Ukraine erzielt weitere Erfolge bei Gegenoffensive – schwere Gefechte bei Bachmut

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Bei der ukrainischen Gegenoffensive laufen die Gefechte in mehreren Richtungen. Kiew berichtet von neuen Vorstößen. Der News-Ticker.

Kiew – Die Gegenoffensive der ukrainischen Armee gegen Russlands Militär dauert an. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar lieferte nun neue Informationen zu der Situation an der Front im Süden und Osten des Landes. Offenbar stoßen ukrainische Einheiten weiter vor, während russische Versuche, sie abzuwehren, fehlschlagen.

Gegenoffensive der Ukraine: Kiews Militär zerstört wohl „Offensivpotential“ von Putins Armee

„Die Offensivoperationen in Melitopol, Bachmut und Berdjansk dauern an“, zitierte die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform Maljar. Die ukrainischen Soldaten würden sich jeden Meter in schweren Gefechten „krallen“ und Erfolge vorweisen. In denselben Gebieten würden die russischen Versuche zum Vorstoß ohne Erfolg bleiben, so die Vize-Verteidigungsministerin.

Ukrainische Soldaten auf einem Panzer in der Region Donezk: Kiew meldet im Ukraine-Krieg weitere Erfolge. © Genya Savilov/AFP

In der Gefechtsrichtung Rivnopol-Volodyne in Donezk seien die ukrainischen Truppen ebenfalls erfolgreich. Sie würden sich in eingenommenen Verteidigungslinien der Russen befestigen und ihnen „schwere Verluste“ zufügen. Außerdem neutralisiere das ukrainische Militär auch das „Offensivpotential“ der russischen Armee, indem es Ausrüstung, Kontrollpunkte, Lagerhäuser und Personal „zerstöre“. Die Vize-Ministerin zeigte sich siegesgewiss: „Wir werden den Feind in Saporischschja und Melitopol vernichten.“

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Schwere Gefechte in Bachmut: Ukraine will „operationelle Initiative“ haben

Schließlich habe die ukrainische Armee die „operationelle Initiative“ in Bachmut ergriffen, während das russische Militär Gegenangriffe versuche, jedoch Verluste erleide und sich zurückziehe. „In Bachmut geht es wieder heiß her, es gibt schwere Zusammenstöße“, sagte Maljar laut Ukrinform.

Indes ziehe Russland alle verfügbaren Reserven zusammen, um die Stadt Bachmut, die nach mehreren Monaten blutiger Kämpfe besetzt wurde, zu verteidigen. „Der Feind setzt alle Reserven ein und hängt sich in Bachmut mit aller Kraft rein“, schilderte die stellvertretende Verteidigungsministerin. (bb)