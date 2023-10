Ukraine News: Angriff auf Awdijiwka abgewehrt - 5.000 russische Panzer zerstört

Von: Daniel Dillmann

Im Ukraine-Krieg wird weiter heftig gekämpft. Russland scheitert mit einem Angriff auf Awdijiwka. Beide Seiten melden hohe Verluste. Der News-Ticker.

auf abgewehrt: Ukraine meldet Teilerfolg im Kampf um die Kleinstadt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew - Den ukrainischen Truppen ist im Krieg mit Russland offenbar ein Teilerfolg gelungen. Wie mehrere Medien berichten, soll ein Angriff Russlands auf Awdijiwka zurückgeschlagen worden sein. Bei dem Versuch, die Kleinstadt zu erobern, sollen die russischen Angreifer hohe Verluste erlitten haben. Binnen 24 Stunden habe man bis zu 900 gegnerische Soldaten getötet, teilte das Verteidigungsministerium in Kiew mit.

Nachdem die ukrainische Gegenoffensive an Dynamik verloren hatte, war Russland in den vergangenen Tagen wieder zum Angriff übergegangen. Das wiederum führte zu hohen Verlusten auf Seiten der russischen Armee. Seit Beginn der Kampfhandlungen im Februar 2022 sollen mittlerweile bereits mehr als 5.000 russische Panzer in der Ukraine vernichtet worden sein.

Ein zerstörter Panzer nahe der Stadt Klischtschijiwka. Russland soll bereits über 5.000 Panzer im Ukraine-Krieg verloren haben. © Alex Babenko/dpa

„Die ukrainische Macht ist stärker als der Stahl der Besatzer!“

Die Zahl der angeblichen Verluste Russlands wurde seitens der Ukraine bejubelt. „Mehr als 5.000 russische Panzer wurden bei der Invasion zerstört. Die ukrainische Macht ist stärker als der Stahl der Besatzer!“ erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Kurz zuvor wurde der offizielle Bericht der ukrainischen Armee über die Verluste des Feindes veröffentlicht.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht

Soldaten: 292060 (+1380)

292060 (+1380) Panzer: 5047 (+55)

5047 (+55) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 9557 (+120)

9557 (+120) Mehrfachraketenwerfer: 822 (+4)

822 (+4) Luftabwehrsysteme: 548

548 Artilleriesysteme: 7012 (+29)

7012 (+29) Flugzeuge : 320

: 320 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5326 (+8)

: 5326 (+8) Langstrecken-Raketen: 1535 (+1)

1535 (+1) Schiffe und Boote : 20

: 20 U-Boote : 1

: 1 Fahrzeuge und Tanklastzüge : 9370 (+33)

: 9370 (+33) Spezialfahrzeuge : 985

: 985 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 20. Oktober 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Ob Russland wirklich bereits mehr als 5.000 Panzer im Ukraine-Krieg verloren hat, ist umstritten. Unabhängige Untersuchungen wie der niederländischen Website Analyse-Website Oryx konnten bislang rund 2.500 zerstörte russische Panzer bestätigen. Analysten des Verteidigungsbündnisses Nato kommen laut eines Berichts des britischen Guardian auf rund 3.000 im Ukraine-Krieg vernichtete russische Panzer.

Als besonders effektiv erwiesen sich in den vergangenen Tagen die ATACMS-Raketen, welche die Ukraine von ihren westlichen Verbündeten zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Vor allem der russischen Luftwaffe sollen die Marschflugkörper mit hoher Reichweite starke Verluste zugefügt haben.

Wladimir Putin sieht achtmal höhere Verluste des Gegners im Ukraine-Krieg

Wladimir Putin wiederum sprach von deutlich höheren Verluste der Ukraine in den Kämpfen mit Russland. Laut dem russischen Präsidenten habe Kiew im Ukraine-Krieg mittlerweile achtmal mehr Soldaten verloren als Moskau. „Die Verluste sind einfach riesig - das Verhältnis ist etwa eins zu acht“, sagte Putin gegenüber chinesischen Staatsmedien Anfang der Woche.

Währenddessen wird im Ukraine-Krieg weiter heftig gekämpft - vor allem in den Regionen rund um Donezk und Saporischschja. Auch die Großstadt Krywyj Rih befindet sich nach Angaben der Ukrainska Pravda unter Raketenbeschuss aus Russland. Seit dem Beginn der Gegenoffensive scheint der Frontverlauf im Ukraine-Krieg aber eingefroren zu sein. Weder konnte Kiew bislang nennenswerte Gebietsgewinne verzeichnen, noch gelang es den Russen offenbar, strategisch wichtige Ziele wie die Eroberung der Kleinstadt Awdijiwka zu erzielen. Dazu kommt der nahende Winter und damit fallende Temperaturen, die jegliche Offensivbemühungen auf beiden Seiten deutlich verlangsamen. (dil)