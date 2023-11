Nach ukrainischem Vorstoß – schwere Gefechte am östlichen Ufer des Dnipro

Von: Felix Durach

Russische und ukrainische Streitkräfte kämpfen um die Vormacht am Ostufer des Dnipro. Kann Kiew aus dem Vorstoß Kapital schlagen? Der News-Ticker.

Ukrainische Truppen stoßen am Dnipro vor: Schwere Kämpfe in Cherson

„Ich danke ihnen für ihre Stärke“: Präsident Wolodymyr Selenskyj ehrt ukrainische Soldaten

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Über Monate hinweg bildetet der Fluss Dnipro im Ukraine-Krieg die Frontlinie zwischen den russischen Streitkräften und der ukrainischen Armee. In Folge der ukrainischen Gegenoffensive in der Region Cherson, zog sich das russische Militär ans Ostufer des Flusses zurück, um dort die Stellung zu halten. Der Dnipro, der gleichzeitig auch als natürliche Barriere gilt, bremste somit das Vorrücken der ukrainischen Truppen aus.

Eine Gruppe ukrainischer Marinesoldaten sitzen in einem Boot im Dnipro an der Frontlinie. © Alex Babenko/dpa

Ukraine-News: Kiew gelingt wichtiger Vorstoß – Schwere Kämpfe in Cherson

Doch der Militärführung in Kiew ist in dieser Woche ein kleiner Coup gelungen. Überraschend war es ukrainischen Soldaten gelungen, den Fluss zu überqueren und ans Ostufer vorzustoßen. Den Erfolg könnten die ukrainischen Streitkräfte nun im für sie besten Fall dafür nutzen, Brückenköpfe am Dnipro-Ostufer zu errichten und somit weiter in Richtung Osten vorzustoßen. Dabei treffen die Soldaten jedoch auf erbitterten Widerstand.

Eine der Hauptaufgaben sei jedoch, die russischen Truppen so weit wie möglich vom Dnipro-Ufer zurückzudrängen, um die ständigen russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung über den Fluss hinweg zu unterbinden. „Je weiter die russische Artillerie von Cherson entfernt ist, umso besser“, schrieb der ukrainische Generalstab am Freitag in einer Mitteilung auf Telegram. Am Ostufer des Flusses käme es aktuell aber immer wieder zu schweren Kämpfen.

Ukraine-News: Ukrainische Truppen überqueren Dnipro – Selenskyj lobt Soldaten

Weitere Aufgaben der über den Fluss übergesetzten Truppen sei es, „Ablenkungsmanöver, Überfälle und Aufklärungsaktionen durchzuführen“. Unter anderem sollten Nachschubwege der russischen Militärs sowie Artilleriestellungen ausgekundschaftet werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte ebenfalls am Freitag Bilder, welche die Soldaten am Ostufer des Dnipro zeigen sollen. „Ich danke ihnen für ihre Stärke und dafür, dass sie vorangekommen sind. Ehre sei allen, die der Ukraine Freiheit und Gerechtigkeit wiederherstellen!“, schrieb der Präsident auf der Plattform X. (fd)