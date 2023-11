Putin-Verbündeter im Staats-TV: „Wir werden Berlin noch einmal einnehmen“

Von: Stefan Krieger

Der russische Propagandist Wladimir Solowjow sorgt mit kontroversen Äußerungen für Aufsehen. Er sieht eine Zukunft, in der Deutschland unter russischer Flagge existiert.

Moskau – Wladimir Solowjow, ein prominenter russischer Propagandist und Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, vertrat in einer kürzlich ausgestrahlten Fernsehsendung die These, dass Deutschland irgendwann „unter russische Flagge“ existieren könne.

Solowjow ist Moderator einer politischen Sendung des vom Kreml kontrollierten Senders Russia-1 und bekannt für seine kontroversen Äußerungen. So warnte er Anfang dieses Monats vor einem neuen Weltkrieg, in dem der Westen gegen die Muslime auf der ganzen Welt antreten würde.

Wladimir Solowjow, TV-Moderator und Putin-Verbündeter. © IMAGO/Maksim Konstantinov

Deutschland im Fokus von Solowjow

Deutschland ist ein starker Verbündeter Kiews im Ukraine-Krieg. Am 10. Oktober kündigte die Bundesregierung ein neues Unterstützungspaket für Kiew im Wert von rund einer Milliarde an, das Waffen, Fahrzeuge und Luftabwehr umfasst.

Aufgrund der Unterstützung Berlins für die Ukraine und seiner Opposition zu Moskau deutete Solowjow an, dass er glaubt, Russland werde eines Tages Deutschland besetzen.

Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, veröffentlichte am Montag auf X (ehemals Twitter) einen übersetzten Clip, in dem Solowjow über die deutsche Hilfe für die Ukraine sprach.

Solowjow: „Dieses Mal werden wir nicht gehen“

Der Fernsehmoderator kritisierte die deutsche Regierung für die Aufstockung der Hilfslieferungen an Kiew und wies darauf hin, dass Deutschland zunächst nur Medikamente und Helme für das ukrainische Militär bereitstellen wollte. „Nach einer Weile hieß es dann: ‚Wir liefern alles, was sie brauchen‘“, so Solowjow in der Übersetzung von Geraschtschenko. „Wir haben also keine andere Möglichkeit. Wir werden es zu Ende bringen, wir werden Berlin noch einmal einnehmen, und dieses Mal werden wir nicht gehen.“

Als ein Gast in seiner Sendung argumentierte, dass Russland wohl kaum versuchen würde, in Deutschland einzumarschieren, antwortete Solowjow: „Wenn Deutschland weiterhin von Nazis regiert wird, wird Deutschland das gleiche Schicksal erleiden wie jedes Mal, wenn antirussische Machthaber in Deutschland an die Macht kamen.“ Er fügte hinzu: „Es endete immer damit, dass ein russischer Soldat in Berlin einmarschierte.“

Die anderen Gäste versuchten für einen kurzen Moment, das Thema zu diskutieren: Es kam der Einwand auf, dass „Deutschland und Berlin werden weiter existieren“ würden, worauf Solowjow antwortete: „Natürlich werden sie das, aber unter russischer Flagge!“

Wladimir Solowjow schließt Atomangriffe nicht aus

Auch dem US-Außenministerium ist Solowjow kein Unbekannter. Das Ministerium hat im letzten Jahr mitgeteilt, Solowjow verbreite Desinformationen des Kremls, und nannte auf seiner Website in einer Liste bekannter Persönlichkeiten, die an russischer Propaganda beteiligt sind. Darunter Solowjow, der als „möglicherweise der energischste Kreml-Propagandist von heute“ bezeichnet wird.

Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine hat Solowjow u. a. erklärt, Moskau solle einen Atomangriff auf jedes Land durchführen, das versuchen würde, Putin wegen des vom Internationalen Strafgerichtshof im März ausgestellten Haftbefehls wegen angeblicher Kriegsverbrechen festzunehmen.

Außerdem hat er mehrfach dafür plädiert, dass Russland seine nuklearen Fähigkeiten gegen die Länder einsetzt, die die Ukraine unterstützen. Solowjow ist allerdings nicht der einzige Putin-Vertraute, der permanent Untergangs-Szenarien beschwört. Auch von Ex-Präsident Dmitry Medwedew kommen regelmäßig derartige Aussagen. Erst kürzlich hatte Medwedew wieder einmal die Gefahr eines Dritten Weltkrieges beschworen. (skr)