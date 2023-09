Alles Russlands Schuld: Warum die Moral-Frage im Ukraine-Krieg komplexer ist

Von: Foreign Policy

Teilen

Wie weiter im Ukraine-Krieg? Das ethische Kalkül ist weniger klar als man meinen könnte, warnt der Publizist und Politologe Stephen M. Walt.

Russland hat den Ukraine-Krieg begonnen und führt ihn brutal - doch welche moralischen Schlüsse lassen sich aus diesem Fakt ziehen?

Kolumnist Stephen M. Walt warnt in diesem Kommentar den Westen davor, die Hände in Unschuld zu waschen.

Zugleich fordert Walt dazu auf, auch die Folgen und ein mögliches Ende des Krieges nüchtern in ethische Erwägungen einzubeziehen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 22. September 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Was ist die moralisch beste Vorgehensweise im Ukraine-Krieg? Auf den ersten Blick scheint die Antwort offensichtlich: Die Ukraine ist das Opfer eines widerrechtlichen Krieges, ihr Territorium ist besetzt, ihre Bürger haben in den Händen der Invasoren schwer gelitten - und ihr Widersacher ist ein autokratisches Regime mit einer Reihe unangenehmer Eigenschaften.

Von strategischem Kalkül einmal abgesehen ist der moralisch saubere Kurs sicherlich, die Ukraine bis zum Äußersten zu unterstützen. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im September beim „Jalta“-Strategiegipfel in Kiew sagte: „Wenn wir über diesen Krieg sprechen, sprechen wir immer über Moral“. Es überrascht nicht, dass er bei seinem Besuch in Washington wenig später die gleiche Botschaft vermittelte.

Wenn die moralischen Fragen nur tatsächlich so einfach zu beantworten wären.

„Gut gegen Böse“ und ein Kampf für die Souveräntit aller Staaten im Ukraine-Krieg? So einfach ist es nicht

Seit Beginn des Krieges haben diejenigen, die der Ukraine „alles“, „solange wie nötig“ geben wollen, versucht, den Krieg in üblicher US-Manier darzustellen: als reinen Kampf zwischen Gut und Böse.

Ihrer Ansicht nach trägt Russland die alleinige Schuld an dem Krieg, und die westliche Politik hat mit der daraus resultierenden Tragödie absolut nichts zu tun. Sie stellen die Ukraine als eine umkämpfte, aber tapfere Demokratie dar, die von einer korrupten, imperialistischen Diktatur brutal angegriffen wurde.

Für sie steht moralisch fast alles auf dem Spiel, weil der Ausgang des Krieges angeblich weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft der Demokratie, das Schicksal Taiwans, die Bewahrung einer auf Regeln basierenden Ordnung und so weiter haben wird. Es überrascht nicht, dass sie jeden, der diese Sichtweise infrage stellt, schnell als naiven Appeasement-Politiker, Lakaien Russlands oder jemanden ohne jegliches moralisches Urteilsvermögen verurteilen.

Keine dieser Behauptungen sollte ohne Einschränkung akzeptiert werden.

Russland hat den Ukraine-Krieg begonnen - doch die westliche Politik hat ihren Anteil

Es steht außer Frage, dass Russland den Krieg begonnen hat und dafür verurteilt werden muss. Aber die Behauptung, die westliche Politik habe nichts damit zu tun, ist lächerlich, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kürzlich einräumte. Ja, die Ukraine ist eine Demokratie, aber auch eine, die immer noch einige unappetitliche Elemente enthält, auch wenn die Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin der Ukraine als „Nazi-Regime“ stark übertrieben ist.

Die Behauptung, dass der Ausgang dieses Konflikts tiefgreifende Auswirkungen auf die ganze Welt haben wird, ist noch weniger überzeugend: Der Koreakrieg endete mit einer Pattsituation und einem ausgehandelten Waffenstillstand, und die Kriege in Vietnam, Irak und Afghanistan waren klare Niederlagen der USA. Aber die geopolitischen Folgen dieser Misserfolge waren meist lokal begrenzt; das dürfte auch auf die Ukraine zutreffen, unabhängig vom endgültigen Ergebnis.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Das Gleiche gilt übrigens auch in umgekehrter Richtung: Der überwältigende Sieg des Westens im ersten Golfkrieg und die Niederlage Serbiens im Kosovo-Krieg haben keine dauerhafte demokratische Renaissance ausgelöst. Die Demokratie ist vielerorts in Schwierigkeiten - auch in den Vereinigten Staaten -, aber militärische Rückschläge im Ausland sind nicht der Hauptgrund dafür, und ein entscheidender ukrainischer Sieg würde die Republikanische Partei in den USA nicht wieder zur Vernunft bringen oder Marine Le Pen in Frankreich und Viktor Orban in Ungarn dazu bringen, ihre illiberalen politischen Programme aufzugeben.

Die Moral spricht für die Ukraine - aber die Überlegung darf damit nicht enden

Dennoch ist es verständlich, warum fast jeder im Westen - mich eingeschlossen - der Meinung ist, dass die Moral für die Ukraine spricht. Was auch immer Moskaus Ängste oder Beschwerden vor dem Krieg gewesen sein mögen, Russland hat einen illegalen Präventivkrieg begonnen. Diese Tatsache macht Russland nicht zu einem einzigartig bösen Land („Operation Iraqi Freedom“ gefällig?), aber die Ukraine ist trotzdem das Opfer.

Russland hat vorsätzlich zivile Ziele angegriffen und andere Kriegsverbrechen in einem Ausmaß begangen, das die Verstöße der Ukraine gegen die Kriegsgesetze bei weitem übertrifft (obwohl die Entscheidung der USA, Kiew mit Streumunition auszustatten, dieses Bild etwas trübt). Es fällt schwer, in einem russischen Regime, das Exilanten vergiftet und zentrale Menschenrechtsprinzipien ablehnt und in dem Oppositionelle mit statistisch unwahrscheinlicher Häufigkeit aus Fenstern hoher Stockwerke fallen oder andere tödliche „Unfälle“ erleiden, viel moralische Tugend zu sehen. Diese und andere Merkmale erklären zu einem guten Teil, warum die meisten von uns echte Sympathie für die Ukraine empfinden und sich einen Sieg Kiews wünschen.

Der neue Merkur.de-Newsletter zu Putin, Russland und dem Krieg in der Ukraine. Putins Angriff hält Europa in Atem: Die wichtigsten Neuigkeiten und Analysen zu Russland und dem Ukraine-Krieg dreimal wöchentlich - jetzt im Newsletter von Merkur.de abonnieren.

Was dieser Sichtweise jedoch fehlt, ist die Anerkennung der Tatsache, dass die Moralität einer bestimmten Politik auch von den potenziellen Kosten der verschiedenen Handlungsoptionen und den Erfolgswahrscheinlichkeiten jeder einzelnen abhängt. Wenn es um Menschenleben geht, müssen wir über abstrakte Prinzipien hinausgehen und die realen Folgen der verschiedenen Entscheidungen berücksichtigen.

Man muss auch darüber nachdenken, was ein Sieg der Guten kosten wird

Es reicht nicht aus, zu verkünden, dass die Guten gewinnen müssen; man muss auch ernsthaft darüber nachdenken, was es kosten wird, dieses Ergebnis zu erzielen - und ob es tatsächlich erreicht werden kann. Obwohl es unmöglich ist, eine 100-prozentig sichere Prognose zu den wahrscheinlichen Kosten oder Erfolgswahrscheinlichkeit zu stellen, ist die Weigerung, diese Aspekte auch nur in Betracht zu ziehen, eine Vernachlässigung der moralischen Verantwortung. (Einen seltenen Versuch, die Art von Analyse durchzuführen, für die ich plädiere, finden Sie hier in einem Bericht der RAND-Corporation).

Wolodymyr Selenskyj (li.) bei Joe Biden im Weißen Haus. © IMAGO/Julia Nikhinson/CNP

Der lange Krieg in Afghanistan bietet ein aufschlussreiches Beispiel für dieses Problem. Einige Beobachter hofften, dass die Taliban ihre Ansichten im Laufe der Zeit mäßigen würden - doch fast allen war klar, dass ein Sieg der Taliban für die meisten Afghanen und insbesondere für die afghanischen Frauen eine moralische Katastrophe bedeuten würde. Diejenigen von uns, die einen Abzug der USA befürworteten, taten das nicht, weil uns das Leiden der Afghanen gleichgültig war, sondern weil wir glaubten, dass ein längerer Verbleib das Endergebnis in keiner Weise verändern würde.

Diejenigen, die den Kurs beibehalten wollten, betonten immer wieder, dass die Nato und ihre afghanischen Partnerregierungen „die Kurve kriegen“ und dass weitere ein, zwei oder drei Jahre schließlich zum Sieg führen würden; aber sie haben nie eine plausible Strategie zur Erreichung dieses Ziels genannt (und die internen Einschätzungen waren noch viel pessimistischer). Was auch immer die ursprünglichen Absichten der Vereinigten Staaten gewesen sein mögen, die Leben der Afghanen, die starben, während Washington die Dinge auf die lange Bank schob, waren für keinen guten Zweck verloren.

Ukraine-Krieg als Wiedergänger der Afghanistan-Krise? Es braucht Bemühungen für ein Ende des Kriegs

Ich befürchte, dass sich in der Ukraine jetzt etwas Ähnliches abspielt. Das moralische Argument für das Streben nach Frieden - auch wenn die Aussichten unwahrscheinlich und die Ergebnisse nicht so sind, wie wir es uns wünschen - liegt in der Erkenntnis, dass der Krieg das Land zerstört und dass der Schaden umso größer und dauerhafter sein wird, je länger er andauert. Zum Unglück der Ukraine wird jeder, der darauf hinweist und eine ernsthafte Alternative anbietet, wahrscheinlich lautstark und scharf verurteilt und mit ziemlicher Sicherheit von den zuständigen politischen Führern ignoriert werden.

Selbst heute weiß niemand von uns mit Sicherheit, wie sich der weitere Verlauf des Krieges gestalten wird. Unsere kollektive Unwissenheit legt nahe, dass alle Teilnehmer an diesen Debatten etwas mehr Demut an den Tag legen sollten.

Diejenigen, die glauben, dass die langfristige Antwort darin besteht, der Ukraine modernere Waffen zu schicken und sie so schnell wie möglich in die Nato und die Europäische Union zu bringen - wie New York Times-Kolumnist Thomas Friedman Mitte September meinte -, sehen das genau andersherum. Putin ist in erster Linie in den Krieg gezogen, um diese Möglichkeiten auszuschließen, und er wird den Krieg fortsetzen. Entweder um diese Szenarien zu verhindern oder um sicherzustellen, dass das, was von der Ukraine übrig bleibt, von geringem Wert ist. Es ist sinnvoll, die Ukraine so weit zu unterstützen, dass Russland keinen Frieden diktieren kann, aber diese Unterstützung sollte an ernsthafte Bemühungen um eine Beendigung des Krieges geknüpft sein.

Ukraine will weiter gegen Russland kämpfen - die Moral kann auch ein Kontra verlangen

Die Hardliner haben natürlich eine klare Antwort auf diese Argumente. „Die Ukraine will weiterkämpfen“, beharren sie - zu Recht - „und wir sollten ihr deshalb alles geben, was sie braucht“. Die Entschlossenheit der Ukraine ist außergewöhnlich, und ihre Wünsche sollten nicht leichtfertig abgetan werden. Dennoch ist dieses Argument nicht entscheidend. Wenn ein Freund etwas tun will, was Sie für unklug oder gefährlich halten, sind Sie nicht moralisch verpflichtet, ihn in seinen Bemühungen zu unterstützen, egal wie stark er sich engagiert. Im Gegenteil, Sie würden sich moralisch schuldig machen, wenn Sie ihm helfen würden, so zu handeln, wie er es sich wünscht, und das Ergebnis wäre katastrophal.

Wolodymyr Selenskyj in Kiew. © IMAGO/Cover-Images

Natürlich verringern sich diese moralischen Abwägungen, wenn man glaubt, dass die Ukraine zu einem akzeptablen Preis gewinnen kann und dass dieses Ergebnis eine tiefgreifende positive Auswirkung auf die ganze Welt haben wird. Wie bereits erwähnt, ist dies das zentrale Argument der Kriegspartei. Angesichts der enttäuschenden (wenn nicht gar katastrophalen) Ergebnisse der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer wird es jedoch immer schwieriger, diese Position zu vertreten.

Bringen weitere Waffen der Ukraine den Sieg? Viele Fragen bleiben offen

Die Hardliner hoffen nun, dass fortschrittlichere Waffen (taktische Raketensysteme der Armee wie ATACMS, F-16-Flugzeuge, M-1-Gewehre, Heerscharen von Drohnen und so weiter) das Gleichgewicht zugunsten der Ukraine verschieben werden. Oder sie spekulieren darauf, dass Russland die Reserven ausgehen und es bald am Ende sein wird.

Ich hoffe, dass sie recht haben, aber es ist bezeichnend, dass diese Falken die Frage der eigenen Verluste der Ukraine weitgehend verschweigen. Um genau zu sein: Wie viele Ukrainer wurden getötet oder verwundet, und wie lange kann Kiew sie noch ersetzen? Diese Frage ist für jeden Versuch, die Aussichten der Ukraine zu beurteilen, von entscheidender Bedeutung, aber es ist fast unmöglich, zuverlässige Informationen darüber zu erhalten.

Selbst heute weiß niemand von uns mit Sicherheit, wie sich der weitere Verlauf des Krieges gestalten wird. Unsere kollektive Unwissenheit legt nahe, dass alle Teilnehmer an diesen Debatten etwas mehr Demut an den Tag legen sollten. Es ist möglich, dass ich die Chancen Kiews und die negativen Folgen eines ausgehandelten Abkommens unterbewerte. Sollte ich mich irren, gebe ich das gerne zu und werde mich über den Erfolg der Ukraine freuen. Aber ich wünschte, die Hardliner würden anerkennen, dass ihr kompromissloses Vorgehen im Krieg der Ukraine auf lange Sicht mehr schaden könnte. Nicht, weil die Hardliner das wollen, sondern weil ihre politischen Empfehlungen genau das bewirken könnten.

Teilschuld für den Ukraine-Krieg liegt im Westen - die Verantwortlichen sind auch jetzt unter den Lautesten

Ein letzter Punkt, den Sie bedenken sollten: Wenn Sie immer noch darauf erpicht sind, die moralische Verantwortung für den Krieg zuzuweisen, dann liegt sie nicht bei denjenigen von uns, die vor den Gefahren einer unbegrenzten NATO-Erweiterung und den Risiken einer zu offenen Einmischung in die ukrainische Innenpolitik gewarnt und darauf hingewiesen haben, dass unüberlegte Bemühungen um eine Aufrüstung der Ukraine nach hinten losgehen könnten.

Putin ist dafür verantwortlich, dass der Krieg begonnen hat und wie Russland ihn geführt hat, aber ein Teil der Schuld an dieser Tragödie liegt bei denjenigen im Westen, die all diese früheren Warnungen darüber, wohin ihre Politik führen könnte, zurückgewiesen haben. Angesichts der Tatsache, dass viele dieser Leute zu den lautesten Stimmen gehören, die dazu aufrufen, den Krieg fortzusetzen, den Einsatz zu erhöhen und die Unterstützung des Westens zu verstärken, kann man sich zu Recht fragen, ob ihre Ratschläge der Ukraine heute genauso viel Schaden zufügen wie in der Vergangenheit.

Zum Autor Stephen M. Walt ist Kolumnist bei Foreign Policy und Robert und Renée Belfer Professor für internationale Beziehungen an der Harvard University. Twitter (X): @stephenwalt

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com