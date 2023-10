„Putin profitiert vom globalen Chaos“ – So nutzt Russland der Krieg in Israel

Von: Foreign Policy

Der Konflikt im Nahen Osten ist für Wladimir Putin eine lang erwartete Ablenkung von der Ukraine. Das könnte ihm zum Vorteil werden.

Russland könnte vom Krieg in Israel profitieren: Putin hofft auf Zerstörung internationaler Systeme

Putin hat bestimmte Ziele: Stellt er sich auf die Seite der Hamas?

Vorteile für Putin: Israel-Krieg wäre bedingt willkommene Ablenkung

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 17. Oktober 2023 das Magazin Foreign Policy.

Moskau – Als Israel nach dem gewalttätigen Angriff der Hamas vor zehn Tagen taumelte und die Palästinenser im Gazastreifen sich auf Vergeltungsschläge gefasst machten, wusste der russische Präsident Wladimir Putin genau, wem er die Schuld geben musste: Den Vereinigten Staaten. Drei Tage nachdem militante Hamas-Kämpfer die befestigte Grenze zu Israel durchbrochen hatten, äußerte sich der russische Staatschef zum ersten Mal zu der Explosion der Gewalt im Nahen Osten.

„Dies ist ein anschauliches Beispiel für das Versagen der Politik der Vereinigten Staaten im Nahen Osten“, sagte er bei einem Treffen mit dem irakischen Premierminister Mohammed al-Sudani. Dmitri Medwedew, der zunehmend bissige ehemalige russische Präsident, hatte sich zuvor zu Wort gemeldet, um die „manische Besessenheit der USA, Konflikte in der ganzen Welt zu schüren“, anzuprangern – das russische Staatsfernsehen folgte in den folgenden Sendungen treu seinem Beispiel.

Vorteil für Russland im Israel-Konflikt: „Putin profitiert vom globalen Chaos“

Russland hatte vielleicht keine Hand im Spiel oder sogar Vorwissen über den Überraschungsangriff der Hamas, der bisher 1.400 israelische Menschenleben und etwa 200 Geiseln gefordert hat, aber der opportunistische Präsident des Landes wittert eine Chance in dem Chaos, das darauf folgte. Der Krieg zwischen Israel und Hamas hat Moskau nach 600 Tagen ergebnisloser Kämpfe in der Ukraine eine unschätzbare Gelegenheit geboten, die Augen des Westens auf andere Länder zu richten, und die Chance, sein gesamtes Konzept für den Nahen Osten neu zu gestalten.

„Putin profitiert vom globalen Chaos. Sein Ziel ist nach wie vor die Zerstörung des derzeitigen internationalen Systems“, so Anna Borschtschewskaja, Senior Fellow am Washingtoner Institut für Nahostpolitik.

Für den Kreml liegen die ersten und unmittelbarsten Früchte des neuen Krieges im Nahen Osten weit entfernt – auf den Schlachtfeldern der Ostukraine und auf dem Capitol Hill in Washington. Während Israel einen Überraschungsangriff abwehrte, seine versprengten Truppen reorganisierte und einen verheerenden Gegenangriff zur Zerschlagung der Hamas vorbereitete, startete Moskau einen äußerst ehrgeizigen, wenn auch kostspieligen zehntägigen Angriff zur Rückeroberung des Gebiets um Awdijiwka in der ukrainischen Donbas-Region. Was vor zwei Wochen noch die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen hätte, hat es nun dank der Unruhen im Süden Israels schwer, Schlagzeilen zu machen.

„Sie könnten dies ausnutzen, weil es von der Ukraine ablenkt“, sagte Admiral Rob Bauer, der ranghöchste militärische Offizier der NATO, letzte Woche in einem Interview im Brüsseler Hauptquartier des Bündnisses.

Israel-Krieg: Spannungen in den USA werden größer

Der Krieg in Israel gegen die Hamas hat selbst die Mehrheit der Abgeordneten, die lange Zeit die US-Hilfe für den Kampf der Ukraine um ihr nationales Überleben befürwortet hatten, plötzlich in ihrer Bandbreite geschrumpft; die Notwendigkeit, die Hilfe für Israel zu beschleunigen, hat die sofortige Unterstützung für Kiew infrage gestellt. Selbst pro-ukrainische Abgeordnete wie der Abgeordnete Don Bacon drängen darauf, Waffenlieferungen an Israel Vorrang einzuräumen, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Regierung Biden versucht, die Finanzierung aller US-Verteidigungsprioritäten in einem großen Omnibus zu bündeln.

Wenn es schon vorher Spannungen darüber gab, ob die USA in der Lage sind, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig die Unterstützung für Taiwan zu erhöhen, so haben sich diese durch die Bedrohung eines Landes, das vielen in Washington politisch nahe steht, noch verstärkt. US-Finanzministerin Janet Yellen wurde von Konservativen scharf kritisiert, weil sie angedeutet hatte, dass die Vereinigten Staaten weiterhin mehrere Kriege finanzieren könnten, und zwar von keinem Geringeren als US-Präsident Joe Biden selbst. Für den Kreml sind das süße Zwitscher.

Putins Ziel im Israel-Krieg: „Vorliebe für antiamerikanische Kräfte“

Komplizierter ist die Position Russlands im Nahen Osten. Seit Jahren ist Moskau geschickt darin, mit allen Parteien in der Region zusammenzuarbeiten, auch mit Erzrivalen wie Israel und der vom Iran unterstützten militanten Gruppe Hamas. Russland hat es geschafft, sich mit Zypern anzufreunden und die Türkei zu umwerben, während es sich gleichzeitig Ägypten angenähert hat, und es hat den syrischen Machthaber Bashar al-Assad unterstützt. Inmitten des komplexen Geflechts von Allianzen und Feindschaften im Nahen Osten hat sich Russland durch seine Fähigkeit ausgezeichnet, mit allen Seiten zusammenzuarbeiten, indem es sich für verschiedene Akteure in der Region unentbehrlich gemacht hat.

„Die Idee ist, sich nicht auf die Seite des einen gegen den anderen zu stellen, sondern den einen gegen den anderen auszuspielen“, sagt Mark Katz, Professor an der George Mason University und Experte für Russlands Außenpolitik. Eine Politik, die bis in die Zarenzeit zurückreicht, so Katz, die sich aber bald ändern könnte.

„Schauen Sie sich an, wie Russland die Hamas im UN-Sicherheitsrat nicht direkt verurteilt hat – das signalisiert eindeutig [Putins] Vorliebe für antiamerikanische Kräfte, auch wenn er versucht, ein Gleichgewicht herzustellen“, so Borschtschewskaja.

Konflikt zwischen Hamas und Israel – willkommene Ablenkung für Russland?

Der erste Stolperdraht für Russland in der Region könnte sein wachsendes Vertrauen in den Iran sein, wenn es um den Einsatz von Drohnen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine geht – und das, obwohl Teheran, ein langjähriger Unterstützer der Hamas im Gazastreifen und der Hisbollah im Südlibanon, immer näher daran ist, eine aktive Rolle in dem sich ausweitenden Konflikt zu spielen.

Ein begrenzter Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen wäre für den Kreml wahrscheinlich eine willkommene Ablenkung. Aber ein breiterer Krieg zwischen Israel und einem anderen vom Iran unterstützten Stellvertreter könnte Moskaus Spagat erhöhen und es zwingen, sich mehr auf die Seite Teherans zu schlagen, sagte Hanna Notte, Eurasien-Direktorin des James Martin Center for Nonproliferation Studies. „Ich bin mir nicht sicher, ob Russland das wirklich will“, sagte sie.

Auch wenn Moskau seine Dienste als Vermittler anbieten könnte, sind Experten skeptisch, dass der Kreml bei künftigen Gesprächen eine realistische Rolle spielen würde. Bis zum letzten Jahr gab es im Nahen Osten noch einige Lichtblicke in der Zusammenarbeit zwischen Moskau und dem Westen, als russische Diplomaten sich gemeinsam mit den Vereinigten Staaten eifrig für den Erhalt und die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran einsetzten. Das alles änderte sich nach der Invasion in der Ukraine, und der Kampf gegen die USA ist zu einem fast singulären Anliegen der russischen Außenpolitik geworden. „Man sieht, wie diese Nullsummenlogik zum Tragen kommt“, so Notte.

Zu den Autoren Amy Mackinnon ist Reporterin für nationale Sicherheit und Geheimdienste bei Foreign Policy. Twitter (X): @ak_mack Jack Detsch ist Reporter für Pentagon und nationale Sicherheit bei Foreign Policy. Twitter (X): @JackDetsch

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 17. Oktober 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.