Langsamer als ein Fuß-Soldat: Panzer-Erfindung bremst Durchbruch bei Ukraine-Offensive aus

Von: Franziska Schwarz

Dieses Bild, das einen „BMP-1LB“ zeigen soll, kursiert gerade in sozialen Netzwerken. © Screenshot: soziale Medien

Hohe Verluste machen erfinderisch: Die Ukraine schickt einen neuen Panzer-Traktor an die Front. Doch kann er der Gegenoffensive zum Durchbruch verhelfen?

Kiew – Im Ukraine-Krieg zählt nicht nur die Anzahl der Waffen, sondern auch ihre Qualität. Die Fachdebatten von Experten nehmen seit den schweren Gefechten in der Ukraine zu. Gesichert ist, dass beide Kriegsparteien bei ihren Waffen improvisieren müssen. Wegen der hohen Verluste sorgen die Waffenbauer für ständig neue Erfindungen, Nachbauten oder Neukonstruktionen.

Unter anderem behilft sich Russland jetzt mit dem „Frankenstein-Panzer“, bei dem auf zwei russische MT-LB einfach alte Raketenwerfer montiert wurden. Doch auch die Ukraine ist kreativ, jedoch sorgt ein neues Panzermodell derzeit eher für Probleme auf dem Schlachtfeld, wie das US-Nachrichtenmagazin Forbes berichtet. Denn der Nachbau eines Schützenpanzers lässt es jetzt vor allem an Geschwindigkeit vermissen. Ein Mensch zu Fuß soll schneller sein als der „BMP-1LB“.

Verluste bei Gegenoffensive: Russland radiert ukrainische Panzer aus

In den vergangenen Monaten hatte die Ukraine enorme Verluste in der Panzer-Flotte zu beklagen. So sollen die ukrainischen Streitkräfte zu Beginn der Gefechte etwa 1200 Schützenpanzer besessen habe, die meisten davon ehemalige sowjetische Schützenpanzer des Typs BMP-1. Russland habe aber einen Großteil davon bereits zerstört, schreibt Forbes. Deshalb bringt die Ukraine jetzt den „BMP-1LB“ ins Spiel, will das US-Wirtschaftsmagazin erfahren haben.

Der BMP-1LB hat offenbar wenig mit seinem „Vorgänger“ zu tun, denn es handle sich dabei um einen „gepanzerten MT-LB-Traktor aus den 1970er Jahren mit Zusatzpanzerung und einer ferngesteuerten Waffenstation“. Lässt sich so deuten: Russland zieht mit „Kampftraktoren“ in den Ukraine-Krieg – und die Ukraine auch.

Neuer Panzer-Traktor: Kann der „BMP-1LB“ für Durchbruch an der Front sorgen? Experten skeptisch

Doch laut Militarynyi weisen die „aufgemotzen“ -Panzer-Traktoren gravierende Nachteile auf, um der Gegenoffensive zum Durchbruch zu verhelfen und den Frontverlauf im Ukraine-Krieg entscheidend zu verschieben. Nach Militärangaben erreichen die Fahrzeuge bei der Bewegung in Wäldern gerade einmal die Geschwindigkeit von Soldaten, die zu Fuß unterwegs sind, heißt es in dem Bericht von Forbes. „Das ist langsam.“

Doch jeder BMP-1LB könnte für die ukrainischen Streitkräfte, die „ungefähr einen Schützenpanzer pro Tag“ verlieren würden, „besser als nichts“ sein, befindet Forbes weiter. Das Fazit des Artikels lautet, dass die Ukraine statt mehr Schützenpanzer in Wahrheit moderne Schützenpanzer brauche – und zwar viele von ihnen. Westliche Verbündete hätten der Ukraine insgesamt 3000 zusätzliche Kampffahrzeuge zugesagt. Doch die reichten nicht aus, meint das US-Magazin.

Ukrainische Verluste bei Panzern: Mangel an Waffen macht Ukraine kreativ

Die Zeichen der Verzweiflung auf ukrainischer Seite sind auch für Laien nicht zu übersehen. Die daraus resultierende Kreativität zeitigt offenbar auch Erfolge: So sollen „Papp-Drohnen“ eine zerstörerische Kraft entfalten. Ein Hybrid aus erbeuteten russischen Panzern wird von manchen als „Terminator“ tituliert. Und die Nachfrage an der Front nach den „wilden Hornissen“ soll riesig sein.

Auch Russland leidet unter Materialmangel. Es kursieren Berichte von Uralt-Modifikationen auf Fahrzeugen und Handspaten als Angriffswaffen. Zudem montiert das Militär von Kremlchef Wladimir Putin auch alte Wasserbombenwerfer auf Transporter. (frs)