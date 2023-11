Ukraine setzt Offensive Richtung Melitopol fort

Von: Stefan Krieger

Die Kämpfe in der Ostukraine weiten sich aus. Im Süden des besetzten Landes marschieren Kiews Truppen Richtung Melitopol. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kämpfe an der Ostfront : Industriestadt Donezk zählt 20 Gefechte

an der : Industriestadt Donezk zählt 20 Gefechte Russlands Verluste in den Gefechten: Ukrainischer Generalstab meldet neue Zahlen

in den Gefechten: Ukrainischer Generalstab meldet neue Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 13. November, 5.30 Uhr: Am südlichen Frontabschnitt hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben ihre Offensive in Richtung der Großstadt Melitopol fortgesetzt. Am Sonntagnachmittag hatte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR von einer Explosion in Melitopol berichtet, bei der mindestens drei hochrangige Offiziere der russischen Nationalgarde (Rosgwardija) getötet worden sein sollen. Der vom Kreml eingesetzte regionale Besatzungschef Wladimir Rogow schrieb am Abend auf Telegram, dass ein „explosionsartiges Geräusch“ in der Stadt angeblich durch fehlerhafte Gasausrüstung in einem Fahrzeug verursacht wurde. Verletzt wurde nach seinen Angaben niemand.

Ukrainische Feuerwehrleute löschen die Flammen aus einem Gebäude in Charkiw, das von einem Drohnenangriff getroffen wurde. (Archivbild) © IMAGO/Yevhen Titov

Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe an der Ostfront

Erstmeldung: Kiew – In der Ostukraine dauern die schweren Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Invasoren nach Angaben der Militärführung in Kiew weiter an. Einem Bericht des ukrainischen Generalstabs von Sonntagabend (12. November) zufolge waren die russischen Angriffe um die nur wenige Kilometer westlich der Industriestadt Donezk gelegenen Ortschaft Marjinka zuletzt besonders intensiv.

An diesem Frontabschnitt fand demnach mit 20 Gefechten rund ein Drittel aller Kämpfe der vergangenen 24 Stunden statt. Die nördlich von Donezk gelegene – und ebenfalls heftig umkämpfte – Ortschaft Awdijiwka griffen die Russen in dem Zeitraum demnach nur halb so häufig an.

Generalstab meldet neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten veröffentlicht. Demnach sollen allein in den vergangenen 24 Stunden gut 1100 russische Soldaten im Ukraine-Krieg entweder getötet oder verwundet worden sein. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben nicht – der Kreml veröffentlicht keine Zahlen zu eigenen Verlusten.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht:

: 22 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 12. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Selenskyj warnt vor russischer Winteroffensive auf Infrastruktur

Die Ukrainer müssen sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts des nahenden Winters auf eine neue Welle russischer Angriffe auf die Infrastruktur einstellen. „Wir haben fast die Hälfte des Novembers hinter uns und müssen uns darauf vorbereiten, dass der Feind die Zahl der Drohnen- und Raketenangriffe auf unsere Infrastruktur erhöhen könnte“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

„Russland bereitet sich auf die Ukraine vor. Und hier in der Ukraine sollte die ganze Aufmerksamkeit auf die Verteidigung gerichtet sein, auf die Reaktion auf Terroristen, auf alles, was die Ukraine tun kann, um den Winter zu überstehen und die Fähigkeiten unserer Soldaten zu verbessern“. Im vergangenen Winter, rund zehn Monate nach dem Einmarsch Russlands, griff die Regierung in Moskau immer wieder ukrainische Kraftwerke und andere Einrichtungen an, was zu großflächigen Stromausfällen führte. (Mit Agenturmaterial)