Ukrainischer Journalist an der Front schildert Schlacht: Russische Verluste „um ein Vielfaches höher“

Von: Maximilian Kurz

Die Ukraine bemüht sich um Verteidigung von Awdijiwka. Ihre Soldaten stehen im ununterbrochenen Kampf gegen eine russische Übermacht.

Awdijiwka – Im Oktober startete Russland seine Offensive um Awdijiwka im Osten der Ukraine, was vor dem Einbruch des harten ukrainischen Winters auf beiden Seiten bereits tausende Todesopfer forderte. Westliche Analysten zeigten sich anfangs optimistisch. Darüber berichtet unter anderem das US-Magazin Newsweek.

Ukraine-Krieg: Ununterbrochene Kämpfe im Osten des Landes

Moskaus Truppen rücken indes in ihrer Offensive um Awdijiwka fast täglich weiter vor. Dies hätten Militär-Experten vor einigen Monaten noch nicht für vermutet. Die westlichen Strategen sahen zu Beginn der Offensive nämlich strategische Vorteile für die ukrainische Armee. Die Kämpfe sind mittlerweile pausenlos, was eine enorme körperliche und seelische Belastung für die Soldaten beider Seiten bedeutet.

Die ukrainischen Soldaten stellen sich der russischen Übermacht in eisiger Kälte.

Die Ukrainer bleiben standhaft, trotz Sorgen über die möglichen Folgen eines russischen Sieges in der Region Donezk. „Bisher ist niemand bereit, sich zurückzuziehen,“ sagt Dmytro Lazutkin, ein ukrainischer Journalist und Schriftsteller, der jetzt mit der 47. Brigade in Awdijiwka kämpft. Diese Einheit wurde im Oktober aus der südlichen Region Saporischschja nach Donezk verlegt.

Awdijiwka: Enorme Verluste bei russischen Streitkräften

Die Truppen Moskaus haben jüngst südöstlich von Stepove, einem kleinen Dorf in der Nähe von Awdijiwka, große Fortschritte erzielen können. Die Verteidigung von Stepove ist für die Ukraine weiterhin von strategischer Bedeutung. Der Journalist Lazutkin erklärte, dass die ukrainischen Brigaden, bewaffnet mit westlichen Bradley-Kampffahrzeugen und Javelin-Raketen, entschlossen sind, sich an die Stadt Awdijiwka zu klammern.

„Die Verluste des Gegners sind um ein Vielfaches höher als unsere. Unsere Streitkräfte sind fest entschlossen, Awdijiwka so lange wie möglich zu halten, um dem Feind empfindliche Verluste zuzufügen“, betonte Lazutkin. Die britische Regierung stellte kürzlich fest, dass die russischen Verluste seit Februar 2022 einen neuen Höchststand erreicht haben. Auch Adrienne Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, gab bekannt, dass Russland in den vergangenen zwei Monaten der intensiven Kämpfe um Awdijiwka über 13.000 Soldaten verloren hat.

Russland: Enormer Einsatz von „menschlichen Ressourcen“

Russland setzt strategisch darauf, dass seine „menschlichen Ressourcen“ und die Anzahl seiner Drohnen, die Kapazitäten der ukrainischen Streitkräfte übersteigen. Lazutkin ist der festen Überzeugung, dass die Verwendung von Kamikaze-Drohnen durch Moskau in der Region Awdijiwka intensiviert wurde.

Die Verteidigungskräfte in Kiew sehen sich deswegen mit einem wachsenden Bedarf an eigenen Drohnen und zusätzlicher Munition konfrontiert. Lazutkin unterstrich die Bedeutung technologischer Entwicklungen im Krieg: „Die Kriegsführung wird zunehmend technologiebasiert. Um einen Feind zu besiegen, der überlegene personelle Ressourcen hat, benötigen wir fortschrittlichere Mittel in der elektronischen Kriegsführung“.