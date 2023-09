Wie die Erinnerung in Putins Russland überlebt

Foreign Policy

Von Foreign Policy schließen

Russlands Diktator kontrolliert seine Vergangenheit. Aber kann eine Geschichte, die sich der Politik entzieht, weiterleben?

Russland gedenkt Opfer: Projekt erinnert an Leid aus Sowjet-Zeit

gedenkt Opfer: Projekt erinnert an Leid aus Sowjet-Zeit Putin -Anhänger entfernen Gedenktafeln: Schaut Russlands Regime weg?

-Anhänger entfernen Gedenktafeln: Schaut Russlands Regime weg? „Kultur des Verpetzens“: Menschen in Russland verängstigter und unsicherer

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 05. August 2023 das Magazin Foreign Policy.

Moskau – Meine Urgroßmutter hat keinen Grabstein, kein Grab, nicht einmal eine eindeutige Grabstätte. Tatjana Iwanowna Schatalowa-Rabinowitsch war eine sozialistische Aktivistin im kaiserlichen Russland und in der Sowjetunion, aber Josef Stalins unbarmherziges Regime stufte sie als „Konterrevolutionärin“ ein und verurteilte sie zum Tode. Im März 1938 erschossen sowjetische Polizeibeamte Tatiana an einem geheimen Ort vor den Toren Moskaus und warfen ihre Leiche mit Tausenden von anderen in einen Graben.

Die Akten über diese Massengräber wurden erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion freigegeben, so dass meine Familie von der Zeit von Tatianas unrechtmäßiger Verhaftung 1938 bis in die 1990er Jahre nicht wusste, wo und wann sie getötet wurde. Doch in der Pokrowka-Straße 37 im Herzen des Moskauer Zentrums ist auf einer 2016 angebrachten Metalltafel zu lesen:

HIER LEBTE

TATIANA IVANOVNA

SCHATALOVA-RABINOVICH

MITGLIED DER GESELLSCHAFT DER

POLITISCHEN GEFANGENEN

GEBOREN 1891

VERHAFTET 29.1.1938

ERSCHOSSEN 7.3.1938

REHABILITIERT 1956

Ukraine-Krieg: Russland gedenkt Opfer politischer Unterdrückung in der Sowjetzeit

Dieses postkartengroße Denkmal, das an Tatianas letztem Wohnsitz, einem unscheinbaren Wohnhaus, angebracht ist, ist die einzige Erinnerung an das Leben und den Tod meiner Urgroßmutter.

Das Projekt „Letzte Adresse“ (Posledniy Adres auf Russisch) gedenkt der Opfer politischer Unterdrückung in der Sowjetzeit durch Archivrecherchen und die Anbringung kleiner Tafeln am letzten bekannten Wohnort der betreffenden Person. Über tausend davon hängen in Städten und Gemeinden in ganz Russland. Es gibt sogar welche in Georgien, Moldawien, der Ukraine, Frankreich und Deutschland.

Die Zeichen sind eine Errungenschaft, da sie die Geschichte wiederherstellen, die ausgelöscht, unterdrückt oder revidiert wurde. Vor allem in Putins Russland sind sie aber auch eine politische Errungenschaft - ein einzigartiges Lehrstück darüber, wie in totalitären Gesellschaften der Gewalt gedacht werden kann.

+ Russlands Präsident Wladimir Putin ist für das Leid vieler Menschen verantwortlich. © Mikhail Klimentyev/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa

Russische Bürger erinnern durch Projekt „Last Adress“ an schreckliche Vergangenheit

Als der Journalist und Bürgerrechtler Sergey Parkhomenko 2013 das Projekt Last Address ins Leben rief, wusste er, dass es nur unter Umgehung der Behörden erfolgreich sein würde, und diese Strategie scheint sich auszuzahlen. Das Projekt basiert auf einem basisdemokratischen Ansatz, der damit beginnt, dass eine Person ein Schild für ihren Verwandten oder eine Person, mit der sie persönlich verbunden ist, anfordert. Die Historiker und Autoren von Last Address bestätigen die grundlegenden biografischen Fakten und setzen dann durch Archivrecherchen und Interviews ein umfassenderes Bild vom Leben und Tod des Opfers zusammen. Anschließend veröffentlichen sie eine ausführliche Geschichte über die Person und das Gebäude auf ihrer Website, wo der Text zusammen mit Fotos vom Tag der Aufstellung zu sehen ist. Familienmitglieder bringen Blumen und erzählen ihre Geschichten, während Freiwillige die Schilder anbringen.

Die ersten Tafeln wurden im Dezember 2014 in Moskau angebracht, und inzwischen gibt es allein in der Region Moskau fast 700, darunter einige berühmte Namen wie der Dichter Osip Mandelstam. Eines der ersten beiden Schilder in Moskau wurde für eine Frau aufgestellt, deren Leiche im selben Monat wie meine Urgroßmutter in demselben Massengrab beigesetzt wurde. Es gibt etwa 600 weitere Schilder in ganz Russland und 60 in Europa. Mindestens 1.000 weitere Anträge warten auf Untersuchung, Genehmigung und Anbringung. Nur 15 Gebäudeeigentümer haben die Anbringung abgelehnt - die Geschichten der Verdrängten von diesen Orten werden immer noch online veröffentlicht, in der Hoffnung, dass die Eigentümer ihre Meinung ändern werden.

Denkmäler sollen an Verstorbene aus Russland erinnern

Last Address erhält die Erlaubnis, ihre bescheidenen Denkmäler aufzustellen, indem sie direkt mit gewerblichen Vermietern, Wohnungsgenossenschaften oder privaten Mietern sprechen. Niemand bittet jemals um die Erlaubnis von Regierungsbeamten. Im Fall des Gebäudes meiner Urgroßmutter, in dem auch Schilder für sechs andere Opfer angebracht sind, ging ein Freiwilliger von Tür zu Tür, um die Zustimmung der Mehrheit der Bewohner einzuholen. V.L. (die zu ihrer Sicherheit um Anonymität gebeten hat) brauchte über eine Woche, um an alle 101 Wohnungen zu klopfen, und fast ein Jahr, um die Zustimmung der Mitglieder der Hausverwaltung zu erhalten. (Sie hat eine persönliche Verbindung zu diesem Projekt: Ihr Großvater war mit Aktivisten in Tatianas Haus befreundet und wurde während der Säuberungen ebenfalls verhaftet und erschossen.) Jetzt ist die Erinnerung an diese Menschen öffentlich verankert, eingebettet in den Flickenteppich des täglichen Stadtlebens.

Unglaublich, dass die fast 10 Jahre alte Organisation und die überwiegende Mehrheit ihrer Zeichen die fast vollständige Unterdrückung der Zivilgesellschaft durch Putin überlebt haben. Parkhomenko erzählte mir in einem Videochat: „Wir bekommen keine Erlaubnis vom Bürgermeister, dem Minister oder dem Präsidenten. Und dieses Prinzip hat sich als richtig erwiesen - es erklärt, warum es uns bisher gibt.“ Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine im Februar 2022 wurde die überwiegende Mehrheit der unabhängigen Menschenrechtsorganisationen und Medienunternehmen liquidiert, und dennoch existiert Last Address weiter. Abgesehen von Parkhomenko, der im April 2021 aus dem Land floh, nachdem der Radiosender, bei dem er arbeitete, abgeschaltet worden war, arbeitet noch immer ein Team von etwa 15 Personen täglich im Moskauer Büro von Last Address. Im Juni konnte Last Address vier neue Schilder anbringen und einen Rundgang durch Moskau veranstalten.

Putin-Anhänger versuchen Gedenktafeln zu entfernen

Aber der Ansatz, die Regierung zu umgehen, hat seine Folgen. Wie Elena Vinsens, die die Geschichte über meine Urgroßmutter verfasst hat, in einem Interview betonte: „Ohne offizielle Genehmigung können [Schilder] immer wieder entfernt werden. In den ersten etwa acht Jahren des Projekts gingen nur wenige Schilder verloren, insgesamt nicht mehr als 20. Immerhin werden sie nur von vier kleinen Schrauben gehalten.

Doch seit dem Beginn der Besetzung und dem zunehmend extremistischen Ton in der Gesellschaft hat sich die Situation verschlechtert. Parkhomenko schätzt, dass von den rund 700 Moskauer Gedenktafeln allein im letzten Jahr 10 Prozent verschwunden sind, andere wurden übermalt oder verunstaltet. Erst kürzlich ist die Gedenktafel für die Dichterin Anna Achmatowa in Sankt Petersburg verschwunden. Er erklärt: „Wir denken, es sind [...] Leute, die Putins totalitäre Ideen verinnerlicht haben und die Schilder als Beleidigung unserer Regierung, unserer Macht, unseres Volkes, unserer Armee ansehen.“ Man könnte diese Bürger mit den heutigen selbsternannten „Patrioten“ in Amerika vergleichen.

Russisches Projekt soll vor dem Vergessen bewahren

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es keine Anweisung von oben zu geben, die den Vandalismus anregt, und keine Organisation hat sich dazu bekannt. Die Projektkoordinatorin Maria Sukalskaya sieht in der Entfernung der Plakate eine Form des ideologischen Protests von Personen, die glauben, dass ihre Organisation „unsere Regierung in einer für das Land schwierigen Zeit nicht respektiert“. Last Address lässt sich nicht entmutigen: Die Mitarbeiter werden in diesem Sommer alle Schilder begutachten, um Schäden und Rost zu beseitigen oder entfernte Schilder zu restaurieren. Die Organisatoren von Last Address sind der Meinung, dass das Projekt jemanden erfolgreich vor dem Vergessen bewahrt hat, selbst wenn die Schilder verschwinden.

Eine weitere Entscheidung, die dazu beigetragen hat, dass Last Address überlebt hat, ist die Entscheidung, die Namen oder Zugehörigkeiten der Mörder nicht aufzuführen. Das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, bekannt als NKWD, hat den Mord an Tatjana abgesegnet, wird aber auf dem Schild nicht erwähnt. Selbst die Kritik an diesen Behörden ist im heutigen Russland riskant - schließlich begann Putin seine Karriere als Geheimdienstoffizier in der Behörde, die den NKWD ablöste und als KGB bekannt ist. Die Konzentration auf das Opfer allein wurde durch das deutsche Projekt der Stolpersteine inspiriert (über das kürzlich im Atlantic berichtet wurde). Die in ganz Europa verlegten goldenen Pflastersteine erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Vernichtung und Verfolgung, ohne jemals die Worte „Nazi“ oder „Hitler“ zu verwenden. Last Address folgte diesem Beispiel, erklärt Parkhomenko: „Nirgendwo steht, wer das Töten begangen hat. Aber es wird impliziert, dass Regierungen menschliches Leben schützen müssen, dass menschliches Leben schützenswert ist.“ Parkhomenko möchte nicht einmal, dass ich die Gedenktafel für meine Urgroßmutter als Mahnmal bezeichne - es sei ein „Informationsschild“, betonte er.

Last Address vermeidet riskante politische Debatten, indem es keine Urteile darüber fällt, wer ein Zeichen verdient und wer nicht. Dies ist besonders wichtig, weil „sogar die Henker ins Gefängnis kamen und erschossen wurden“, so V.L. über die Säuberungen. Im Fall meiner Urgroßmutter wurde der Chef der Geheimpolizei, der ihre Hinrichtung genehmigt hatte, weniger als ein Jahr nach Tatjanas Tod vom selben Staat verhaftet und getötet. Last Address lässt das komplizierte Konzept zu, dass sowohl die Handlanger der Geheimpolizei als auch meine Urgroßmutter Opfer von Stalins Säuberungen sind. Wie auf der Website erklärt wird: „Die Schilder sind nicht nur für ‚gute Menschen‘ angebracht, sondern auch für alle, die vom Staat zu Unrecht verurteilt wurden [...] aufgrund fiktiver Anschuldigungen.“

Dennoch ist die bloße Existenz des unpolitischen Projekts ein Affront gegen ein Regime, das so tut, als habe es die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Putin enthüllte 2017 die „Mauer der Trauer“ für die Unterdrückten, und das Moskauer Kulturministerium betreibt das offizielle Museum für die Geschichte des Gulag. In der Zwischenzeit hat Putin das letzte Jahrzehnt damit verbracht, Stalins Image systematisch zu rehabilitieren und den Diktator als „effektiven Manager„ darzustellen, der das Land zum Sieg im Zweiten Weltkrieg geführt hat.

Die Sowjets wischten sich durch Euphemismus und Täuschung die Hände rein. Nach Stalins Tod im Jahr 1953 begnadigte der sowjetische Premier Nikita Chruschtschow posthum viele von Stalins Opfern, weshalb auf den meisten Schildern am Ende steht, dass die Person „rehabilitiert“ wurde. Den Familien der Rehabilitierten wurde fälschlicherweise mitgeteilt, ihre Angehörigen seien in den Arbeitslagern an Krankheiten gestorben. Meine Familie erhielt eine Sterbeurkunde, in der Tatianas Todesdatum mit 1942 angegeben war, was den Eindruck erweckte, dass Tatiana all die Jahre in einem Lager verbracht hatte, obwohl sie tatsächlich weniger als zwei Monate nach ihrer Verhaftung erschossen wurde.

Im Mittelpunkt der Bemühungen, diese Erinnerungen lebendig zu halten, steht die Erkenntnis, dass Rehabilitation nie genug war. „Dieses Schild soll Sie daran erinnern, dass Sie weiterhin an dem Verbrechen schuldig sind“, sagte Parkhomenko. Und selbst das Konzept der Rehabilitierung impliziert eine falsche Schuldzuweisung: „Den Opfern wurde für etwas ‚vergeben‘, dessen sie sich nie schuldig gemacht haben“, fügte er hinzu.

Erst 1988 enthüllte der KGB schließlich Tatjanas wahres Todesdatum. Er stellte eine weitere Sterbeurkunde aus, in der rasstrel, „Ermordung“, am 8. März 1938 aufgeführt ist. Auf der Tafel ihrer letzten Adresse ist dieses Datum für immer verewigt. In einem Schreiben aus dem Jahr 1992 wurde das gegen Tatiana eingeleitete Strafverfahren förmlich eingestellt, und es wurde behauptet, keine Informationen über den Ort ihrer Beerdigung zu haben. Das Dokument endete mit einer Entschuldigung, die fast 55 Jahre zu spät kam: „Für alles, was Ihre Familie in den Jahren der Repression erlitten hat“. Als mein Onkel, Tatianas Enkel, von Last Address erfuhr, bat er darum, ein Schild zum Gedenken an sie aufzuhängen.

+ Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Wenn es darum geht, eine Genehmigung für die Anbringung von Schildern einzuholen, hört Last Address von skeptischen Anwohnern eine Reihe von Argumenten, die meist nicht ausdrücklich politisch formuliert sind. Manche wollen Unbehagen, Verantwortung oder Schuldgefühle vermeiden. „Es erinnert sie an etwas Tragisches und Unangenehmes“, vermutet Parkhomenko.

Diese starke Tendenz, sich der Verantwortung zu entziehen, erklärt die stillschweigende Zustimmung der russischen Öffentlichkeit zu der grausamen Invasion in der Ukraine. Parkhomenko erklärte: „Wenn sie über den Krieg und die Aggression sprechen, wird ihnen klar, dass sie selbst Aggressoren sind; sie tragen eine gewisse Verantwortung.“ Eine Minderheit der Last-Address-Gegner ist der Meinung, dass die Opfer Stalins ihren Status als Volksfeinde tatsächlich verdient haben. Dieselben Leute argumentieren, dass die Ukrainer sich etwas zuschulden kommen ließen, was den Krieg rechtfertige, und plappern Putins Forderung nach einer „Entnazifizierung“ des Landes nach.

Übt Kreml Druck aus? Russisches Projekt „Last Adress“ könnte weniger Unterstützung bekommen

In Zukunft könnte es für Last Address immer schwieriger werden, Unterstützung zu erhalten. Eine Crowdfunding-Kampagne über planeta.ru im Jahr 2014 brachte umgerechnet etwa 16.000 USD ein, und die Öffentlichkeit kann jederzeit über die Last-Address-Website spenden. Im Jahr 2021, dem letzten Jahr, für das Unterlagen zur öffentlichen Bekanntgabe vorliegen, erhielt Last Address vier- und fünfstellige Spenden von der Mikhail Prokhorov Foundation, dem Boris Yeltsin Presidential Center, dem Memory Fund und Help Needed. Last Address berechnet der Person, die den Antrag gestellt hat, außerdem etwa 45 Dollar für die Installation jedes Schildes. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist es Last Address gelungen, die Unterstützung von Geldgebern aufrechtzuerhalten, obwohl viele zivilgesellschaftliche Organisationen von Putin als „ausländische Agenten„ ins Visier genommen wurden. Während einige Geldgeber (Parkhomenko möchte sie nicht nennen) ihre Unterstützung seit der Invasion zurückgezogen haben, sind einige neue Geldgeber aufgetaucht, die das Projekt angesichts der zunehmend eingeschränkten Freiheiten für besonders wichtig halten.

Heutzutage sind die Menschen jedoch vorsichtiger und ängstlicher, wenn sie um die Erlaubnis gebeten werden, ein Schild an ihrem Gebäude anzubringen. Die Kultur des Verpetzens nach sowjetischem Vorbild ist wieder eingekehrt, so dass diese Zurückhaltung nicht unbegründet ist. Obwohl seit Beginn des Krieges fast 80 Schilder angebracht wurden, sagte mir V.L., dass die Leute nur ungern an die Tür gehen.

Noch stehen alle Zeichen auf Tatianas Gebäude, aber es bleibt abzuwarten, wie viele das zweite Kriegsjahr überleben werden. Parkhomenko ist nicht gerade optimistisch, aber stolz: „Der Krieg hat uns nicht umgebracht - wir machen weiter. Auch wenn [...] keine anderen Bürgerinitiativen existieren, gibt es uns.“ (Tanya Paperny)

Zum Autor Tanya Paperny ist Schriftstellerin, Übersetzerin und Redakteurin in Washington, D.C.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Rubriklistenbild: © Mikhail Klimentyev/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa