Ukraine-Krieg: Keine „militärischen Abenteuer“ - Russland droht der Ukraine mit schwerwiegenden Folgen

Von: Stefan Krieger

Im Osten und Süden der Ukraine gehen die Kämpfe unverändert weiter. Kiew vermeldet die Befreiung weiterer Gebiete. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Vorwürfe aus Moskau : Kiew soll Truppen an der Grenze zu Belarus zusammenziehen

: Kiew soll Truppen an der Grenze zu Belarus zusammenziehen Verteidigungsministerin Hanna Maljar : Ukraine meldet „taktische Erfolge“

: Ukraine meldet „taktische Erfolge“ Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Ramaphosa in diplomatischer Mission

Dieser News-Ticker zur Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Die Informationen stammen teilweise von den Kriegsparteien aus der Ukraine und Russland. Sie lassen sich nicht immer unabhängig prüfen.

Update vom 19. Juni, 9.30 Uhr: Die ukrainische Armee hat nach Regierungsangaben ein weiteres Dorf von den russischen Truppen zurückerobert. Das Dorf Pjatychatky im Süden des Landes sei wieder in ukrainischer Hand, meldete die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag (19. Juni) in Onlinediensten. Damit seien seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive in diesem Monat insgesamt acht Siedlungen „befreit“ und 113 Quadratkilometer Land zurückerobert worden.

Der Gouverneur der grenznahen russischen Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, meldete derweil sieben Verletzte bei von der Ukraine aus geführten Angriffen. Das Gebiet von Waluisk werde von „ukrainischen Kräften“ angegriffen, schrieb Gladkow im Onlinedienst Telegram. Unter den sieben Verletzten sei auch ein Kind. Auch die Region Kursk wurde nach Angaben des dortigen Gouverneurs Roman Starovoit angegriffen. Verletzt wurde dabei nach seinen Angaben niemand, demnach gab es jedoch Stromausfälle.

Kreml wirft Ukraine Truppenkonzentration an der Grenze zu Belarus vor

Update vom 19. Juni, 8.30 Uhr: Russland wirft der Ukraine vor, entlang der Grenze zu Weißrussland ein großes Militärkontingent stationiert zu haben. Kiew versuche regelmäßig „die Verteidigungsfähigkeit Russlands zu testen“. Dies sagte ein Verantwortlicher im russischen Außenministerium, Alexey Polishchuk, in einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

„Die Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass die ukrainische Armee in der Tat bedeutende Kräfte entlang der weißrussisch-ukrainischen Grenze stationiert hat“, so Polischtschuk. Und weiter: „Wir hoffen, dass das Kiewer Regime und seine westlichen Kuratoren den gesunden Menschenverstand haben werden, sich nicht auf militärische Abenteuer einzulassen, deren Folgen für sie sehr schwerwiegend sein könnten“.

Ukraine-Krieg: Selenskyj sagt, Russland wird alle besetzten Gebiete verlieren

Update vom 19. Juni, 5.50 Uhr: Russland sollte seine Bürger aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf den Verlust von besetzten Gebieten vorbereiten. Russland habe mit dem Krieg nicht nur seine eigene Zukunft vernichtet, um die Territorien einzunehmen, sondern werde auch alle besetzten Gebiete verlieren, sagte Selenskyj in seinem am Sonntagabend in Kiew verbreiteten allabendlichen Video. „Für unsere Schritte einer De-Okkupation gibt es keine Alternative und wird es keine geben.“ Schritt für Schritt bewegten sich die ukrainischen Streitkräfte voran, um ihr Land zu befreien, sagte er.

Selenskyj kündigte an, dass die Ukraine in den kommenden Tagen von ihren Verbündeten neue militärische Hilfszusagen erwarte. Zum Besuch von Vertretern mehrerer afrikanischer Staaten bei Kremlchef Wladimir Putin in St. Petersburg sagte er: Sie hätten sich dort überzeugen können, dass die Ukraine auf Frieden aus sei, Russland hingegen Krieg wolle, um „weiter das Leben zu zerstören“.

Ukrainische Soldaten an der Frontlinie in Bachmut. © Iryna Rybakova/dpa

Ukraine-Krieg: Russen bereiten sich auf Invasion vor

Update vom 18. Juni, 19.00 Uhr: Wegen Druck aus den USA wird der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant ein Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksii Resnikow halten. Dies berichtete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf israelische Beamte. Bei dem Telefongespräch werde es um Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Die USA fordern von Israel, mehr für die Ukraine zu tun. Israel hingegen befürchtet eine Antwort Russlands in Syrien. Das könne israelische Interessen in Syrien, wo auch iranische Milizen stationiert sind, gefährden, heißt es immer wieder. Bisher gab es nur defensive Unterstützung aus Israel.

Update vom 18. Juni, 16.00 Uhr: In der russischen Grenzregion Kursk arbeiten die Behörden offenbar Evakuierungspläne aus. Dies berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Gouverneur Roman Starovoit. Anlass ist den russischen Behörden zufolge eine mögliche ukrainische „Invasion“ von Kursk. Die Region liegt gegenüber von Charkiw, der ukrainischen Region im Nordosten des Landes. „Alle Evakuierungspläne sind vorbereitet und das Training dazu wurde absolviert“, betonte der Gouverneur. Aktuell habe die Ukraine zwar nicht die nötige Kraft, Ausrüstung oder das Personal für einen Angriff auf Russland. Dennoch verstärke man die Grenzregion, stationiere neue Soldaten und errichte Befestigungsanlagen.

Ukraine-Krieg: Fortschritte in Saporischschja

Update vom 18. Juni, 13.30 Uhr: Das ukrainische Militär macht offenbar Fortschritte in der südlichen Region Saporischschja. Im Rahmen der Gegenoffensive wurde die Siedlung Pjatikchatki von der Ukraine erobert, meldete der pro-russische Politiker Wladimir Rogow aus Saporischschja. Rogow gilt als der von Russland aufgestellte Gouverneur der Region. In einer Meldung auf dem Kurznachrichtendienst Telegram schrieb Rogow: „Die ukrainische Armee schaffte es, Pjatikchaki einzunehmen. Die Angriffswellen des Feindes führten trotz der kolossalen Verluste zum Ergebnis.“ Er gab zudem an, ukrainische Infanterie und Panzerfahrzeuge seien nun in der Siedlung. Er warnte zudem, sollte das ukrainische Militär in Pjatikchatki Fuß fassen, könne es von dort aus weitere Vorstöße machen. Von der ukrainischen Seite gab es bisher keine Bestätigung.

Ukraine-Krieg: Ukraine zerstört russisches Militärdepot

Update vom 18. Juni, 13 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Luftwaffensprechers Yuri Ignat haben ukrainische Kampfflugzeuge ein russisches Munitionsdepot in der südlichen Region Cherson zerstört. Das Munitionsdepot in der Nähe der Stadt Henitschesk sei in Flammen aufgegangen, sagte Ignat laut der Nachrichtenagentur Ukrinform. „Weniger Munition, mehr Feuer, mehr Explosionen beim Feind“, ergänzte er. Je mehr Munitionsdepots man zerstöre, desto weniger Artillerieangriffe könne Russland durchführen, betonte er zudem.

Ukraine-Krieg: Ukraine meldet „taktische Erfolge“

Update vom 18. Juni, 9.45 Uhr: Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar bestätigte, dass die Truppen der Ukraine „aktive Schritte“ unternommen haben, um die Gegenoffensive im Süden des Landes voranzutreiben. Maljar sagte auf einem Briefing:

„Praktisch in allen Sektoren, in denen unsere Einheiten im Süden angreifen, haben sie taktische Erfolge erzielt. Sie rücken allmählich vor. Im Moment beträgt der Vormarsch bis zu 2 km in jede Richtung.“

Die ukrainischen Streitkräfte rund um die zerstörte Stadt Bachmut, die im vergangenen Monat von Russland erobert wurde, versuchten, die russischen Streitkräfte vom Stadtrand zu vertreiben, so Maljar

Ukraine-Krieg: Afrika-Delegation ruft Putin und Selenskyj zu Verhandlungen auf

Kiew/Moskau – Bei einem Besuch im russischen St. Petersburg riefen die Vertreter mehrerer afrikanischer Staaten Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine auf. „Wir möchten Sie ermutigen, Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen“, sagte der Vorsitzende der Afrikanischen Union und Präsident der Komoren, Azali Assoumani, laut Agentur Interfax bei einem Treffen mit Kremlchef Putin. Der südafrikanische Staatschef Cyril Ramaphosa erklärte demnach: „Wir sind davon überzeugt, dass für beide Seiten die Zeit gekommen ist, um Verhandlungen aufzunehmen und diesen Krieg zu beenden.“

Die Delegation, der auch Vertreter aus Ägypten, dem Senegal, Sambia, der Republik Kongo und Uganda angehören, erarbeitete im Zuge ihrer Friedensinitiative eigenen Angaben zufolge einen Zehn-Punkte-Plan. Putin sprach der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge von einem „ausbalancierten Ansatz der afrikanischen Freunde in der Ukraine-Krise“. Die Hoffnung auf Erfolg ist nach fast 16 Monaten russischem Angriffskrieg aber äußerst gering. Vor ihrem Besuch in St. Petersburg war die Delegation am Freitag beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Selenskyj dankt Deutschland - Botschafter Makeiev fordert mehr Waffen

Inmitten der laufenden ukrainischen Gegenoffensive hat Präsident Wolodymyr Selenskyj sich bei westlichen Partnern für die anhaltende Militärhilfe bedankt. In seiner abendlichen Videoansprache erwähnte Selenskyj am Samstag auch explizit Deutschland, das gerade erst die Lieferung von 64 weiteren Lenkflugkörpern für Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot an das angegriffene Land angekündigt hatte. „Deutschland, danke (...) für die unveränderte Stärke beim Schutz von Leben vor dem russischen Raketenterror“, sagte Selenskyj. Zuvor hatte allerdings der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, auch darauf hingewiesen, dass sein Land mehr westliche Unterstützung zur Verteidigung gegen Russland brauche: „Die Unterstützung durch den Westen ist überlebensnotwendig für uns. Aber sie genügt nicht: Sie können sich vorstellen, wir haben zwei Iris-T-Systeme, ein paar Patrioten“, sagte Makeiev der „Berliner Zeitung“ mit Blick auf die beiden Luftverteidigungssysteme.

Kiew sei damit zwar gut geschützt, anderswo würden aber mehr Flugabwehrsysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Panzer gebraucht. Der Diplomat bekräftigte die ukrainische Forderung nach Kampfjets und Langstreckenmunition.

Zahl der Todesopfer nach Staudamm-Zerstörung weiter gestiegen

Auch rund anderthalb Wochen nach der Zerstörung des wichtigen Kachowka-Staudamms stieg unterdessen die Zahl der Todesopfer im südukrainischen Gebiet Cherson weiter. Die ukrainischen Behörden melden infolge der verheerenden Hochwasser inzwischen 16 Tote, die russischen Besatzer auf der anderen Seite des Flusses Dnipro 29. Dutzende Anwohner werden noch vermisst. Die Ukraine wirft Russland vor, den Staudamm absichtlich gesprengt zu haben, auch viele internationale Experten halten das für wahrscheinlich. Moskau dementiert das. (Mit Agenturen)