Putin erklärt Gegenoffensive für „gescheitert“ – Drohnenangriff auf Moskau

Von: Stefan Krieger

Teilen

Putin und Lukaschenko treffen sich in St. Petersburg. Der Kreml meldet Drohnenangriff auf Moskau. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Beratungen mit Alexander Lukaschenko : Wladimir Putin redet über Chef der Wagner-Gruppe und die Gegenoffensive

mit : Wladimir Putin redet über Chef der Wagner-Gruppe und die Gegenoffensive Hohe russische Verluste : Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen

: Kiew veröffentlicht aktuelle Zahlen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 24. Juli 2023, 4.30 Uhr: Moskau ist nach russischen Angaben in der Nacht zu Montag von zwei Drohnen angegriffen worden. Verletzt worden sei niemand, es gebe keine größeren Schäden, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass mit. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, der Versuch der Ukraine, einen Terroranschlag in Moskau mit zwei Drohnen zu verüben, sei vereitelt worden.

Eine Drohne sei im Zentrum der Hauptstadt entdeckt worden, eine weitere habe im Süden der Stadt ein Bürohochhaus getroffen, sagte ein Mitarbeiter der Notfalldienste. Dabei sei eine Explosion zu hören gewesen. Sobjanin sprach von zwei Gebäuden, die getroffen worden seien.

Putin: Ukrainische Gegenoffensive „gescheitert“

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ist die ukrainische Gegenoffensive „gescheitert“. Bei einer Begrüßung durch Putin zu einem Treffen in St. Petersburg sagt der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko laut russischen Nachrichtenagenturen: „Es gibt keine Gegenoffensive.“ Putin entgegnete: „Es gibt sie, aber sie ist gescheitert.“ Die ukrainischen Streitkräfte haben im vergangenen Monat mit der seit langem erwarteten Gegenoffensive begonnen, konnten aber bisher nur kleine Erfolge gegen die gut verschanzten russischen Invasionstruppen erzielen. US-Generalstabschef Mark Milley hatte kürzlich erklärt, die ukrainische Gegenoffensive sei „weit von einem Misserfolg entfernt“, werde aber lang, hart und blutig sein.

Die Verklärungskathedrale von Odessa, die bei einem russischen Raketenangriff schwer beschädigt wurde. Die russischen Angriffe auf die zum Weltkulturerbe eingestufte ukrainische Altstadt Odessa lösen heftige Kritik aus. © Libkos/dpa

Unesco verurteilt russischen Angriff auf ukrainische Hafenstadt Odessa

Die Unesco hat den russischen Luftangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa, bei der auch die zum Weltkulturerbe gehörende Altstadt getroffen wurde, scharf verurteilt. In einer am Sonntag in Paris veröffentlichten Erklärung zeigte sich die UN-Kulturorganisation „tief bestürzt“ über den Beschuss, der „mehrere Kulturstätten“ getroffen habe. Unesco-Chefin Audrey Azoulay bezeichnete den Angriff als „Eskalation der Gewalt gegen (das) Kulturerbe der Ukraine„.

Bei dem Beschuss in der Nacht zum Sonntag wurde nach ukrainischen Angaben unter anderem die Verklärungskathedrale in der Altstadt beschädigt. Mindestens zwei Menschen wurden demnach bei dem Angriff getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Unter den Verletzten seien vier Kinder, teilte die Regionalverwaltung von Odessa mit.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Hohe Verluste für Russland: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

Russland muss im Ukraine-Krieg weiterhin hohe Verluste hinnehmen. Laut Angaben der Ukraine zählen mittlerweile mehr als 241.000 russische Soldaten zu den Verlusten, sie sind also gefallen oder verwundet. Zudem will die Ukraine etwa 4100 russische Panzer sowie knapp 4600 russische Artilleriesysteme zerstört haben. Diese aktuellen Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht seit langem keine Angaben mehr über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg. Zuletzt hatte Verteidigungsminister Sergei Schoigu im September 2022 die Verluste Russland auf 5937 gefallene Soldaten beziffert.

Soldaten : 241960 (+630 zum Vortag)

: 241960 (+630 zum Vortag) Panzer : 4151 (+11)

: 4151 (+11) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8105 (+9)

: 8105 (+9) Artilleriesysteme : 4658 (+29)

: 4658 (+29) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 697 (+4)

: 697 (+4) Fahrzeuge und Tanklaster : 7172 (+13)

: 7172 (+13) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3958 (+14)

: 3958 (+14) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 23. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg ca. 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza Anfang Juli. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Ukrainischer Generalstab: Schwere Kämpfe in der Ostukraine

Die ukrainische Armee ist nach Angaben des Generalstabs bei ihrer Gegenoffensive auf schwere russische Gegenwehr im Osten des Landes gestoßen. Im allabendlichen Lagebericht des Generalstabs am Sonntag war von fortlaufenden russischen Angriffen zwischen Donezk im Osten und Kupjansk in der nordöstlichen Region Charkiw die Rede. Entlang einer Frontlänge von rund 230 Kilometern fanden demnach während der vergangenen 24 Stunden 27 Gefechte statt.

Dabei sei von russischer Seite verstärkt Artillerie und Luftwaffe eingesetzt worden, hieß es weiter. Mehr als 60 Ortschaften in dem Frontabschnitt sollen unter russischen Raketen- und Artilleriebeschuss geraten sein. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. (Mit Agenturmaterial)