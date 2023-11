Ukraine-Krieg kostet mindestens 10.000 Zivilisten das Leben – Kampf um Awdijiwka geht weiter

Von: Stefan Krieger

Die Vereinten Nationen veröffentlichen Zahlen zum Krieg in der Ukraine. Selenskyj dankt Deutschland. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 22. November, 06.00 Uhr: Russland schickt nach ukrainischen Angaben offenbar weniger Nachschub in die umkämpfte Stadt Awdijiwka. Es gebe weniger Boden- und Luftangriffe auf die Stadt, sagte der ukrainische Militärsprecher Oleksandr Stupun im Staatsfernsehen. „Sie verletzen aber immer noch die Kriegsregeln, indem sie auf medizinische Teams und Evakuierungsfahrzeuge schießen.“ Russland bestreitet die Anschuldigungen. „Die Angreifer lassen jedoch nicht von ihrem Plan ab, Awdijiwka einzuzingeln. Acht Angriffe wurden heute zurückgeschlagen“, so Stupun.

Der Chef der Militärverwaltung von Awdijiwka, Witaly Barabasch, sagt, die Kämpfe hätten sich auf ein Industriegebiet konzentriert und die ukrainischen Streitkräfte hielten ihre Stellungen. „Der Feind setzt unsere Jungs weiter unter Druck“, sagte er gegenüber dem Radiosender NV. „Sie konzentrieren sich vor allem auf den Einsatz von Drohnen. Immer und immer wieder Drohnen.“

Selenskyj: „Neues starkes Unterstützungspaket aus Deutschland“

Erstmeldung: Kiew – Nach dem Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich dankbar für das neue Rüstungspaket aus Deutschland gezeigt. Mit Blick auf die angekündigten Militärhilfen im Wert von 1,3 Milliarden Euro, die unter anderem neue Flugabwehrraketensysteme vom Typ Iris-T SLM enthalten sollen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag (21. November) : „Dadurch werden unsere Städte und Tausende Menschenleben vor dem russischen Terror geschützt werden.“ Es handele sich um „ein neues starkes Unterstützungspaket aus Deutschland“.

Pistorius hatte die neue Militärhilfe bei seinem Besuch in Kiew verkündet. In dem Paket sollen neben den Flugabwehrsystemen auch Panzerabwehrminen und Artilleriegranaten des Nato-Kalibers 155 Millimeter enthalten sein.

Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, schrieb von vier Iris-T-Systemen. Nach Angaben auf einer Übersichtsliste des Verteidigungsministeriums hat Deutschland bereits drei Systeme vom Typ Iris-T SLM an die Ukraine geliefert. Vor Pistorius‘ jüngster Ankündigung waren dort zudem bereits fünf weitere dieser Systeme angekündigt. Zu den von der Ukraine seit längerem geforderten deutschen Taurus-Marschflugkörpern sagte Pistorius unterdessen nur: „Es gibt keine neuen Informationen zu Taurus.“

USA befürchten russische Raketenlieferungen an Iran

Die US-Regierung befürchtet, dass der Iran Russland künftig mit ballistischen Raketen für den Einsatz in der Ukraine beliefern könnte. Als Gegenleistung für diese Unterstützung habe Russland Teheran eine beispiellose Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich angeboten, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Bei einem Besuch im Iran im September seien Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ballistische Raketen gezeigt worden, so Kirby weiter. „Wir sind daher besorgt, dass der Iran erwägt, Russland jetzt mit ballistischen Raketen für den Einsatz in der Ukraine zu versorgen.“

Ukraine veröffentlicht aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten an der Front

Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen eines Tages 610 russische Soldaten in den Gefechten entweder getötet oder verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russlands Verluste laut Ukraine im Überblick:

Soldaten : 319.820 (+610 zum Vortag)

: 319.820 (+610 zum Vortag) Panzer : 5439

: 5439 Gepanzerte Fahrzeuge : 10.174 (+6)

: 10.174 (+6) Artilleriesysteme : 7752 (+4)

: 7752 (+4) Mehrfachraketenwerfer : 899

: 899 Luftabwehrsysteme : 588

: 588 Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5771 (+7)

: 5771 (+7) Raketen/Marschflugkörper : 1564 (+1)

: 1564 (+1) Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.134 (+7)

: 10.134 (+7) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1098 (+1)

1098 (+1) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 21. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

UN: Mindestens 10.000 Zivilisten in Ukraine getötet

Seit Russlands Einmarsch vor 21 Monaten haben die Vereinten Nationen in der Ukraine mindestens 10.000 getötete Zivilisten registriert – darunter mehr als 560 Kinder. Da viele Leichen noch nicht identifiziert seien, dürfte die tatsächliche Opferzahl jedoch in Wirklichkeit noch „erheblich höher“ sein, teilte das Büro des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte in Genf am Dienstag mit. Zudem seien mithilfe der vor Ort stationierten UN-Beobachter bislang mehr als 18 500 verletzte Zivilisten registriert worden. (Red mit Agenturmaterial)