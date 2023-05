Die Geschichte der ukrainischen Kinder, die Russland verschleppte

Von: Foreign Policy

Teilen

Nach Angaben von Kiew wurden mehr als 16.000 ukrainische Kinder nach Russland gebracht. Dies ist die Geschichte von einigen, die es nach Hause geschafft haben.

Russland soll während des Ukraine-Konflikts tausende Kinder aus den besetzten Gebieten deportierte haben.

Einige Kinder haben es nach wieder nach Hause in die Ukraine geschafft.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 17. April 2023 das Magazin Foreign Policy.

Kiew - Als Svitlana Markinas Töchter im Oktober letzten Jahres darum baten, in ein Ferienlager auf der russisch besetzten Krim zu fahren, dachte sie, dass dies ihre einzige Chance sei, sich von dem brutalen und anstrengenden Krieg in der Ukraine zu erholen.

Die Lehrer sagten, es sei eine Gelegenheit für die Mädchen - Yana, 15, und Yeva, 12 -, sich zu erholen und von Cherson wegzukommen, das im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive im Süden des Landes unter Beschuss geriet; die Stadt war seit der vollständigen Invasion im Februar unter russischer Besatzung. „Warum wollt ihr eure Kinder hier behalten? Warum wollen Sie sie vom Meer und der frischen Luft fernhalten?“, betonten die Mitglieder der russischen Verwaltung.

„Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich arbeite Vollzeit in einer Fabrik, und schon vor dem Krieg war es sehr schwer für uns“, sagt Markina, 36, die ursprünglich von der Krim stammt, aber seit der illegalen Annexion durch Russland im Jahr 2014 nicht mehr dorthin reisen konnte. Die Mädchen hatten Cherson noch nie zuvor verlassen.

Russland bringt dutzende Kinder mit Bussen aus der Ukraine

Am 7. Oktober wurden Yana und Yeva zusammen mit Dutzenden anderer Kinder in Busse verladen und hielten wie angewiesen ihre Originalgeburtsurkunden in der Hand. Yura Verbovytskyi, 15, der an diesem Tag ebenfalls in den Bussen saß, sagte, die Stimmung sei aufgeregt gewesen, nicht ängstlich. Doch als sie losfuhren, machten die russischen Soldaten, die die Fahrt überwachten, das Kreuzzeichen. „Da dachten wir zum ersten Mal: ‚Was zum Teufel geht hier vor?‘“ sagte Juraj.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Zwei Wochen später kehrten die Kinder nicht zurück, wie es die russische Verwaltung versprochen hatte. „Mir wurde klar, dass die Mädchen nicht zurückkamen, und ich versuchte, die Schule zu erreichen, aber es war niemand da“, sagte Markina. Weitere zwei Wochen vergingen, bis ukrainische Truppen in Cherson eintrafen und die Stadt von der russischen Besatzung befreiten - Markinas Töchter saßen jedoch auf der anderen Seite des Krieges fest, ohne dass die Grenzübergänge zur Krim geöffnet waren.

Monatelang konnten die Familien in Cherson ihre abwesenden Kinder nur über Messaging-Apps erreichen, gelegentlich über einen Anruf, und manchmal konnten sie eine Woche lang nicht miteinander sprechen, wenn schwere Granaten die Telefonverbindungen unterbrachen. Sie kämpften damit, Geburtstage, Weihnachten und Neujahr getrennt zu verbringen. Juras Mutter, Toma Verbovytskyi, 45, sagte, sie würde seine Kleidung im Haus tragen, „nur um sich ihm nahe zu fühlen“.

Ukrainische Kinder spielen auf einem zerstörten russischen Panzer. Moskau soll tausende Kinder aus der Ukraine verschleppt haben. © Christoph Soeder/dpa

Kreml soll mehr als 16.000 Kinder aus der Ukraine geschafft haben

Nach Angaben des Nationalen Informationsbüros der Ukraine wurden seit der Invasion im Februar letzten Jahres mehr als 16.000 Kinder nach Russland oder in russisch kontrollierte Gebiete gebracht, andere Schätzungen gehen von bis zu 400.000 aus. Moskau behauptet, alle Kinder, die jetzt unter seiner Aufsicht stehen, seien entweder Waisen oder hätten um eine Evakuierung gebeten, doch Kiew warnt vor einem weitaus schlimmeren Komplott: einem Generationenmord, einem Versuch, die Identität der Ukraine auszulöschen, indem man ihr die Zukunft raubt.

Einige Kinder wurden aus besetzten Gebieten wie Cherson und der Region Charkiw entführt und ihre Eltern gebeten, ein Entlassungsformular zu unterschreiben, ohne dass ihnen gesagt wurde, dass die Kinder nicht zurückkommen würden. Andere wurden aus Konfliktgebieten wie Mariupol oder aus Filtrationslagern, den russischen Sammelstellen für Evakuierte aus Kriegsgebieten in der Ukraine, entführt. Viele bleiben in Lagern oder Pflegefamilien, aber eine unbekannte Zahl von Kindern, darunter auch Kinder, deren Eltern von den russischen Streitkräften getötet wurden, wurde in Russland zwangsadoptiert.

Eine Handvoll Kinder ist aus Russland wieder in die Ukraine heimgekehrt

Die Deportationen wurden von der internationalen Gemeinschaft als Kriegsverbrechen verurteilt. Der Internationale Strafgerichtshof erließ im März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lvova-Belova, die selbst den 15-jährigen Filip aus Mariupol adoptiert hat.

Gehört zum engsten Kreis Wladimir Putins: Russlands Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa. © Ulf Mauder/dpa

Aber einige, eine winzige Handvoll, der ukrainischen Kinder wurden in ihre Heimat zurückgebracht. Über eine lokale Telegram-Gruppe erfuhren Markina, Verbovytskyi und andere von einer Wohltätigkeitsorganisation, Save Ukraine, die sich für die Rückführung ukrainischer Kinder einsetzt. Nach zwei Monaten nervöser Planung machte sich eine Gruppe von 13 Frauen Anfang April auf eine beschwerliche Reise durch Polen, Weißrussland und tief in feindliches Gebiet, um 31 Kinder zu retten. Sie wurden schließlich in einem Lager auf der Westseite der Halbinsel Krim wieder zusammengeführt.

„Meine Beine sind wie Gelee. Sie sind gefühllos. Meine Hände kribbeln, und meine Knöchel sind geschwollen. Es war eine wirklich harte, lange Reise, aber ich habe meine Mädchen

„Meine Beine sind wie Gelee. Sie sind gefühllos. Meine Hände kribbeln, und meine Knöchel sind geschwollen. Es war eine wirklich harte, lange Reise, aber ich habe meine Mädchen“, sagte Markina mit Tränen in den Augen, als sie eine Woche später wieder in Kiew ankamen.

„Ich bin unglaublich glücklich - ich habe meinen Sohn zurückgebracht, und ich fühle mich wieder vollständig. Vorher war es, als hätte ich keine Luft“, sagte Verbovytskyi, als er aus dem Bus stieg und noch Juras Jogginghose trug.

Organisation will so viele Kinder wie möglich aus der Ukraine holen

Die Organisation Save Ukraine, die sich dafür einsetzt, so viele Kinder wie möglich aus Russland ausfindig zu machen und zurückzubringen, unterstützte die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs. Mykola Kuleba, der Leiter der Wohltätigkeitsorganisation, sagte, dass die ersten Mütter im August letzten Jahres meldeten, dass ihre Kinder in „Sommerlager“ gebracht wurden, und dass die erste Rettungsaktion im September stattfand.

Das russische Gesetz verbot die Adoption ausländischer Kinder ohne die Zustimmung ihres Heimatlandes, bis Putin im vergangenen Mai ein Dekret zur Lockerung der Vorschriften unterzeichnete. Den adoptionswilligen russischen Familien wird Geld angeboten. Mindestens 400 ukrainische Waisenkinder wurden von russischen Familien adoptiert, so das in der Ukraine ansässige Regionale Zentrum für Menschenrechte, das seine Zahl im Januar anhand von Angaben der russischen Regierung errechnete. Russland gab an, dass 1.000 weitere auf eine Adoption warten. In einer im Februar veröffentlichten Studie des Humanitarian Research Lab der Universität Yale wurden 32 „Integrationslager“ identifiziert, in denen Kinder in russischer Geschichte, Propaganda, Sprache und Kultur indoktriniert werden.

Zur Autorin Liz Cookman ist Journalistin in der Ukraine und berichtet über die menschlichen Kosten des Krieges. Twitter: @Liz_Cookman

„Wenn ein Kind ein Jahr lang in der Russischen Föderation bleibt, ist es schwer, es zurückzubringen“, sagte Kuleba. „Die Propaganda und die Gehirnwäsche werden sie davon überzeugen, dass sie Russen sind und dass die Ukraine kein Land ist, deshalb ist jetzt der wichtigste Zeitpunkt, um diese Kinder zurückzuholen.“

95 Kinder sind aus Russland zurück in der Ukraine

Bislang konnte Save Ukraine 95 Kinder zurückholen, weitere 100 sind in Bearbeitung. Einige kehren mit Geschichten über harte Bestrafungen und strenge Regime zurück. Mindestens ein zurückgekehrtes Kind befindet sich jetzt in einer psychiatrischen Anstalt.

Die Kinder von Markina und Verbovytskyi berichteten nicht von Misshandlungen, obwohl Vertreter von Save Ukraine sagten, dass es manchmal einige Zeit dauern kann, bis die Kinder das Geschehene verarbeiten. Einem Kind aus der Gruppe zufolge, das auf einer von Save Ukraine organisierten Pressekonferenz sprach, gab es Kakerlaken in den Essensräumen, die Kissen waren schimmelig und einige der Kinder wurden geschlagen. Den zurückgekehrten Kindern wird eine dreimonatige Rehabilitationsmaßnahme mit psychosozialen Teams angeboten.

Der Aufenthaltsort eines Kindes kann über die Hotline von Save Ukraine, von der Polizei oder von NRO sowie von den Müttern oder Kindern selbst gemeldet werden. Für die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen ist es zu gefährlich, die Grenze zu überqueren, und Männer zwischen 18 und 60 Jahren können die Ukraine wegen der Mobilisierung nicht verlassen. Save Ukraine organisiert eine Route, bezahlt die Kosten durch private Spenden und hilft den Müttern oder nahen weiblichen Familienangehörigen, nach Russland oder in das von ihm kontrollierte Gebiet zu gelangen. Sie beraten die Frauen, was sie an der Grenze sagen sollen, was sie von ihren Handys löschen sollen und wie sie sich verhalten sollen, wenn sie befragt werden.

Wir haben uns alle umarmt und 15 Minuten lang ununterbrochen geweint und konnten nicht voneinander lassen.

Markinas Hände zitterten vor Nervosität, als die Frauen aus Kiew aufbrachen. „Ich habe solche Angst, dass etwas schief geht und ich meine Mädchen nicht erreichen kann“, sagte sie damals. Von Weißrussland aus nahmen sie einen Flug nach Moskau und fuhren dann 1.000 Meilen bis zur Krim. Auf dem Weg dorthin mussten sie feindselige Polizeikontrollen und stundenlange Verhöre am Flughafen über sich ergehen lassen - eine Reise, die so kräftezehrend war, dass ein Mitglied der Gruppe, Olga, 65, in Krasnodar, nur wenige Stunden vor der Überfahrt zur Krim, an einem Herzinfarkt starb.

Im Lager Druschba - russisch für Freundschaft - in Jewpatoria, wo ein paar Dutzend Kinder untergebracht waren, gab es ein emotionales Wiedersehen. „Es gab so viel Lärm, weil alle Kinder schrien: ‚Mama, Mama! Wir haben uns alle umarmt und 15 Minuten lang ununterbrochen geweint und konnten nicht voneinander lassen“, sagte Markina. Die Mütter sagten, die Kinder seien während ihrer Abwesenheit merklich größer geworden.

Ukraine-Krieg: Kinder kehren in Krisengebiete zurück

Nach nur einer Stunde machten sich die Frauen wieder auf den Weg, um mit Yana, Yeva, Yura und den meisten anderen die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung zurückzulegen. Etwa 14 ukrainische Kinder wurden zurückgelassen, da sie nur in die Obhut eines nahen Familienmitglieds übergeben werden konnten. Darunter waren auch Olgas zwei Enkelkinder. Save Ukraine arbeitet an einer weiteren Mission, um sie zurückzuholen.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Jetzt stehen die zurückkehrenden Familien, von denen sich die meisten noch in Kiew erholen, vor einer neuen Herausforderung: Sie kehren nach Cherson zurück, einer Stadt, die sich noch immer von der achtmonatigen Besetzung erholt. Es gibt kaum Arbeit, nur wenige Geschäfte sind geöffnet, und die Stadt wird regelmäßig von Granaten beschossen. „Ein Vorteil des Lagers war, dass wir weit von der Frontlinie entfernt waren und es keine Explosionen gab“, sagt Yana.

Allein am Freitag wurde die Region Cherson 96 Mal beschossen; am Samstag wurde der Beschuss fortgesetzt, wobei eine Mutter und ihre Tochter ums Leben kamen. Die Anwohner wurden gewarnt, sich nicht zum orthodoxen Osterfest zu versammeln, und die Ukraine hat Pläne für eine neue Offensive in diesem Frühjahr angekündigt, um weitere von Russland gehaltene Gebiete zurückzuerobern, was zu weiteren Vergeltungsschlägen führen könnte.

„Ich habe Angst, nach Cherson zurückzukehren, denn dort gibt es so viel Granatenbeschuss“, sagte Yura. „Es könnte beängstigend sein, aber es ist mein Zuhause. Ich werde mich daran gewöhnen.“ (Liz Cookman)

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 17. April 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.