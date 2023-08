Deutschem Schiff gelingt Ausfahrt aus Hafen von Odessa

Von: Stefan Krieger

Kiew will westliche Waffen nur zur Verteidigung nutzen. Russland muss weiter schwere Verluste hinnehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ukrainischer Außenminister: Kein Einsatz westlicher Waffen in Russland

Keine F-16-Kampfjets aus US-Produktion: Ukraine begräbt Hoffnung

aus US-Produktion: Ukraine begräbt Hoffnung Schwere russische Verluste : Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 17. August, 10.45 Uhr: Ein im ukrainischen Odessa gestartetes Containerschiff wird noch heute in Istanbul erwartet. Das vom deutschen Unternehmen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) betreute Schiff steuere aktuell durch rumänische Hoheitsgewässer, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag. Die „Joseph Schulte“ werde voraussichtlich im Laufe des Abends am Zielort Istanbul erwartet. Die „Josef Schulte“ hatte seit dem 23. Februar 2022 in der ukrainischen Hafenstadt festgesessen und war am Mittwoch (16. August) aufgebrochen. Sie gehört einer chinesischen Bank und der Hamburger Firma Bernhard Schulte. BSM sei den verschiedenen beteiligten Parteien dankbar, die eine sichere Passage des Schiffs ermöglichten.

Vergangene Woche hat die Ukraine die Einrichtung eines „humanitären Korridors“ im Schwarzen Meer angekündigt. Durch diese Passage sollen Frachtschiffe, die seit Kriegsbeginn in Häfen festsitzen, das Land verlassen können.

Das unter der Fahne Hongkongs fahrende Containerschiff Joseph Schulte verlässt den Hafen von Odessa. © dpa

Ukraine garantiert Verzicht auf Einsatz westlicher Waffen in Russland

Update vom 17. August, 10.10 Uhr: Die Ukraine hat Außenminister Dmytro Kuleba zufolge zugesagt, von westlichen Verbündeten gelieferte Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. „Wenn unsere Partner uns bitten, eine Garantie zu geben, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie ein“, sagte Kuleba am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Kiew habe derlei Garantien bereits einige Male abgegeben und sich auch daran gehalten, sagte Kuleba.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg erhöhen: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

Update vom 17. August, 8.55 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg gemeldet. Die Angaben beziehen sich auf die vergangenen 24 Stunden (der Zuwachs jeweils in Klammern). Unabhängig verifizieren lassen sich die Zahlen allerdings nicht.

Soldaten: 256.050 (+480 zum Vortag)

256.050 (+480 zum Vortag) Panzer : 4329 (+5)

: 4329 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8398 (+18)

: 8398 (+18) Artilleriesysteme : 5169 (+17)

: 5169 (+17) Flugabwehrsysteme : 486 (+1)

: 486 (+1) Fahrzeuge und Tanklaster : 7641 (+ 27)

: 7641 (+ 27) Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4272 (+24)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 17. August 2023

Kiew mit Erfolgen im Ukraine-Krieg im Südosten

Update vom 17. August, 8.15 Uhr: Ukrainische Streitkräfte melden Erfolge an der Südostfront. Sie seien südlich von Uroschaine vorgestoßen, erklärt Militärsprecher Andrij Kowaliow. Details nannte er nicht. Am Mittwoch (16. August) hatte die Ukraine die Einnahme von Uroschaine bekannt gegeben.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar erklärte, die Ukraine habe Uroschaine „befreit“ und fügte in einer Erklärung auf Telegram hinzu, dass sich die Kiewer Truppen „in den Außenbezirken verschanzt“ hätten. Die Stadt in Donezk, die nahe der Grenze zur annektierten südlichen Region Saporischschja liegt, wurde in den letzten Tagen von heftigen Kämpfen heimgesucht. Schwere Kämpfe wurden sowohl aus Uroschaine als auch aus dem Nachbardorf Staromaiorske gemeldet.

Keine Gespräche zwischen Kiew und Moskau über Gastransit im Ukraine-Krieg

Update vom 17. August, 6.45 Uhr: Die Regierung in Kiew will sich nicht an Gesprächen mit Russland über den Transit von russischem Gas durch ukrainisches Territorium beteiligen. „Wir werden ganz sicher nicht an Gesprächen mit den Russen teilnehmen, das ist absolut klar“, sagt der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dem ukrainischen Dienst des von der US-Regierung finanzierten Senders Voice of America (VOA). „Das nächste Jahr wird zeigen, ob Europa ohne russisches Gas auskommen kann.“ Die Voraussetzungen dafür seien seiner Ansicht nach gegeben.

Russland hatte in Aussicht gestellt, den Vertrag über den Gastransit durch die Ukraine über das Jahr 2024 hinaus zu verlängern, wenn die Europäische Union (EU) weiterhin russisches Gas benötige. Die EU hat sich im Rahmen der Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in die Ukraine verpflichtet, bis 2027 auf russisches Gas zu verzichten.

Vorläufig keine US-Kampfjets für Kiew im Ukraine-Krieg

Erstmeldung: Kiew – Die Ukraine kann nach eigenen Angaben in diesem Jahr keine F-16-Kampfjets aus US-Produktion einsetzen. „Es ist bereits klar, dass wir die Ukraine in diesem Herbst und Winter nicht mit F-16-Kampfflugzeugen verteidigen können“, sagte Luftwaffensprecher Juri Ihnat im ukrainischen Fernsehen bei einer Spendengala. „Wir hatten große Hoffnungen in dieses Flugzeug, dass es Teil unserer Luftverteidigung wird und uns vor russischen Raketen und Drohnenterrorismus schützt.“

Die Ukraine hat ihre westlichen Verbündeten wiederholt um F-16-Kampfflugzeuge gebeten. US-Präsident Joe Biden unterstützte im Mai Ausbildungsprogramme für ukrainische Piloten an F-16-Flugzeugen, nannte aber noch keinen Zeitplan für die Lieferung. Der Westen hat wiederholt betont, keine direkte Konfrontation zwischen dem von den USA unterstützten Militärbündnis NATO und Russland provozieren zu wollen.

News zum Ukraine-Krieg: 45.000 Einwohner Moskaus kämpfen in der Ukraine

Bei der russischen Offensive in der Ukraine kämpfen nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau 45.000 Bewohner der Hauptstadt. Diese stellten dort einen „beträchtlichen Teil der Kämpfer“, sagte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Mittwoch nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Mindestens 5000 der eingesetzten Moskauer seien Berufssoldaten. Russische wie ukrainische Behörden erteilen nur selten Auskunft über die Anzahl der beteiligten Kämpfer oder die erlittenen Verluste.

Anfang August hatte der russische Ex-Präsident und stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, erklärt, Russland habe seit Jahresbeginn über 230.000 zusätzliche Soldaten rekrutiert.

Im vergangenen September hatte Präsident Wladimir Putin eine „Teilmobilisierung“ von 300.000 Menschen angekündigt, um die Reihen zu stärken. Diese Ankündigung – die erste derartige Mobilisierung in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg – hatte in ganz Russland schockierte Reaktionen ausgelöst. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte seinerseits im vergangenen Jahr, die russische Armee werde angesichts der Offensive in der Ukraine auf 1,5 Millionen Streitkräfte aufgestockt. (mit Agenturen)