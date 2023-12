Bizarrer Adventskalender stellt „Waffen des Sieges“ im Ukraine-Krieg vor

Von: Franziska Schwarz

In Kiew zählt man auf spezielle Art die Tage bis Weihnachten. Unterdessen warnt ein Forschungsinstitut vor sinkenden Militärhilfen im Ukraine-Krieg.

Kiew – Viele Adventskalender sind eine Frage des Geschmacks. Es gibt längst nicht nur klassische mit Süßigkeiten, sondern etwa auch mit Wurst, Bier oder Heimwerkzeug. Und inzwischen auch einen mit Waffen, die im Ukraine-Krieg eine Rolle spielen. Das ukrainische Verteidigungsministerium pflegt ihn auf der Plattform X.

Den ersten Post zum „Weapons of Victory“-„Adventskalender“ gab es am 1. Dezember. Da zeigte das Ministerium eine Illustration eines Himars-Mehrfachraketenwerfers und schrieb dazu: „Diese Waffe ist auf dem Schlachtfeld zu einer wahren Legende geworden. Sie sendet täglich brennende Geschenke an die Besatzer und zerstört russische Ausrüstung im Wert von mehreren Millionen Dollar. Folgen Sie in unserem Adventskalender für weitere Waffen des Sieges.“

Ukraine-Krieg-Adventskalender präsentiert Waffen gegen Russland

Am Donnerstag, dem 7. Dezember, steht also das siebte virtuelle „Adventskalender-Türchen“ an. Die bisher von Kiew auf X präsentierten Waffen waren:

der Himars-Mehrfachraketenwerfer (1. Dezember)

die Kanonenhaubitze Krab (2. Dezember)

der Challenger-2-Kampfpanzer (3. Dezember)

der Truppentransporter Bushmaster (4. Dezember)

der Storm-Shadow-Marschflugkörper (5. Dezember)

der Marder-Schützenpanzer (6. Dezember)

Ukraine feiert Waffen, doch westliche Militärhilfe sinkt

Mit Blick auf die Lage an der Front im Ukraine-Krieg hofft Kiew dringend auf mehr Waffen und Munition. Doch die westliche Militärhilfe für die Ukraine sinkt nach Angeben eines Forschungsinstituts deutlich: Die neu zugesagte Hilfe ging zwischen August und Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 90 Prozent zurück, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft heute berichtete.

In dieser Zeit seien Hilfszusagen von insgesamt 2,11 Milliarden Euro eingegangen, dies bedeute einen Tiefstand. Angesichts der Ungewissheit über weitere US-Hilfen für die Ukraine könne das Land nur hoffen, dass die EU ihr seit langem angekündigtes 50-Milliarden-Euro-Hilfspaket verabschiede. „Eine weitere Verzögerung würde Putins Position deutlich stärken“, fügte Trebesch mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu. (frs mit AFP)