Putin überwacht Übung: Russland trainiert „massiven atomaren“ Gegenangriff

Von: Andreas Apetz

Russland hat seine Ratifizierung des Vertrags zum Verbot scharfer Atomwaffentests zurückgezogen. Noch am selben Tag führt das Militär eine Trainingsübung durch.

Moskau – Mit dem Aufgebot all seiner militärischen Kräfte hat der Kreml am Mittwoch (25. Oktober) in einer „Trainingsübung“ erfolgreich seine nukleare Abschreckungsfähigkeit demonstriert. Unter den Augen des obersten Befehlshabers der russischen Streitkräfte, Präsident Wladimir Putin, wurden Boden-, See- und Lufteinheiten eingesetzt, sowie ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte im Anschluss ein Video, das die Abwehrübung in Teilen zeigte.

Russland simuliert Reaktion auf „feindlichen Atomangriff“

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sagte, mit dem Manöver sei ein „massiver atomarer Schlag der strategischen Offensivkräfte als Antwort auf einen feindlichen Atomangriff“ trainiert worden. Nach Angaben des Kremls wurden bei den Übungen eine ballistische Interkontinentalrakete vom Weltraumbahnhof Plessezk im Norden des Landes sowie eine ballistische Rakete von einem U-Boot in der Barentssee abgefeuert. Außerdem feuerten Flugzeuge vom Typ Tu-95MS Marschflugkörper ab. Alle gestellten Aufgaben seien erfüllt worden, hieß es.

Regelmäßige Atomwaffenmanöver sind eine routinemäßige Maßnahme in der nuklearen Abschreckungspolitik und werden auch von der Nato jährlich durchgeführt. Wie auch in Russland sind die Raketen, die bei solchen Übungen abgefeuert werden, nicht mit nuklearen Sprengköpfen bestückt. Abseits großangelegter Übungen soll Russland wohl auch neue Raketen testet – darunter Geschosse mit einer enormen Reichweite.

Putin lehnt Verbot von Atomwaffentests ab

Trotzdem ist der Zeitpunkt der russischen Abwehrtests bedeutsam: Die Übung erfolgte am selben Tag, an dem das Oberhaus des russischen Parlaments eine Rücknahme der Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Vertrags (CTBT) durch Moskau beschlossen hatte. Dieser sieht ein Ende aller Atomwaffentests vor. Der Vertrag wurde 1996 zur Unterzeichnung vorgelegt, nachdem die USA und die Sowjetunion sowie andere Atommächte mehr als 2000 Atomtests vorgenommen hatten. Der Vertrag ist bislang nicht in Kraft getreten, da er nicht von hinreichend vielen Ländern ratifiziert wurde.

Russland, aber auch Frankreich und Großbritannien haben das Abkommen ratifiziert, die USA und mehrere andere Länder hingegen nicht. Vor dem Föderationsrat hatte bereits die Staatsduma für diesen Schritt gestimmt. Das entsprechende Gesetz muss nun noch von Putin unterzeichnet werden, woran kaum Zweifel bestehen. Staatschef Putin hatte Anfang Oktober breites mitgeteilt, „er könne noch nicht sagen“, ob Russland wieder scharfe Atomtests durchführen müsse und somit einen Rücktritt der Ratifizierung angedeutet.

Laut dem stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow, werde der Kreml das Atomwaffentestverbot weiterhin respektieren, solange es Washington ihm gleichtue. Vorschläge der USA zur Wiederaufnahme des Dialogs über strategische Stabilität und Rüstungskontrollfragen seien im derzeitigen politischen Umfeld nicht möglich. „Es unmöglich, solange die USA ihren zutiefst feindseligen politischen Kurs gegenüber Russland nicht ändern“, zitierte The Guardian Rjabkow aus der russischen Presse am Mittwoch. Putin hatte kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs Nuklearstreitkräfte mobilisiert und wiederholt Russlands Nukleardoktrin zitiert, die den Einsatz von Atomwaffen im Falle einer „existenziellen Bedrohung“ des Staates vorsieht. Seitdem hatte Russland dem Westen, insbesondere den USA, immer wieder mit nuklearen Angriffen gedroht.

Russland will Militär bis 2024 weiter aufrüsten

Außerdem kündigte der russische Sicherheitsrat eine Vergrößerung der Armee an. Anlass seien der Krieg gegen die Ukraine und die Erweiterung des militärischen Potenzials der Nato. Das sagte Ex-Präsident Dmitri Medwedew, jetzt Vizesekretär des Sicherheitsrates, nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Mittwoch.

Seinen Angaben nach sollen außerdem 2024 ein neues Armeekorps, 7 Divisionen, 19 Brigaden, 49 Regimenter und eine Marineflottille aufgestellt werden. Zahlen zur Personalstärke nannte er nicht. Russland will seine Streitkräfte von derzeit etwa einer Million Soldaten über die kommenden Jahre auf 1,5 Millionen Mann aufstocken. Die neuen Soldaten sollten vor allem durch Zeitverträge gewonnen werden, sagte Medwedew. Er sei von Putin beauftragt worden, dies zu koordinieren. (aa/afp/dpa)