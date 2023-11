Ukraine-Krieg: Russland schickt Drohnenschwärme nach Kiew

Von: Daniel Dillmann

Russland attackiert mehrere Städte der Ukraine, muss bei Kämpfen um Awdijiwka aber hohe Verluste in Kauf nehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

steigen an: Kiew meldet aktuelle Zahlen zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew - In der Nacht zum Samstag soll es im Ukraine-Krieg zu einer Welle russischer Drohnenangriffe gekommen sein. In mehreren Städten der Ukraine soll nach Angaben der dpa der Luftalarm ausgelöst worden sein. Betroffen war auch die Hauptstadt Kiew, wie die Militärverwaltung auf Telegram mitteilte. Die Luftabwehr soll einen Großteil der angreifenden Objekte abgefangen haben. Über mögliche Opfer oder Schäden an der Infrastruktur ist aktuell nichts bekannt.

Auch die Hafenstadt Odessa ist nach ukrainischen Angaben erneut zum Ziel von russischen Raketen geworden. Laut den örtlichen Behörden sollen drei Menschen verletzt worden sein. Unter den Opfern sei eine 96 Jahre alte Frau, die aus den Trümmern ihres Hauses gerettet werden konnte, schrieb der Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram.

Front um Awdijiwka bleibt im Ukraine-Krieg hart umkämpft

Währenddessen sollen die Kämpfe im Ukraine-Krieg vor allem rund um die Stadt Awdijiwka toben. Russland soll es dort nach Angaben internationaler Beobachter gelungen sein, kleine Gebietsgewinne zu erzielen. Noch aber würden ukrainische Streitkräfte ihre Stellungen in der Stadt halten können. Die Front sei weiter hart umkämpft.

Soldaten der russischen Armee üben die Bedienung von Kampfdrohnen, mit denen im Ukraine-Krieg auch die Hauptstadt Kiews attackiert wird. © IMAGO/Ivan Vysochinskij

Vor allem in den Gefechten rund um Awdijiwka soll Russland hohe Verluste erleiden. Das meldet das ukrainische Verteidigungsministerium. Die Zahl der im Ukraine-Krieg getöteten russischen Soldaten soll bei über 300.000 liegen. Mehr als 5.000 Panzer Russlands sollen zudem zerstört worden sein.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht

Soldaten : 309.520 (+800 zum Vortag)

: 309.520 (+800 zum Vortag) Panzer : 5317 (+1)

: 5317 (+1) Gepanzerte Fahrzeuge : 10017 (+3)

: 10017 (+3) Artilleriesysteme : 7489 (+14)

: 7489 (+14) Luftabwehrsysteme : 578 (+1)

: 578 (+1) Mehrfachraketenwerfer : 877 (+2)

: 877 (+2) Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 9876 (+23)

: 9876 (+23) Flugzeuge : 322

: 322 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5595 (+2)

: 5595 (+2) Schiffe und Boote : 20

: 20 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 1. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Kiew erhält weiter Unterstützung für Ukraine-Krieg

Für ihren Kampf gegen Russland soll die Ukraine schon bald weitere Unterstützung erhalten. Litauen bestätigte die Übergabe eines Luftabwehrsystems des Typs „Nasams“ sowie weiteres militärisches Gerät. Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich für die Unterstützung des EU-Mitgliedsstaats.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Aufgrund des Winters gehen Experten aber davon aus, dass sich der Frontverlauf im Ukraine-Krieg in den kommenden Wochen kaum verändern wird. Unter anderem deshalb laufen die Bemühungen zur Vermittlung eines Waffenstillstands weiter auf Hochtouren. Laut Angaben von US-Medien bemühen sich Diplomaten der USA und der EU, Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einzuleiten. Bislang haben sich weder Selenskyj noch Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen über eine Waffenruhe bereit erklärt. (dil mit Agenturmaterial)