was auf dem Spiel steht. „Wir kämpfen für das Leben, das wir einmal hatten. Ich will nicht in Putins Diktatur leben“, sagte sie.

Zum Autor Fredrick Kunkle ist Reporter in der Metro-Redaktion. Er hat über Verkehr, Politik, Gerichte, Polizei und Kommunalverwaltung in Maryland und Virginia geschrieben.

Iryna Afansieva, 50, Blumenhändlerin in Zhitnii Rynok, sagte, die Ukrainer verstünden, dass die Vereinigten Staaten und andere westliche Verbündete andere nationale Prioritäten hätten, aber auch sie sei zuversichtlich, dass die Ukraine sich durchsetzen werde.

„Wir sind den amerikanischen Bürgern und ihrer Regierung sehr, sehr dankbar für das, was wir bereits erhalten haben. Das ist eine große Hilfe“, sagte Afansieva, 50, und fügte hinzu. „Aber wenn Sie hier in den USA Probleme haben, verstehen wir das und können warten, bis Sie das Problem gelöst haben.“

Letztendlich, so Afansieva, vertraue sie darauf, dass die Verbündeten der Ukraine verstehen würden, wie wichtig es sei, Russland die Stirn zu bieten, und dass sie die notwendige Hilfe leisten würden.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 25. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und in gekürzter Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.