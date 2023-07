Ukraine mit Erfolgen in Bachmut – Luftangriff auf Kiew abgewehrt

Von: Stefan Krieger

Im Ukraine-Krieg geht der Kampf besonders im Osten und Süden des Landes weiter. Im Gebiet Donezk bleibt Bachmut im Fokus. Der News-Ticker.

Kampf um Bachmut : Russische Truppen zurückgedrängt

: Russische Truppen zurückgedrängt Schwere Verluste für Russland : Ukraine liefert neue Zahlen

für : Ukraine liefert neue Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 11. Juli, 5.30 Uhr: Die ukrainische Luftabwehr wehrt in der Nacht nach Angaben des Militärverwaltungschefs von Kiew, Serhij Popko, einen weiteren russischen Luftangriff auf die Hauptstadt ab. Angaben über mögliche Opfer oder Schäden liegen zunächst nicht vor.

Ukraine-News: Russische Truppen bei Bachmut zurückgedrängt

Update vom 11. Juli, 5.00 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über wichtige Anhöhen bei Bachmut im Gebiet Donezk von den russischen Truppen zurückerlangt. „In Bachmut halten unsere Verteidiger seit mehreren Tagen die Eingänge, Ausgänge und Feindbewegungen in der Stadt unter Feuerkontrolle“, schrieb Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar bei Telegram.

Zerstörte Häuser in Bachmut in der Region Donezk. © Libkos/dpa

Der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, hatte ebenfalls mitgeteilt, dass die russischen Truppen bei Bachmut zurückgedrängt worden seien. „Der Feind befindet sich in der Falle“, hob der Generaloberst hervor. In der Ostukraine hat die ukrainische Armee Maljar zufolge seit dem Beginn ihrer Gegenoffensive insgesamt 24 Quadratkilometer befreit. In der Südukraine seien es gut 169 Quadratkilometer. In der vergangenen Woche seien in Summe in beiden Richtungen etwa 14 Quadratkilometer hinzugekommen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Die Ukraine hat die Angaben zu russischen Verlusten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Laut Kiew sind binnen 24 Stunden weitere 440 russische Soldaten gestorben oder verletzt worden. Damit erhöht sich die Anzahl seit Ausbruch des Krieges auf über 234.00. Diese Angaben (in Klammern die Veränderungen zum Vortag) stammen direkt vom ukrainischen Verteidigungsministerium und sind weder von Russland noch von einer unabhängigen Einrichtung bestätigt. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig prüfen.

Soldaten : 234.480 (+440)

: 234.480 (+440) Panzer : 4085 (+7)

: 4085 (+7) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 7966 (+2)

: 7966 (+2) Drohnen und unbemannte Flugkörper : 3686 (+1)

: 3686 (+1) Artilleriesysteme : 4371 (+5)

: 4371 (+5) Fahrzeuge und Tanklastzüge: 6937 (+8)

6937 (+8) Quelle: Auszug der Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 10. Juli 2023

Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli).

News im Ukraine-Krieg: Nato-Gipfel in Litauen beginnt

Kiew/Moskau – Mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland beginnt am Dienstag (11. Juli) der zweitägige Nato-Gipfel in Litauen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will bei dem Spitzentreffen ein klares Signal an Russlands Präsidenten Wladimir Putin aussenden: Dass der Krieg gegen die Ukraine zum Scheitern verurteilt ist und jede Aggression gegen einen Nato-Staat eine entschlossene Reaktion des gesamten Bündnisses zur Folge hätte.(Mit Agenturen)