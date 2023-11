Ukraine testet Roboter „Sirko“ für Kampf gegen Russland – Helfer könnte viele Aufgaben erfüllen

Von: Maximilian Kurz

Ukrainische Soldaten bei der Ausbildung. Im Feld vertrauen sie vielleicht bald auf robotische Kameraden. © Efrem Lukatsky/dpa

Ingenieure der Ukraine testen einen neuen Bodenroboter namens Sirko-S1. Militär-Experten sehen großes Potenzial.

Kiew – Ukrainische Spezialisten erforschen Konzepte bodengestützter Roboter, um die Soldaten im Einsatz gegen Russlands Angriffskrieg zu unterstützen. Hoffnungen setzt die Ukraine dabei unter anderem auf Bodenroboter „UGV Sirko-S1“, „UGV“ steht dabei für „unmanned ground vehicle“, „Unbemanntes Bodenfahrzeug“. Der Roboter befindet sich derzeit im Test, wie unter anderem Defense Express berichtet.

Ukraine testet Roboter: Transport, Minenräumen – eventuell sogar Waffe

Hauptsächlich könne Sirko-S1 bei Transportaufgaben helfen, etwa Fracht liefern und Verwundete evakuieren. Die Plattform kann bis zu 200 Kilogramm tragen und ist angeblich insbesondere für den Transport von Munition und Vorräten in umkämpften Gebieten geeignet.

Die Entwickler sehen den Berichten zufolge zudem Potenzial des Roboters in der Aufklärung. Die Wissenschaftler wollen offenbar seine Einsatzfähigkeiten erweitern. So könnte Sirko-S1 mit verschiedenen Modulen für die Minenräumung oder als Bewaffnung ausgestattet werden. Als Minenräumer hat die Ukraine auch einen Roboter mit dem Spitznamen „Gottes Geschenk“ im Einsatz – und zumindest in einem Einzelfall auch einen umgebauten Traktor.

Ukraine hofft auf „Sirko-S1“ gegen Russland

Der Roboter hat ein Gesamtgewicht von 275 Kilogramm (einschließlich Ladung), eine maximale Reichweite von 5 Kilometern und eine Batterielaufzeit von bis zu 2,5 Stunden. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt den Angaben zufolge 14 Stundenkilometer. In Kleinserienproduktion sollen derzeit monatlich bis zu 10 Roboter hergestellt werden.

Bodenbasierte Roboterplattformen sind auf dem Schlachtfeld im Vergleich zu anderen unbemannten Systemen noch nicht so weit verbreitet. Versuche im Kriegsgebiet bewegten ukrainischen Verteidigungskräfte zu dem Plan, solche Waffen künftig regelmäßig in den Einsatz zu bringen. Der ukrainische Minister Mychailo Fedorow erklärte auf X, der Sirko-S1 habe bereits „erfolgreiche Ergebnisse unter Kampfbedingungen erzielt und positives Feedback vom Militär erhalten“.

Ukraine setzt im Krieg auf Roboter: „Honigdachs“ als Bedrohung für Russland?

Die Ukraine hat in den letzten Monaten bereits einige neue Waffen entwickelt. Der sogenannte "Honigdachs“ etwa könnte Russlands Streitkräften Schwierigkeiten bereiten. Den Kamikaze-Roboter, auch bekannt als "Ratel S", haben ukrainische Entwickler in Zusammenarbeit mit der bekannten "Army of Drones" ersonnen.

Das Gerät ähnelt einem kleinen, ferngesteuerten Jeep mit vier Rädern, wie sie oft von Kindern zum Spielen genutzt werden. Allerdings ist es mit einem militärisch getarnten und gepanzerten Gehäuse sowie vier großen, robusten Rädern mit tiefem Profil ausgestattet. Der „Honigdachs“ soll in der Lage sein, schwieriges Gelände zu durchqueren, um feindliche Ziele anzugreifen. (maku)