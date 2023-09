Putins Hoffnungen auf Gegenschlag im Ukraine-Krieg schwinden immer mehr

Von: Stefan Krieger

Teilen

Ein britischer Geheimdienstbericht stellt Russlands militärische Möglichkeiten, auf die Gegenoffensive der Ukraine zu reagieren, in Frage.

London/Moskau – Die Streitkräfte des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums derzeit zu stark unter Druck, um einen Gegenangriff auf das ukrainische Militär bei dessen Gegenoffensive zu starten.

In einem Geheimdienstbericht vom Mittwoch (27. September) teilte das Verteidigungsministerium weiter mit, dass Russland seit dem Beginn des von Putin eingeleiteten Krieges im Februar 2022 „nur selten“ über eine Armee verfügt habe, die für eine neue Großoffensive eingesetzt werden könne.

Russische Soldaten bei Bachmut: „Nicht besonders kampffähig“ © IMAGO/Sergey Averin

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive kommt voran

Die Einschätzung des Verteidigungsministeriums kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem ukrainische Militärs und westliche Analysten berichten, dass Kiew bei seiner laufenden Gegenoffensive gegen die Invasoren Fortschritte gemacht hat. Neben erfolgreichen Operationen in der südlichen Region Saporischschja und Vorstößen in der Nähe der Siedlung Bachmut in der Region Donezk hat die Ukraine in den letzten Wochen eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Angriffen auf die russische Schwarzmeerflotte auf der Krim unternommen.

Der jüngste Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums konzentrierte sich auf die jüngste Entscheidung Russlands, Truppen aus einer neu geschaffenen Reservearmee in den Einsatz zu schicken. Ein Schritt, den der Think-Tank Institute for the Study of War (ISW) Anfang des Monats als „überstürzten Einsatz“ bezeichnete.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

„Seit Mitte September 2023 hat Russland höchstwahrscheinlich zum ersten Mal Elemente seiner neuen 25. Combined Arms Army (25 CAA) in den Einsatz geschickt“, schrieb das Verteidigungsministerium und fügte hinzu, dass die Formation Ende August erstmals in die Ukraine einrückte.

„Zwei Einheiten der 25 CAA, der 67. Motorschützen-Division und der 164. separaten Motorschützen-Brigade, kämpfen Berichten zufolge an der Front in einem Sektor westlich von Sjewjerodonezk und Kreminna, entlang der Grenze zwischen den Gebieten Donezk und Luhansk“, so das Verteidigungsministerium.

Russische Möglichkeiten zum Gegenschlag stark eingeschränkt

Die Briten erklärten, der Einsatz der 25 CAA sei repräsentativ für größere Probleme, die Putins Militär während der gesamten Invasion in der Ukraine gehabt haben soll.



„Seit Beginn der Invasion hat Russland nur in seltenen Fällen eine feste Truppengruppierung aufrechterhalten können, die möglicherweise die Grundlage für einen neuen großen Offensivstoß bilden könnte“, schrieb das Verteidigungsministerium und fügte hinzu: „Da die 25 CAA offenbar stückweise zur Verstärkung der teilweise durchbrochenen Linie eingesetzt werden, ist eine konzertierte neue russische Offensive in den kommenden Wochen weniger wahrscheinlich“.

In einer Analyse vom 1. September über den Einsatz der 25 CAA kam das ISW zu dem Schluss, dass die Truppen angeblich eingesetzt werden, um Soldaten der „relativ effektiveren“ 41. russischen Armee zu entlasten. Deren wurden haben Berichten zufolge gegen die Kiewer Gegenoffensive eingesetzt, ohne dass die Truppen sich erholen konnten.



Das ISW stellte außerdem fest, dass die 25 CAA „angesichts ihres überstürzten und unkoordinierten Einsatzes wahrscheinlich nicht besonders kampffähig sein wird“ und „stark unterbesetzt sein könnte“. (skr)