Angriff mit Streubomben: Russland beschert der Ukraine schwere Verluste

Von: Stefan Krieger

Drucken Teilen

Die russischen Angriffe auf Gebiete der Ukraine gehen besonders im Süden und Osten des Landes weiter – mit Verlusten auf beiden Seiten.

Kiew – Im Süden und im Osten der Ukraine sind durch russischen Beschuss erneut mehrere Menschen getötet worden. Alleine aus dem Dorf Tschornobajiwka im Gebiet Cherson meldete die regionale Militärverwaltung am Donnerstag (23. November) drei Todesopfer und mindestens fünf Verletzte. Die Attacke sei mit Streubomben erfolgt, teilte Verwaltungschef Olexander Prokudin auf Telegram mit. Zudem seien bei einem anderen Angriff zwei Kinder verletzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen.

Ukraine-News: Angriffe im Osten und Süden des Landes

Im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden Behördenangaben zufolge zwei Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet und ein weiterer verletzt. Aus dem benachbarten Gebiet Charkiw wurde ein weiterer Verletzter gemeldet. Insgesamt wurden ukrainischen Militärangaben zufolge innerhalb eines Tages mehr als 110 Orte entlang der Frontlinie und der russischen Grenze beschossen.

Ukrainische Soldaten nach einem Drohnenangriff in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk. © Shandyba Mykyta

An der Front liege die Aufmerksamkeit weiter insbesondere auf den Kämpfen um die Stadt Awdijiwka im Donezker Gebiet, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. „Ich bin jedem dankbar, der widerstandsfähig ist und unsere Positionen hält“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Russland muss in der Ukraine enorme Verluste hinnehmen

Welche Waffen die Ukraine im Krieg gegen Russland einsetzen will Fotostrecke ansehen

Doch die andauernden Kämpfe setzen auch Russland zu. Der ukrainische Generalstab hat auf Facebook neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind binnen eines Tages etwa 1.130 russische Soldaten in den Gefechten entweder getötet oder verletzt worden. Zudem will die Ukraine in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 20 russische Panzer, 36 gepanzerte Kampffahrzeuge, 33 Artilleriesysteme, drei Mehrfachraketensysteme und zwei Luftverteidigungssysteme zerstört haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten : 321.800 (+1.130 zum Vortag)

: 321.800 (+1.130 zum Vortag) Panzer : 5.466 (+20)

: 5.466 (+20) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.224 (+36)

: 10.224 (+36) Artilleriesysteme : 7.802 (+33)

: 7.802 (+33) Mehrfachraketenwerfer : 902 (+3)

: 902 (+3) Luftabwehrsysteme : 591 (+2)

: 591 (+2) Flugzeuge : 323

: 323 Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5.799 (+15)

: 5.799 (+15) Raketen/Marschflugkörper : 1.564

: 1.564 Schiffe: 22

22 U-Boote : 1

: 1 Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.198 (+39)

: 10.198 (+39) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1.107 (+2)

1.107 (+2) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 23. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Ukraine-News: Finnland schließt drei weitere Grenzübergänge zu Russland

Finnland hat derweil drei weitere Grenzübergänge nach Russland geschlossen. Die Übergänge in Salla, Kuusamo und Vartius hätten ihren Betrieb am Nachmittag eingestellt, teilte der Grenzschutz mit. Gemäß dem Beschluss der Regierung blieben sie jetzt mindestens bis kurz vor Weihnachten geschlossen. Die finnische Regierung hatte zuvor bekannt gegeben, dass ab Freitag für Fahrzeuge nur noch der Übergang Raja-Jooseppi in Lappland nördlich des Polarkreises geöffnet werde. Die Regelung gelte bis 23. Dezember.

Der finnische Grenzschutz registrierte in den vergangenen Wochen eine sprunghaft gestiegene Zahl von Menschen vorwiegend aus dem Nahen Osten, die ohne die erforderlichen Papiere mit Fahrrädern aus Russland einreisten und in Finnland Asyl beantragten. Nach Regierungsangaben waren es seit Anfang August etwa 700.

Ukraine-Krieg: Blockade an Polens Grenzübergängen zur Ukraine weitet sich aus

In Polen wiederum haben sich Landwirte den Protesten von Transportunternehmern angeschlossen und einen weiteren Grenzübergang zum Nachbarland Ukraine blockiert. Die Bauern begannen mit der Blockade des Grenzübergangs Medyka für den Güterverkehr, wie die Agentur PAP berichtete. Sie fordern unter anderem staatliche Subventionen für den Kauf von Mais und die Beibehaltung von Liquiditätskrediten. Die polnischen Transportunternehmer protestieren gegen die billige Konkurrenz aus der Ukraine, die sie für den Einbruch ihres Geschäfts verantwortlich machen. (Red mit Agenturen)