Russischer Panzer in Finnland löst „Entrüstung“ im Kreml aus – Medwedew spottet

Ein zerstörter russischer Panzer vor dem finnischen Parlament erregt die Gemüter in Russland und ruft auch Putins Gefolgsmann Dmitri Medwedew auf den Plan.

Moskau/Helsinki – Auf dem Kansalaistori-Platz in Helsinki, unmittelbar gegenüber des finnischen Parlaments, steht seit Mitte Oktober ein 2022 durch ukrainische Streitkräfte bei Kiew zerstörter Panzer des Typs T-72 B3. In Russland kommt diese Aktion gar nicht gut an, vor allem Ex-Ministerpräsident Dmitri Medwedew äußert sich kritisch – und mit einem geschmacklosen Witz.

Zerstörter russischer Panzer in Helsinki ärgert Medwedew

Aufgestellt wurde das nicht mehr einsatzfähige Kriegsfahrzeug der russischen Armee vom Verband der Ukrainer in Finnland sowie von der Organisation „Eure finnischen Freunde“. Die Zurschaustellung, so der Wunsch der Initiatoren, soll daran erinnern, dass der Ukraine-Krieg beziehungsweise in Europa noch nicht beendet sei. „Es ist den ukrainischen Verteidigern zu verdanken, dass keine russischen Panzer auf den Straßen finnischer Städte auftauchen, um Tod und Zerstörung zu bringen“, teilten die Organisatoren mit.

Der von ukrainischen Streitkräften zerstörte russische Panzer T-72 B3 wurde am 18. November 2023 auf dem Kansalaistori-Platz in Helsinki ausgestellt. © IMAGO / Magazinbild

Russischer Protest regte sich nach der Aktion prompt, wie das finnische Außenministerium am Mittwoch bestätigte. Dem Sender LE teilte das Ministerium mit: „In einer Note hat Russland seine Entrüstung über den Panzer zum Ausdruck gebracht.“ Ferner erklärte Maria Sacharows, Sprecherin des russischen Außenministeriums: „Warum Finnland bei solchen Aktionen mitmacht, kann mir scheinbar niemand erklären.“ Damit spiele sie auf die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die 1975 in der finnischen Hauptstadt stattfand, an. In ganz zynischen Tönen meldete sich hingegen Dmitri Medwedew zu Wort.

Medwedew reagiert auf Panzer-Zurschaustellung mit einem X-Post

Auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) postete Medwedew das Bild zweier kräftiger Männer, die offenbar Finnen darstellen sollen, namens Pekka und Matti. Darüber zu lesen ist: „Pekka, hast du das gehört? Wir haben einen beschädigten russischen Panzer vor dem Parlament aufgestellt, um die Russen zu demütigen.“ Woraufhin Pekkas Antwort lautet: „Ich bin mir nicht sicher, Matti, ob sich dort nicht ein schlauer Russe versteckt hat, um auf unsere Gesetzgeber zu schießen. Außerdem haben sie mit ihren Fahrrädern sowieso die Grenze durchbrochen.“

Die X-Community reagiert gemischt, jedoch mit klarer Tendenz auf den Beitrag des heutigen stellvertretenden Leiters des Sicherheitsrates der Russischen Föderation. Neben zahlreichen Fotos, die Medwedew und Russland mit Nazi-Deutschland gleichstellen, finden sich auch etliche pro-ukrainische Posts. Derweil stellen sich aktuell Fragen hinsichtlich eines russischen „Superpanzers“, der kaum eingesetzt wird. (chnnn)