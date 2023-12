Video aus dem Schützengraben: Russischer Soldat zeigt Drama an Awdijiwka-Front – „Sie zerstören uns“

Von: Jens Kiffmeier

Drucken Teilen

Hohe Verluste und kaum Fortschritt: Russlands Offensive steckt an der Ukraine-Front bei Awdijiwka fest. Ein Soldat zeigt im Video die dramatische Lage.

Awdijiwka – Die Landschaft ist völlig verkohlt. Dort, wo sonst ein Wald war, stehen nur noch verbrannte Stämme. An den Bäumen ist kein Blatt mehr. Der Boden ist voll Schlamm. Dann sind Detonationen von Raketeneinschlägen zu hören. Die Bilder sind verwackelt, als der russische Soldat an der Awdijiwka-Front wieder zurück in den Schützengraben springt. Mit seinem Smartphone hat er ein Video von den Kämpfen gedreht – und einen grausamen Einblick in den Kriegsalltag im Ukraine-Krieg dokumentiert.

„Sie zerstören uns einfach“, klagt er in dem auf der Plattform X geposteten Video. Seit sieben Tagen sei er in dem Frontabschnitt stationiert. Und die Verluste für Russland seien immens. „Wir sind mit 75 Kameraden gekommen, jetzt sind nur noch 14 übrig“, sagt er in dem Clip und fügt hinzu: „Wir haben überlebt, weil wir einen sehr stark ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb haben. Aber wir werden am Leben sein, wir werden in Sicherheit sein, ich hoffe, bald in den Urlaub zu fahren.“ Dann ist wieder Beschuss zu hören und das Video bricht ab.

Schlamm, Matsch und Tod: An der Ukraine-Front bei Awdijiwka steigen die Verluste. (Archivbild) © Celestino Arce Lavin/dpa

Kämpfe an der Front bei Awdijiwka: Russischer Soldat filmt die Lage – Video aufgetaucht

Die Kämpfe an dem Frontabschnitt bei Awdijiwka sind derzeit besonders brutal und intensiv. Die Einnahme der Stadt in der Oblast Donezk steht derzeit besonders im Fokus von Russlands Armee im Ukraine-Krieg. Seit mehreren Wochen versuchen die Truppen von Präsident Wladimir Putin, die Region einzukesseln. Doch der Preis ist immens.

Schätzungen des US-Kriegsinstituts ISW zufolge sind die Verluste an Soldaten und Ausrüstung so hoch wie noch nie in dem Angriffskrieg. Allein in den vergangenen 24 Stunden wehrten die Verteidiger 39 Durchbruchsversuche der russischen Armee ab, teilte der ukrainische Generalstab laut der Nachrichtenplattform Ukrinform ab. Und die Kampfkraft lässt offenbar immer weiter nach.

Frontverlauf bei Awdijiwka: Karte zeigt Angriffswellen in Ostukraine

Viele Informationen lassen sich im Ukraine-Krieg nicht unabhängig überprüfen. Dazu zählt auch das jetzt bekannt gewordene Soldaten-Video. Veröffentlicht hat es der Berater der ukrainischen Regierung für innere Angelegenheiten, Anton Gerashchenko. Aktuell hat der Clip bereits mehr als 330.000 Aufrufe verzeichnet.

Ukraine-Krieg: Offensive von Russlands Armee steckt fest

Die Offensive in dem Frontabschnitt scheint sich jedoch aktuell festgefahren zu haben. Bislang setzte Russland bei der Offensive rund um Awdijiwka vor allem auf den Einsatz von Panzern und Infanterie. Doch dadurch gab es zuletzt wenig Fortschritte – unter anderem auch, weil die ukrainischen Verteidiger eine ihrer erfahrensten Truppen in die Panzerschlacht geworfen haben.

Laut dem russischen Soldaten in dem Video liegen Angreifer und Verteidiger teilweise nur 450 Meter voneinander getrennt in den Schützengräben. Doch während die Ukrainer in Betonbunkern verschanzt seien, könnten sich die russischen Truppen lediglich in die Erde eingraben.

Drohnen statt Panzer: Russland plant aktuell neu an der Awdijiwka-Front

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Trotz der ungleichen Bedingungen will Russland in seiner Offensive offenbar aber nicht nachlassen. Eine Taktikänderung soll nun angeblich die Wende bringen. Nach monatelangen, erfolglosen Versuchen, die Stadt mit Panzern und Infanterie zu erobern, sollen aktuell verstärkt mit Nachtsichtgeräten ausgestattete Drohnen zum Einsatz kommen, berichtete das US-Magazin Forbes. Mithilfe dieser Technik, so hieß es, könnten gezielt die Versorgungswege abgeschnitten werden und die ukrainischen Truppen massiv unter Druck gesetzt und zum Rückzug bewegt werden.