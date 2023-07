Russland attackiert Westen der Ukraine mit schweren Angriffen

Von: Stefan Krieger

Die Ukraine fängt eine große Anzahl russischer Drohnen ab. Die Gegenoffensive Kiews kommt nur langsam voran. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Erneut Angriffe : Moskau attackiert jetzt auch vermehrt den Westen der Ukraine

: Moskau attackiert jetzt auch vermehrt den Westen der Ukraine Schwere Verluste für Russland: Ukraine meldet aktuelle Zahlen

Kiew – Russland hat den Westen der Ukraine mit einer neuen Angriffswelle überzogen. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, sagte am Mittwoch (26. Juli) im Fernsehen, dass Raketen in das Gebiet Chmelnyzkyj geflogen seien, wo sich auch ein Militärflughafen befindet. Bis zum Abend wurden den Angaben der Luftwaffe zufolge insgesamt 36 Marschflugkörper abgefangen – darunter auch Geschosse über den Gebieten Kiew, Charkiw und Dnipro. Luftalarm war zwischenzeitlich im ganzen Land ausgelöst worden.

Soldaten aus Dnipro bereiten in der Region Saporischschja im Südosten der Ukraine Raketen für einen mobilen Partizan-Raketenwerfer vor. © dpa

Ziel der Angriffe sollen ukrainischen militärnahen Quellen Su-24-Kampfbomber auf dem Militärflughafen Starokostjantyniw gewesen sein. Die ukrainische Luftwaffe hatte mit Su-24 in den vergangenen Tagen mehrere erfolgreiche Luftschläge mit Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow auf russische Munitionslager auf der seit 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim durchgeführt. Der Luftwaffenstützpunkt Starokostjantyniw ist seit dem Beginn der russischen Invasion vor über 17 Monaten vom russischen Militär wiederholt mit Raketen angegriffen worden. Ob es dieses Mal zu Zerstörungen kam, war zunächst nicht bekannt.

Der Chef der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschtschuk, dankte anschließend den Angehörigen der Flugabwehr. „Der Tag war nicht einfach, aber dank der abgestimmten Aktionen aller Himmelsschützer, wurde dieser Angriff abgewehrt“, schrieb er bei Telegram. Am Nachmittag seien über dem Gebiet Winnyzja bereits drei Raketen des Typs Kalibr abgeschossen worden. Informationen über den möglichen Einsatz von Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) sollen später nachgereicht werden, hieß es. (mit Agenturen)

Schwere Verluste für Russland: Ukraine meldet aktuelle Zahlen

Russland muss im Ukraine-Krieg weiterhin hohe Verluste hinnehmen. Laut Angaben der Ukraine sind mittlerweile mehr als 243.000 russische Soldaten seit Beginn der Invasion gefallen oder verwundet worden. Zudem will die Ukraine mehr als 4100 russische Panzer sowie über 4700 russische Artilleriesysteme zerstört haben. Diese aktuellen Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Soldaten : 243680 (+460 zum Vortag)

: 243680 (+460 zum Vortag) Panzer : 4177 (+3)

: 4177 (+3) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8136 (+5)

: 8136 (+5) Artilleriesysteme : 4727 (+22)

: 4727 (+22) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 698 (+1)

: 698 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7211 (+17)

: 7211 (+17) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3993 (+16)

: 3993 (+16) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 26. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg ca. 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Nato und Ukraine werfen Russland Gefährdung der Schwarzmeer-Region vor

Die Nato und die Ukraine haben Russland eine Gefährdung der Schwarzmeer-Region vorgeworfen. „Russland trägt die volle Verantwortung für seine gefährlichen und eskalierenden Aktionen in der Schwarzmeer-Region“, erklärte Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einer Tagung des Nato-Ukraine-Rats in Brüssel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Krisensitzung beantragt.

Beide Seiten verurteilten den Rückzug Russlands aus dem Getreideabkommen sowie die russischen Angriffe auf ukrainische Hafenstädte wie Odessa. „Russland bedroht zivile Schiffe, terrorisiert friedliche Städte und zerstört mit seinen brutalen Angriffen Teile des kulturellen Erbes der Welt“, betonte Stoltenbergs Stellvertreter Mircea Geoana, der die Sitzung des Nato-Ukraine-Rats leitete. (Mit Agenturen)