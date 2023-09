Experten sehen Putin zunehmend isoliert – Steigt damit die Gefahr einer Eskalationsspirale?

Von: Kilian Beck

Teilen

Er lässt fast niemanden mehr an sich heran – Russlands Präsident Wladimir Putin © Mikhail Metzel / POOL / AFP

Putin scheint sich aktuell im Kreml zunehmend von seinen Beratern zu isolieren. Manche Experten befürchten dadurch Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg.

Moskau – Es ist ein Phänomen, das vielen Diktatoren gemein ist, irgendwann wollen sie keinen Rat mehr. Sondern nur noch Ja-Sager. Das bescheinigt der US-Think-Tank RAND Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Er nutze „kaum noch wirtschaftlichen oder militärischen Rat“ außerhalb seines inneren Kreises. Das, schreiben die Experten, sei einer der drei großen Fehler des Westens dabei, die Risiken der Eskalation im Ukraine-Krieg richtig einzuschätzen. Außerdem habe man die Kampfkraft der russischen Armee mehrfach falsch eingeschätzt und Putins Willen, eine Konfrontation mit der NATO zu riskieren, überschätzt. Trotzdem steige die Eskalationsgefahr, durch Putins Isolation.

„Eskalationsspirale“ durch russische Bombardements und ukrainische „Vergeltungsschläge“

Zuletzt wurde dieser innerste Kreis immer kleiner: Der inzwischen umgekommene Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin und zunehmend auch Verteidigungsminister Sergei Schoigu fielen weg. Vergangene Woche setzte Putin seinem Verteidigungsminister ein Ultimatum. Schoigu solle Russlands Position im Donbass bis Oktober verbessern. Die Konsequenzen, falls er scheitert, ließ Putin offen. Der US-Think Tank RAND sieht in einer aktuellen Analyse, insbesondere eine gefährliche Option zur Eskalation.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Diese würde, noch mehr menschliches Leid in der Ukraine bedeuten. Noch größer angelegte Luft- und Raketenangriffe gegen die ukrainische Bevölkerung würden immer wahrscheinlicher. Die Experten forderten deshalb Luftabwehrraketenlieferungen an die Ukraine, um diese Angriffe abzuwehren. Sollte die ukrainische Luftabwehr nicht mehr fähig sein, Zivilisten zu schützen, drohe möglicherweise eine „Eskalationsspirale“, durch ukrainische „Vergeltungsschläge“ in Russland.

Atomwaffeneinsatz weiterhin sehr unwahrscheinlich

Politikwissenschaftler Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr warnte kürzlich davor, Drohungen mit Nuklearwaffen zu ernst zu nehmen. „Aktuell wäre für Putin mit nuklearer Eskalation eigentlich nichts gewonnen“, sagt er dem ZDF. Sauer erklärt, Indien und China würden von Russland abrücken, bräche man das „nukleare Tabu“. Allerdings gibt er zu bedenken, dass die russische Nukleardoktrin nicht auf strategische Abschreckung beschränkt sei. Russland schließe also einen Einsatz von Nuklearwaffen auf dem Schlachtfeld nicht explizit aus. Doch die russische Isolation auf internationaler Bühne machen die wenigen Partner wichtiger: Und Indien und China hätten, so Sauer, „kein Interesse an einer sinkenden nuklearen Hemmschwelle“.