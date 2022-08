Ukraine-Krieg: Schwerer Artilleriebeschuss im Donbass – Russland verdoppelt Luftangriffe

Von: Andreas Apetz

Teilen

Im Donbass rückt die russische Armee weiter vor. Die Lage im Kernkraftwerk Saporischschja bleibt heikel: der News-Ticker.

Heftige Kämpfe im Donbass: Zweifacher Luftalarm im Osten den Ukraine.

Zweifacher Luftalarm im Osten den Ukraine. Bedrohliche Lage im Kernkraftwerk Saporischschja: Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland „nukleare Erpressung“ vor.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland „nukleare Erpressung“ vor. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Kiew – Der Ukraine-Krieg geht unvermindert weiter. Für die Ukraine ist am Freitag der 170. Tag des Kampfes gegen die russische Invasion. Über der gesamten Ukraine wurde am Donnerstagabend (11. August) zweimal Luftalarm ausgelöst. Der ukrainische Generalstab berichtete von heftigen Kämpfen im Osten des Landes, wo russische Truppen im Donbass vorzurücken versuchen. Im Schutz schweren Artilleriefeuers hätten die Streitkräfte Russlands die Städte Bachmut und Awdijiwka angegriffen. Auch Kampfflugzeuge seien eingesetzt worden. Dem ukrainischen Militär zufolge konnte das Vorrücken der russischen Truppen zunächst abgewehrt werden.

Laut einem ukrainischen Brigadegeneral habe Russland die Zahl der Luftangriffe auf militärische Stellungen im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt. „Die Flugzeuge und Hubschrauber des Gegners vermeiden es, in die Reichweite unserer Luftabwehr zu fliegen, und deshalb ist die Genauigkeit dieser Angriffe gering“, so der ukrainische Brigadegeneral Oleksij Hromow auf einer Pressekonferenz.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

In den letzten Kriegstagen konzentrierte sich Russlands Angriffsstrategie auf die Einnahme der Stadt Bachmut. Sie gilt als Eckpfeiler des Verteidigungssystems rund um den letzten von Ukrainern gehaltenen Ballungsraum im Donbass. Alle Militärangaben sind allerdings nicht unmittelbar überprüfbar. Präsident Selenskyj forderte in einer Ansprache alle Behördenvertreter zu Verschwiegenheit auf. Sie sollten sich mit Kommentaren zur militärischen Lage zurückhalten, um Operationen nicht zu gefährden.

News zum Ukraine-Krieg: Lage im Kernkraftwerk Saporischschja kann sich verschlimmern

Aktuell sei die bedrohliche Lage im russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine stabil und es gäbe kein Sicherheitsrisiko. „Dies kann sich jedoch jederzeit ändern“, betonte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York am vergangenen Donnerstag. Rafael Grossi, Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), forderte Moskau und Kiew vor dem Sicherheitsrat auf, einen Besuch internationaler Experten schnell zu ermöglichen. „Ich persönlich bin bereit, eine solche Mission zu leiten.“ Ohne physische Präsenz könne man wichtige Fakten nicht zusammentragen.

Dieses Foto des Verteidigungsministeriums (MoD) zeigt einen gelenkten Mehrfachraketenwerfer. (Archivfoto) © Cpl Nathan Tanuku/Mod/dpa

In Kiew forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen sofortigen Abzug der russischen Truppen aus dem Werk und warf Moskau „nukleare Erpressung“ vor. „Niemand sonst hat ein Atomkraftwerk so offensichtlich benutzt, um die ganze Welt zu bedrohen und Bedingungen zu stellen“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. (aa/dpa)