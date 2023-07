Angriff auf Nato: Kreml-Kenner rechnet mit Wagner-Provokationen gegen Ostflanke

Von: Bedrettin Bölükbasi

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschins Truppen befinden sich nun in Belarus. (Archivbild) © IMAGO / UPI Photo

Russische Wagner-Söldner befinden sich nach ihrem Aufstand nun in Belarus. Es gibt Befürchtungen eines Angriffs auf umliegendes Nato-Territorium.

Moskau – Der kurzlebige Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland führte zum Ende der Wagner-Präsenz auf russischem Boden. Nun stationieren sich hunderte Söldner von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin im Nachbarland Belarus und bilden dort das Militär von Machthaber Alexander Lukaschenko aus. Das sorgt besonders in Polen für Beunruhigung. Der russische Oppositionspolitiker Ilja Ponomarew ahnt Schlimmes: Guerillaaktionen gegen polnisches Territorium.

Immer noch gutes Verhältnis zu Putin? Kreml-Kenner kommentiert Prigoschins Meuterei

Geht es nach Ponomarew, so verstehen sich Kreml-Chef Wladimir Putin und Prigoschin immer noch sehr gut. „Ich denke schon, dass es ein echter Putsch war“, sagte er im US-Sender CNN mit Blick auf die Wagner-Meuterei. Es sei aber nicht ein Putsch gegen den russischen Präsidenten, sondern gegen das russische Militär gewesen. Putin sei sich dem Putsch bewusst gewesen.

„Ich denke, dass Putin wusste, dass sich Prigoschin nicht gegen ihn stellen würde“, so der Oppositionspolitiker. Der Kreml-Chef habe zwar Maßnahmen getroffen, aber am Ende des Tages habe er dem Wagner-Anführer vertraut. Das Treffen im Kreml zwischen Putin und Wagner-Kommandeuren einschließlich Prigoschin nur wenige Tage nach der Meuterei beweist dies, wie Ponomarew findet. „Und das besorgt mich“, sagte er.

Oppositionspolitiker ahnt Vorhaben gegen Nato: Was planen Putin und Prigoschin

Dabei geht es nicht um die Ukraine: Prigoschin könne sich nun gegen die Nato wenden, so die Befürchtung des Oppositionspolitikers. „Es gibt eine Schienenverbindung zwischen Russland und Kaliningrad“, bemerkte Ponomarew und warnte, dass Prigoschin dort Provokationen starten könne. Putin wäre in diesem Fall aus dem Schneider: Dem Kreml-Kenner zufolge würde der Wagner-Chef als nicht-staatlicher Akteur handeln und nicht aus Russland, sondern aus Belarus agieren. So könne Putin sagen, dass es nichts mit ihm zu tun habe.

Nach Angaben des belarussischen Verteidigungsministeriums führen belarussische Soldaten derzeit gemeinsame Manöver mit Wagner-Söldnern direkt an der Grenze zu Polen durch. Dabei werde man nahe der Stadt Brest „Ausbildungs- und Kampfaufgaben“ verrichten, hieß es aus dem Ministerium in Minsk.

Lukaschenkos Armee trainiert mit Wagner: Besorgnis in Polen

In Polen wird die Präsenz von Wagner direkt an der Grenze als eine ernst zu nehmende Bedrohung wahrgenommen. Polen will jetzt mehr Truppen nach Osten verlegen. Zahlen, wie viele Soldaten den Standort wechseln sollen, nannte ein Regierungsvertreter nach einem Bericht der Nachrichtenagentur PAP nicht. Derzeit üben schon zwei polnische Brigaden in der Region im Osten.

Die polnischen Bürger an der Grenze zu Belarus blicken mit großer Sorge auf die Entwicklungen. Die Kampfgeräusche der Übungen des belarussischen Militärs und der Wagner-Söldner sind in der Grenzregion zu hören. „Wir hören nur manchmal Helikopter fliegen. Wenn sie fliegen, wackeln die Fenster“, sagte Landwirt Adam Ligor dem Sender ntv. Auch die Dorfleitern der Gemeinde Kolpin-Ogrodniki an der Grenze, Agata Moroz, meldete Schieß- und Explosionsgeräusche: „Vor ein paar Tagen haben sie auch ein bisschen geschossen, manchmal sind diese Explosionen stärker.“

Kreml-Chef Putin drohte indes Warschau wegen der Truppenverlegung. „Belarus ist Teil des Unionsstaates. Und die Entfesselung einer Aggression gegen Belarus würde eine Aggression gegen die Russische Föderation bedeuten. Darauf werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren“, hieß es von Putin. (bb)