Ukraine-Krieg wird zur Abnutzungsschlacht – Interne Kritik an Selenskyj

Von: Felix Busjaeger, Nail Akkoyun, Bedrettin Bölükbasi

Die USA stellen der Ukraine weiter Mittel zur Verfügung – vorläufig. Russland verliert Soldaten in hoher Zahl. Der News-Ticker.

: Ukrainisches Militär beklagt Munitionsmangel Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland und Ukraine sowie ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 19. Dezember, 5.10 Uhr: Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj kritisiert einem Medienbericht zufolge Präsident Wolodymyr Selenskyj wegen der Entlassung von sämtlichen Chefs der regionalen Rekrutierungsbüros. „Das waren Profis, die wussten, wie man das macht, und jetzt sind sie weg“, zitiert die Agentur Interfax Ukraine Saluschnyj.

Selenskyj hatte im August im Zuge einer Korruptionsbekämpfung alle regionalen Leiter der ukrainischen Rekrutierungsbüros gefeuert. Auf die Frage nach dem jüngsten Plan des Verteidigungsministeriums, die militärische Rekrutierung zu verstärken, sagt Saluschnyj, dass das alte System wieder eingeführt werden sollte. „Es ist noch etwas früh, um die Rekrutierung zu bewerten. Was die Mobilisierung anbelangt, so ist es nicht notwendig, sie zu verstärken, sondern zu den Grenzen (und) zu den Rahmenbedingungen zurückzukehren, die früher funktioniert haben.“

EU entscheidet über weitere Ukraine-Hilfen

Update vom 18. Dezember, 22.02 Uhr: Als weitere Unterstützung im Ukraine-Krieg will die EU bis spätestens 1. Februar über milliardenschwere neue Finanzhilfen entscheiden. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigt an, dass an diesem Tag ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs organisiert werden soll. Das berichtet n-tv.

Ein ukrainischer Soldat betritt einen Graben in der Nähe einer Artilleriestellung. (Symbolfoto) © Madeleine Kelly/dpa

Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg: USA stehen Mittel für Kiew zur Verfügung

Update vom 18. Dezember, 19.31 Uhr: Die USA stellen weitere Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg in Aussicht. Nach Angaben der US-Regierung würde es in diesem Jahr noch Mittel für ein Hilfspaket geben. „Aber wenn das erledigt ist (...) muss der Kongress unverzüglich handeln“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag in Washington. Nur dann könne das von Russland angegriffene Land seinen Kampf für die Freiheit fortsetzen. Eine genaue Zahl, wie viel Geld noch für Militärunterstützung für die Ukraine zur Verfügung steht, nannte Kirby nicht.

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs gelten die USA als wichtigster Verbündeter der Ukraine. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 haben die USA unter Führung des demokratischen Präsidenten Joe Biden militärische Hilfe in Milliardenhöhe für Kiew bereitgestellt oder zugesagt.

Wegen Verlusten im Ukraine-Krieg: Experte sieht Abnutzungskrieg

Update vom 18. Dezember, 18.42 Uhr: Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Gerhard Mangott wird sich der Ukraine-Krieg in den kommenden Wochen noch stärker zu einem Abnutzungskrieg entwickeln. Seit Monaten sind die Verluste für Russland und die Ukraine hoch, eine Gegenoffensive im Sommer 2023 gilt inzwischen als gescheitert. Mangott sieht aktuell für den Krieg in der Ukraine keinen Ausweg. Gegenüber n-tv sagte er im Interview, dass Kiew zwar in diesem Winter einen Vorteil hätte, aber größere Offensiven derzeit nicht zu erwarten sind.

An der Front im Ukraine-Krieg seien gegenwärtig nur wenige Bewegungen möglich, wenn überhaupt würde die Initiative aufseiten der russischen Truppen liegen. Mangott rechnet mit starken Angriffen Russlands in den kommenden Monaten. Schon zuletzt hatten Putins Soldaten Drohnenangriffe verstärkt und immer wieder Ziele im Ukraine-Krieg angegriffen.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland verliert über 1000 Soldaten an einem Tag

Update vom 18. Dezember, 17.44 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Auch die ukrainische Nachrichtenseite Ukrainska Pravda berichtet über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht. Nachfolgend ein Überblick zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg:

Soldaten : 34.7160 (+1090 zum Vortag)

: 34.7160 (+1090 zum Vortag) Panzer : 5783 (+44)

: 5783 (+44) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.7521 (+60)

: 10.7521 (+60) Artilleriesysteme : 8175 (+38)

: 8175 (+38) Mehrfachraketenwerfer : 926 (+3)

: 926 (+3) Luftabwehrgeschütze : 610 (+1)

: 610 (+1) Flugzeuge : 324

: 324 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 6290 (+12)

: 6290 (+12) Schiffe: 22

Russlands Soldaten sollen verwundet im Ukraine-Krieg kämpfen – Bericht enthüllt Details

Update vom 18. Dezember, 17.10 Uhr: Am Montagnachmittag teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass Soldaten aus Russland mit unverheilten Wunden und sogar nach Amputationen zurück in den Ukraine-Krieg geschickt werden. In seinem täglichen Update zur Lage im Krieg in der Ukraine heißt es zudem, dass Putins Infanterietruppen der „Sturm Z“ nur minimale oder gar keine Behandlung erhalten würden. Wie die Tagesschau schreibt, handelt es sich bei den Truppen um Strafbataillone aus ehemaligen Häftlingen und in Ungnade gefallenen Soldaten.

Neue Sanktionen wegen Ukraine-Krieg: Diamanten aus Russland unterliegen Einfuhrverbot

Update vom 18. Dezember, 16.50 Uhr: Die EU-Staaten haben ein neues Paket mit Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs beschlossen. Zu diesem gehört auch ein Einfuhrverbot für russische Diamanten, wie der Rat der Mitgliedstaaten am Montag in Brüssel mitteilte.

Das Paket sieht zudem vor, den zuletzt kaum noch wirkenden Preisdeckel für russische Ölexporte in Drittstaaten zu verschärfen. Zudem sind für weitere Güter Handelsbeschränkungen sowie Strafmaßnahmen gegen Personen und Organisationen geplant, die den russischen Angriffskrieg unterstützen. Dazu zählen zum Beispiel Lithiumbatterien, Thermostate und bestimmte Chemikalien.

Munitionsmangel im Ukraine-Krieg: US-Blockade macht sich an der Front bemerkbar

Update vom 18. Dezember, 14.15 Uhr: Laut dem ukrainischen Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi kämpfen ukrainische Truppen derzeit an allen Frontlinien im Ukraine-Krieg mit einem Mangel an Munition. Aktuell blockieren Republikaner im US-Kongress ein Hilfspaket im Wert von 60 Milliarden Dollar. Tarnavskyi sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es gebe besonders Schwierigkeiten mit 122 und 152 mm Haubitzen-Geschossen, weshalb man Operationen an allen Frontlinien zwanghaft zurückgefahren habe. Die Munition, die man habe, sei nicht ausreichend. Daher plane man um, erklärte der Brigadegeneral.

Drohnenangriffe gegen die Ukraine: Warnung vor Russlands Arsenal im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 18. Dezember: Kiew – Im Ukraine-Krieg greift das Militär von Kreml-Chef Wladimir Putin die Ukraine besonders in der Nacht immer wieder mit Drohnen sowie Raketen an. Der ukrainische Luftwaffensprecher Juri Ignat befürchtet, dass die Frequenz dieser Attacken noch stärker als sonst zunehmen wird. Dies berichtete die Nachrichtenagenturen Unian und Ukrinform. „Es ist nicht einfach, ihre Pläne herauszufinden, doch der Feind sammelt bestimmte Fähigkeiten an“, sagte Ignat.

Zwar setze Russland jetzt im Winter viel mehr ballistische Raketen wie Kh-101 oder Kh-555 ein. Doch die Bedrohung durch Drohnen sei trotzdem immer noch die Größte. „Es sind weiterhin Drohnen, sie haben genug Drohnen, um die Ukraine jeden Tag von verschiedenen Richtungen anzugreifen“, warnte der Luftwaffensprecher und antwortete so auf die Frage, ob sich die russische Armee auf erneute Großangriffe vorbereitet.

Ukraine fordert im Krieg F-16-Jets: Luftwaffensprecher besteht auf „Vorteil in der Luft“

Allerdings werde der Einsatz von westlichen F-16-Kampfjets statt Sowjetflugzeugen die Effektivität der Gegenwehr erheblich verbessern, so der Sprecher. Die Effektivität der Raketen im Inventar der ukrainischen Luftwaffe werde um ein Vielfaches steigen, sobald man sie zusammen mit den F-16-Jets einsetze, behauptete er.

Dennoch räumte Ignat auf eine entsprechende Frage ein, mit den F-16-Flugzeugen könne die Ukraine russische Raketen in der Luft nicht abschießen: „Es ist unwahrscheinlich, dass diese Flugzeuge irgendwie beim Kampf gegen abgefeuerte ballistische Raketen helfen werden, sie können nicht gegen ballistische Raketen arbeiten.“

Es sei ohnehin schwer, von sowjetischen auf westliche Jets umzusteigen. „Wir wollen das in einer Rekordzeit schaffen, wir brauchen den Vorteil in der Luft, sonst wird es für Bodentruppen schwer“, räumte er ein. Man erwarte jedenfalls, dass man mit den F-16-Jets russische Flugzeuge abwehren könne. (bb/nak mit Agenturen)