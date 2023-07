Russischer Geheimdienst meldet: Anschlag auf wichtige Schlüsselfigur verhindert

Lage auf der Krim

Die Ukraine verzeichnet Erfolge im Süden, stößt aber weiter auf heftigen Widerstand russischer Truppen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kämpfe rund um Bachmut : Laut Kiew kommt es zu schweren Gefechten

Nach Abzug der Wagner-Truppen : Moskau plant keinen Ersatz

: Moskau plant keinen Ersatz Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 3. Juli, 11.55 Uhr: In Den Haag, Niederlande, ist am Montag (3. Juli) das Internationale Zentrum für die Verfolgung des Verbrechens der Aggression gegen die Ukraine gegründet worden. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sprach von einem „klaren Signal, dass die Welt geeint und standhaft ist, das russische Regime für alle seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen“. Die Einrichtung in Den Haag bringt Staatsanwälte aus der Ukraine, der EU, den USA und vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zusammen und soll die Analyse von Beweismitteln gegen Russland für die Strafverfolgung vorbereiten. Angesiedelt ist das Zentrum bei der europäischen Justizbehörde Eurojust.

Eigentlich ist der IStGH dafür zuständig, die schwersten völkerrechtlichen Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Die Ukraine und ihre Verbündeten wollen Russland aber auch wegen des Verbrechens der „Aggression“ zur Verantwortung ziehen. Dabei geht es um die Planung, Vorbereitung und Ausführung des Angriffs auf die Ukraine.

Ukraine-Krieg: Anschlag auf Gouverneur der Krim verhindert

Update vom 3. Juli, 10.20 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB hat eigenen Angaben zufolge einen ukrainischen Anschlag auf den Chef der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim vereitelt. „Ein von den ukrainischen Geheimdiensten organisierter versuchter Anschlag auf den Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, wurde vereitelt“, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Montag (3. Juli) den russischen Geheimdienst.

Der FSB warf Kiew vor, die ukrainischen Sicherheitskräfte hätten eine Bombe in dem Auto des von Moskau eingesetzten Gouverneurs deponieren wollen. Ein Verdächtiger wurde den Angaben zufolge festgenommen. Russland hatte die ukrainische Halbinsel Krim im Jahr 2014 widerrechtlich annektiert.

Ukraine-News: Ukrainisches Militär schießt Drohnen ab

Kiew/Moskau – Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht den Großteil russischer Drohnen über dem Süden und Osten des Landes abgefangen. Die Flugabwehr habe 13 der 17 von Russland gestarteten Drohnen abgeschossen, teilte die ukrainische Luftwaffe am Montag (3. Juli) auf ihrem Telegram-Kanal mit. „Der Rest hat sein Ziel nicht erreicht.“ Unabhängig konnten diese Angaben zunächst nicht bestätigt werden.

+ Ukrainische Soldaten nahe der Front von Bachmut. (Archivfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Bei den Drohnen handelte es sich ukrainischen Angaben nach erneut um Shahed-Flugkörper iranischer Bauart. Diese nutzt Moskau seit Monaten bevorzugt für den Beschuss des Nachbarlands. In der Nacht zum Sonntag etwa hatte Russland unter anderem die ukrainische Hauptstadt Kiew und die südukrainische Stadt Cherson mit Drohnen und Marschflugkörpern attackiert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Zur besseren Abwehr solcher Angriffe fordert die Ukraine den Westen zur Lieferung von modernen Kampfjets auf.

Ukraine-Krieg: Keine neue Mobilmachung als Ersatz für Wagner-Truppen

Ein hochrangiger russischer Parlamentarier sieht nach dem Abzug der Söldnergruppe Wagner laut einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur keine Notwendigkeit einer neuen Mobilmachung. Es bestehe „keine Gefahr“, dass das Kampfpotenzial zurückgehen könnte, weder mittel- noch langfristig, zitierte die Nachrichtenagentur Tass am Montag den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrej Kartapolow.

Zum „Zeitpunkt des (versuchten) Aufstands“ hätten keine Wagner-Mitarbeiter an vorderster Front gekämpft, „sie waren alle in Lagern“, sagte Kartapolow. Moskau verfüge über Personal innerhalb der russischen Streitkräfte, um sie zu ersetzen.

Russlands Präsident Wladimir Putin habe klar gesagt, es werde keine neue Mobilmachung geben, sagte Kartapolow. „Heute und in naher Zukunft besteht kein Bedarf für eine Mobilisierung.“

Ukraine meldet Vorankommen bei Bachmut und im Süden

Ungeachtet der schwierigen Lage berichtete die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Maljar auch von kleineren Erfolgen. Unweit von Bachmut sei die eigene Armee im Vormarsch und habe „Teilerfolge“ zu verzeichnen, schrieb sie. Auch im Süden rückten ukrainische Truppen in Richtung der Städte Berdjansk und Melitopol „in schweren Kämpfen, aber allmählich“ vor. Maljar sprach von „heftigem feindlichen Widerstand“. (mit Agenturen)

