Ukraine meldet Erfolge am Dnipro – „Halten die Stellung“

Von: Franziska Schwarz

Die ukrainischen Streitkräfte intensivieren ihre Gegenoffensive gegen Russland an der Front am Fluss Dnipro. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Im Osten und im Süden der Ukraine halten die schweren Kämpfe an. Mit besonderer Aufmerksamkeit dürfte das weitere Vorgehen der ukrainischen Armee auf dem linken Dnipro-Ufer in Cherson verfolgt werden.

Ukraine meldet Erfolge an Front an linkem Dnipro-Ufer

Das ukrainische Militär setzt sich eigenen Angaben zufolge in der umkämpften Region Cherson südöstlich des Flusses Dnipro fest. „Die Verteidigungskräfte halten weiterhin Stellungen am linken Ufer des Dnipro in der Region Cherson“, teilte der Generalstab am Sonntagabend (19. November) auf Facebook mit.

Zuvor hatte die Sprecherin der Kommandostelle Süd, Natalja Humenjuk, gesagt, die ukrainischen Armee habe die Russen am bis vor kurzem noch vollständig besetzten linken Dnipro-Ufer nun schon drei bis acht Kilometer vom Fluss weggedrängt. Auch internationale Beobachter hatten zuletzt von Vorstößen der Ukrainer am Dnipro berichtet.

Cherson in der Südukraine war kurz nach dem russischen Einmarsch größtenteils besetzt worden. Im November vergangenen Jahres dann gelang es der ukrainischen Armee, die auf der rechten Flussseite gelegenen Teile des Gebiets zu befreien – darunter auch die gleichnamige Gebietshauptstadt Cherson. Die Orte auf der linken Flussseite aber hielten die Russen weiterhin besetzt.

Ukrainische Marinesoldaten an der Frontlinie am Dnipro. © Alex Babenko/dpa

Putin im Ukraine-Krieg bei virtuellem G20-Gipfel

Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt nach Angaben des Moskauer Staatsfernsehens an diesem Mittwoch (22. November) an einem virtuellen G20-Gipfel teil. Putin werde dort womöglich erstmals seit langer Zeit im Online-Format wieder live auch westliche Staatenführer sehen, berichtete das russische Staatsfernsehen.

Beim G20-Gipfel der Staatengruppe der führenden Wirtschaftsmächte Anfang September in Neu Delhi hatte sich Putin noch von Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen.

Ukraine nennt Zahlen zu Russlands Verlusten an der Front

Der ukrainische Generalstab hat unterdessen neue Zahlen zu Russlands Verlusten veröffentlicht. Demnach sind binnen eines Tages fast 1200 russische Soldaten in den Gefechten entweder getötet oder verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten : 318.570 (+1190 zum Vortag)

: 318.570 (+1190 zum Vortag) Panzer : 5435 (+13)

: 5435 (+13) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.166 (+25)

: 10.166 (+25) Artilleriesysteme : 7744 (+18)

: 7744 (+18) Mehrfachraketenwerfer : 898 (+2)

: 898 (+2) Luftabwehrsysteme : 588 (+2)

: 588 (+2) Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5755 (+29)

: 5755 (+29) Schiffe: 22

22 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.120 (+29)

: 10.120 (+29) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1096 (+6)

1096 (+6) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 19. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

(mit Nachrichtenagenturmaterial)